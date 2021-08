5 plus gros changements sur l’iPhone 13 attendus en 2021

Nous attendons avec impatience l’iPhone 13 à l’approche de la date de lancement prévue – le 17 septembre, si l’on en croit une rumeur – même si nous ne sommes pas tout à fait sûrs de ce qui va arriver dans le prochain combiné Apple.

Compte tenu de la pléthore de rumeurs, nous avons une idée de ce à quoi nous attendre : une mise à niveau incrémentielle qui conserve le design plat de l’iPhone 12 tout en introduisant quelques nouveaux avantages. Même le téléphone de l’année dernière n’a pas ajouté grand-chose au-delà de la métamorphose visuelle à part la 5G et MagSafe, nous sommes donc curieux de savoir comment Apple convaincra les consommateurs de mettre à niveau ou de passer d’Android.

Cependant, les rumeurs constantes sur l’iPhone 13 nous ont donné beaucoup à attendre et nous sommes intrigués par ce que nous avons entendu. Voici les cinq plus grands changements de l’iPhone 13 que nous prévoyons pour 2021.

Encoche plus petite

Oui, la fameuse encoche restera probablement, même après que la plupart des téléphones Android seront passés aux perforations (ou même commencé à les cacher sous des écrans, y compris le Samsung Galaxy Z Fold 3 pliable). Mais plusieurs rumeurs ont suggéré que l’iPhone 13 obtiendrait une encoche plus petite, certains rapports suggérant qu’il serait 30 % plus étroit que la découpe de l’iPhone 12.

À ce stade, nous sommes assez habitués à l’encoche – et encore plus habitués au retard d’Apple dans les tendances de l’industrie du téléphone. Étant donné que la découpe contient toujours plusieurs capteurs nécessaires à l’identification du visage et à d’autres authentifications, le passage à une seule caméra serait un grand changement. Pas de bébé.

LiDAR et stabilisation d’image pour tous les modèles

Il y avait auparavant un écart de fonctionnalités entre l’iPhone (et le mini) plus abordable et les modèles Pro et Pro Max, ce qui est en quelque sorte compréhensible – vous devez avoir une raison de mettre à niveau, non? Mais des rumeurs suggèrent que certaines fonctionnalités de l’appareil photo de l’iPhone 12 Pro et Pro Max se répercuteront sur les modèles d’iPhone 13.

Non, l’iPhone 13 n’obtiendra pas les téléobjectifs tant vantés de ses frères et sœurs plus chers, mais des rumeurs disent qu’il (et vraisemblablement l’iPhone 13 mini) pourrait obtenir la technologie de balayage de profondeur LiDAR pour aider avec AR.

D’autres rumeurs plus récentes ont contredit ces prédictions, suggérant qu’Apple avait peut-être eu l’intention de procéder à la mise à niveau mais n’y est finalement pas parvenu. Le moulin à rumeurs a également suggéré que les modèles les moins chers et même l’iPhone 13 Pro bénéficieront d’une stabilisation d’image optique par déplacement de capteur (OIS), que l’on ne trouvait auparavant que dans l’iPhone 12 Pro Max, nous sommes donc prudemment optimistes.

Ce ne sont pas toutes les mises à niveau de l’appareil photo dont nous entendons parler, mais les autres prédisent des améliorations ou des mises à niveau plus incrémentielles qui ne viendront pas à tous les téléphones, comme OIS ajouté aux appareils photo ultra-larges des iPhone 13 Pro et Pro Max plus chers.

Les batteries prennent moins de place

Celui-ci est un peu plus technique, mais des rumeurs suggèrent que la batterie de l’iPhone 13 pourrait prendre moins de place dans le téléphone. L’analyste Ming-Chi Kuo prédit qu’Apple passera à la technologie de carte souple pour conserver la même capacité, tandis qu’une autre rumeur suggère que le téléphone utilisera une carte de circuit imprimé flexible (plutôt que rigide) pour emballer plus de capacité.

Une durée de vie de la batterie plus longue est toujours bonne, d’autant plus que le téléphone vieillit et que les versions ultérieures d’iOS épuisent la batterie plus rapidement, mais le véritable avantage peut être d’avoir plus d’espace dans le téléphone, ce qui pourrait faire de la place pour des mises à niveau comme des capteurs d’empreintes digitales à l’écran ou des bobines pour l’inverse chargement sans fil.

Scanner d’empreintes digitales intégré

L’iPhone 13 pourrait enfin bénéficier d’une autre fonctionnalité que les téléphones Android possèdent depuis des années : un scanner d’empreintes digitales intégré à l’écran. Plusieurs rumeurs ont suggéré et noté que l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a prédit que cette mise à niveau arriverait dans l’iPhone 13.

Le retour de Touch ID ne signifie pas la fin de Face ID, car des rumeurs affirment que la nouvelle biométrie complétera les systèmes d’authentification de reconnaissance faciale robustes actuels d’Apple. D’autres rumeurs contestent si le scanner d’empreintes digitales à l’écran arrive sur l’iPhone 13, ou sur n’importe quel iPhone, alors soyez prudemment optimiste.

Face ID qui fonctionne avec des masques et des lunettes

D’accord, celui-ci est un peu plus improbable étant donné que nous venons juste d’en entendre parler, mais une photo divulguée montre prétendument une nouvelle disposition de caméra frontale qui soi-disant permet l’authentification Face ID même lorsque les sujets portent des masques et/ou des lunettes brumeuses.

EXCLUSIF: Apple teste le nouveau matériel d’identification faciale de l’iPhone 13 qui fonctionne avec des masques + des lunettes brumeusesHistoire fascinante 👇https://t.co/i2CMAfBLTd pic.twitter.com/GY2WAb3aA025 août 2021

La photo, tweetée par le leaker Jon Prosser avec des informations sur Front Page Tech, montre les caméras et les capteurs placés à l’intérieur d’un étui enroulé autour d’une unité iPhone 12. La fuite suggère que l’iPhone peut utiliser ces caméras au lieu des siennes pour tester Face ID pendant que les utilisateurs portent des masques et/ou des lunettes embuées par le souffle, ce qui arrive souvent lorsque les deux sont portés, comme tout porteur de lunettes peut désormais en témoigner.

Mais encore une fois, cette rumeur est assez nouvelle pour un téléphone censé sortir dans un mois ou deux. Peut-être que cela fera partie de l’iPhone 13, bien que nous ne serions pas surpris s’il ne devenait pas un iPhone de production avant l’année prochaine. Cela montre qu’Apple réfléchit à une meilleure solution d’authentification à une époque de port de masque que de simplement activer une solution de contournement Apple Watch – ce qui sera encore plus nécessaire si les capteurs d’empreintes digitales à l’écran ne font pas la différence.