5 points clés que l’ARMÉE ne doit pas manquer

L’interview “Butter” de BTS Jhope pour le magazine Weverse a atteint le sommet des discussions sur Twitter alors que ARMY découvre des révélations hilarantes sur Jung Hoseok. De la sortie des « paroles ivres » dans « Blue Side » au fait de se faire appeler « vitamine » de BTS, voici les faits saillants.

En plus de l’interview longue et approfondie de Weverse, le crooner de « Hope World » a également posé dans de superbes cheveux blond platine, arborant Nike Air Jordan et un pull smiley en tricot noir. Le chanteur nominé aux Grammy Awards a fièrement abordé son fandom ARMY comme une «icône» lui-même, partage le fandom est aussi célèbre que BTS.

Hobi a sorti des « paroles ivres » pour la première fois dans « Blue Side »

Jhope a sorti un morceau surprise « Blue Side » pour ARMY cette année en mars et dans l’interview de Weverse, le crooner « Chicken Noodle Soup » dévoile enfin quelques scoops dans les coulisses de la chanson à thème sombre.

En parlant des paroles de ‘Blue Side’, la star de BTS partage: «J’ai écrit cette partie (Maintenant, je veux juste brûler le bleu à mort) il y a très longtemps, lorsque nous étions en tournée à l’étranger. Je ne suis pas un grand buveur, mais ce sont les premières paroles que j’ai jamais publiées et que j’ai écrites en buvant.

« Quand j’écris des paroles quand je bois, je les regrette souvent quand je les vois le matin, mais quand je les regarde à nouveau après un certain temps, je peux dire que ce sont des paroles que je ne pourrais jamais écrire qu’avec le sentiments que je ressens à ce moment-là.

Jung Hoseok est la “vitamine” du BTS

Jhope est souvent appelé le soleil de l’ARMÉE. Interrogé sur l’impact de son énergie positive sur le groupe, le chanteur de ‘Ugh’ a admis: “Je ne sais pas si je suis réellement les vitamines ou non. Avec le recul, j’ai toujours essayé de leur donner une bonne énergie et de les garder de bonne humeur, et je pense qu’il est sûr de dire maintenant que je fais partie de ces personnes qui s’efforcent de maintenir l’énergie de leur groupe.

Jhope révèle qu’il explore ses ombres dans la charte “Dis-ease” du Billboard Hot 100

L’album “BE” de BTS en 2020 était la documentation du groupe sur la façon dont leur vie pendant la pandémie a changé et s’est façonnée sous de nouvelles formes. ‘Dis-ease’ était l’un des morceaux qui a reçu un immense amour d’ARMY.

Divulguant sur le processus créatif de 2020, Hobi a déclaré: «La quantité de volonté que j’ai trouvée pendant cette période a été énorme. J’ai pensé que je ferais mieux d’utiliser tous ces sentiments entièrement et tous à la fois, que ce sont des émotions et des chansons qui ne pourraient probablement jamais être écrites qu’à ce moment de toute façon, alors j’ai mis toutes ces émotions comme un journal intime, et ” est né.”

Hoseok partage ses projets futurs

Maintenant que les Bangtan Boys se sont imposés comme le plus grand groupe de musique au monde, quelle est la prochaine étape pour le rappeur BTS ? Jhope s’exclame: «Je pense que ma prochaine étape personnellement est de développer notre musique à l’échelle mondiale. J’ai fait de l’introspection ces derniers temps et il y a plein de choses que je veux faire. J’ai aussi beaucoup de rêves.

“Je rêve de développer notre musique à l’échelle mondiale car l’environnement pour avoir une bonne synergie avec les artistes étrangers a déjà été construit.”

Hobi affirme: “J’étais ARMY, je n’aurais jamais honte de m’appeler fan de BTS”

En parlant de l’emblématique fandom ARMY, Jhope déclare : « J’ai l’impression qu’ils sont devenus eux-mêmes une icône. Je suis tellement fier d’eux. Ils sont incroyables. ARMY est aussi comme un artiste en soi maintenant. Un peu comme s’ils étaient un grand symbole de l’époque ?

Le crooner de ‘Love Maze’ a conclu: “Cela peut sembler évident venant d’un membre de BTS, mais si j’étais ARMY, je n’aurais jamais honte de m’appeler fan de BTS. Quoi qu’il en soit, je suis sérieusement… Je veux qu’ils sachent toujours que je suis vraiment, vraiment reconnaissant pour eux.

Lire l’interview complète ici.

BTS ARMY réagit à l’interview spéciale “Butter” de Jhope sur Weverse

L’interview de près et honnête a rendu ARMY emo alors qu’ils la transmettent à Twitter pour exprimer à quel point Hobi compte pour eux. Un fan a posté: “Non non, je pleure mon soleil jung hoseok, j’ai l’impression que quelque chose en moi continue de grandir et de devenir son endroit le plus brillant quand je te vois dans les parages. tu es tellement incroyable bébé, tout comme ce que tu nous as dit !

Un deuxième fan a parlé pour tous les tweets, “nous avons dit que jung hoseok est toujours à la hauteur de son nom j-espère être le joyeux de bts, il y a beaucoup plus à lui qu’il a montré et ouvert à nous récemment, ce qui, selon lui, est différent de notre idée de qui est j-hope, je suis si heureux qu’il soit assez à l’aise pour nous montrer cette partie de lui !

