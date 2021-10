5 points saillants du livre blanc sur les jetons de jeu Squid

Le projet Squid Game est un jeu de crypto-monnaie pour gagner une plateforme inspirée de la série coréenne à succès sur Netflix à propos d’un tournoi pour enfants qui s’avère mortel. Tout membre de la communauté crypto peut participer au jeu Squid avec le jeton SQUID ou un NFT associé. Voici 5 points saillants du livre blanc.

1. Pas de limite au bonus final

Squid Game ne limitera pas le bonus final ni le nombre de participants. Plus les gens participent, plus la récompense est grande.

2. 90% des frais d’inscription sont ajoutés au pool de récompenses.

Les développeurs reçoivent 10% des frais d’entrée pour les différents jeux. Les 90 % restants sont ajoutés au pool de récompenses du gagnant final. C’est ainsi que Squid Game gagne de l’argent. Seul le jeton SQUID natif peut être utilisé dans le jeu.

3. Les jetons SQUID ont été épuisés en une seconde

Lors de la prévente SQUID, qui a commencé le 20 octobre, le jeton a été épuisé en une seconde seulement. Le prix de prévente était de 800 000 SQUID pour 1 Binance Coin (BNB / USD). SQUID met en œuvre un mécanisme antidumping innovant dans lequel l’achat sur le marché libérera des crédits de vente à un taux de 2 : 1.

La quantité maximale de SQUID pouvant être vendue est la moitié de la valeur totale d’achat dans le pool. Lorsque le crédit du fonds commun sera épuisé, vous ne pourrez plus vendre.

4. La clé est d’obtenir des billes sans violence.

Les détenteurs de billes peuvent échanger librement avec SQUID. Les joueurs avec quelques billes peuvent vendre des SQUID sur PancakeSwap (CAKE/USD) à tout moment. Les billes de votre portefeuille brûleront automatiquement après avoir vendu le SQUID. La quantité équivalente de billes dans la paire de trading Billes WBNB sera également automatiquement brûlée en même temps, augmentant le prix des billes $.

5. SQUID s’appuie sur un marketing solide

Squid Game est basé sur le bouche à oreille et les mèmes. Les sources d’information Twitter, Facebook, Instagram et TikTok et tous les principaux forums de cryptographie regorgent de mèmes Squid Game. De nombreuses communautés Telegram parlent de SQUID. Squid Game prévoit des partenariats avec plus de 200 communautés et 100 influenceurs. Pour attirer les premiers participants, ils réaliseront plus de 5 activités de largage.

