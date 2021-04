5 prédictions avec lesquelles Futurama a avancé notre présent | Divertissement

Futurama, la série de Matt Groening sur le tournage de l’an 3000, a bien compris plusieurs choses sur notre avenir.

Même si Futurama se déroule en l’an 3000, La vérité est que notre avenir ne se sépare du vôtre que dans 8 ans seulement, puisque c’est en 2013 que cette grande série a cessé de diffuser (après être passée de FOX à Comedy Central) créée par Matt Groening, mieux connu pour une autre de ses séries animées pour adultes, Les Simpsons.

Cependant, au cours de ces 8 années, les choses ont beaucoup changé et, compte tenu du fait que Futurama est le résultat d’une enquête ardue menée par son créateur dans tous les films, livres et séries de science-fiction, Il est toujours curieux de voir combien de choses sur l’avenir, maintenant notre présent, cette série a frappé, et que nous n’avons pas encore atteint l’an 3000.

Dans cet article, nous avons compilé quelques-uns des succès les plus curieux et surprenants sur l’avenir que l’on puisse voir dans la série Futurama.

Quarantaine pour empêcher la propagation d’un virus

Exactement, de manière prémonitoire qui fait même un peu peur, en 2011, Futurama avait tout à fait raison avec ce qui allait se passer l’année dernière 2020 quand nous avons tous dû rester à la maison pour empêcher la propagation du coronavirus. Dans l’épisode “Warriors Against the Cold”, qui correspond désormais à l’épisode 11 de la huitième saison, Fry récupère le virus de la grippe pour une humanité qui avait déjà réussi à le tuer. Pour empêcher sa propagation, Planet Express et tous ses employés sont mis en quarantaine par le gouvernement, mais Bender, fatigué des malades, contourne les restrictions et l’étend dans tout Manhattan. Comment tout résoudre? Fabrication d’un vaccin.

Star Wars, épisode IX

Ils n’ont peut-être pas exactement le titre du film, mais savoir qu’il allait y avoir un neuvième épisode de la franchise Star Wars est déjà un exploit, surtout si l’on tient compte du fait que lorsque cet épisode a été diffusé en 2000, mis à part la trilogie originale, seule la Phantom Menace, qui est la première des préquelles, était sortie.

Mais quelque chose a fait sentir à Matt Groening qu’il n’allait pas être la dernière trilogie Star Wars, c’est pourquoi quand Leela, Fry et Bender se promènent dans Pasadorama, une reconstitution du vieux New York, dans le chapitre “Le moindre des deux mauvais” (le 11 de la deuxième saison) peut être lu dans l’affiche d’un cinéma qui vient de sortir “Star Wars 9 – Yoda’s Bar Mitzvah”.

Montres connectées

Il n’est pas nécessaire d’aller très loin dans l’histoire de Futurama pour trouver cet objet spectaculaire que l’on peut plus ou moins assimiler aux smartwatches qui existent aujourd’hui. En fait, il apparaît dans le premier épisode de la série attaché au poignet de Leela, d’où il ne se sépare pas dans toutes les aventures que vit le jeune mutant. Comme les montres intelligentes d’aujourd’hui, Leela utilise sa dragonne pour écouter de la musique, jouer à Pong, utiliser Facebook ou rechercher tout ce dont elle a besoin., comme si Google avait intégré.

Films interactifs

Ce n’est pas quelque chose de très répandu dans la culture cinématographique actuelle, mais Netflix est en passe d’en faire l’une de ses marques personnelles, puisqu’il a déjà publié plusieurs contenus interactifs sur sa plateforme, le premier d’entre eux, le chapitre de Black Mirror. intitulé Bandersnatch, a été un succès, même parmi les critiques. Selon Futurama, cette façon de consommer le cinéma allait prévaloir dans les salles de cinéma, c’est pourquoi lorsque l’équipe de Planet Express se rend au cinéma pour voir un film mettant en vedette Calculon dans le chapitre 12 de la deuxième saison, “Bender Salvaje”, le public a le choix de savoir si le protagoniste s’engage dans une violente bataille laser ou dans une paperasserie fastidieuse. Bien qu’il semble qu’il ne soit pas très optimisé car contre la volonté de Fry, et de tous les spectateurs, la deuxième option se présente.

Internet nous écoute

Avez-vous déjà remarqué qu’après avoir parlé d’un sujet ou d’un produit spécifique, lorsque vous entrez sur les réseaux sociaux, il y a des publicités qui font référence à ce produit dont vous venez de parler? Internet nous écoute pour rendre notre expérience Web “plus personnalisée” et Matt Groening savait déjà que cela allait arriver. En fait, quand Fry parle de son frère dans l’épisode 10 de la saison 3, “The Luck of the Frylander”, etLe professeur Fansworth annonce qu’Internet les a écoutés et leur donne les informations nécessaires pour savoir qui était Philip J. Fry, ainsi que d’avoir «appelé le supermarché et commandé une bombe aérosol».

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Piedad Milicua.