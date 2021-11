5 premières offres Apple Black Friday qui pourraient bientôt être épuisées

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Les offres Black Friday Apple sur Amazon sont toujours des best-sellers. C’est vrai chaque année, et nous nous attendons à ce que ce soit le cas pour le Black Friday 2021.

Comme les fans le savent trop bien, Apple ne fait tout simplement pas de ventes de vacances par lui-même. Au lieu de cela, l’entreprise propose des cartes-cadeaux de différentes dénominations avec certains achats. En un mot, c’est nul. Personne ne veut de carte-cadeau le Black Friday… ils veulent des réductions !

La bonne nouvelle est qu’Amazon et d’autres grands détaillants offrent déjà des remises importantes sur les appareils Apple. Nous nous concentrons uniquement sur Amazon pour le moment, car c’est là que se trouvent les meilleures offres pour le moment. Et dans ce tour d’horizon, nous allons vous montrer cinq offres phénoménales Black Friday Apple que vous pouvez déjà obtenir sur Amazon.

Nouveaux Apple AirPods Pro Prix catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Offres Apple AirPods

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Les AirPod sont tous en vente dès maintenant avec des remises, et les prix commencent à seulement 119 $ pour l’entrée de gamme d’Apple AirPod 2. C’est une remise formidable par rapport à ce que vous paieriez dans un magasin Apple. Mais la plus grande nouvelle est que le haut de gamme AirPods Pro avec MagSafe avec suppression active du bruit sont réduits à 197 $ au lieu de 249 $. C’est moins qu’Apple ne facturait les AirPods 2 avec l’étui de chargement sans fil ! C’est certainement l’une des meilleures offres Apple en ce moment.

Il convient de noter que ce sont tous des risques de liquidation. Mais AirPods Pro avec MagSafe sera certainement parmi les offres Apple Black Friday les plus chaudes sur Amazon cette année. Cela signifie qu’il y a encore plus de chances qu’ils se vendent !

AirPods Pro

Nouveaux Apple AirPods Pro Prix catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

AirPod 2

Apple AirPods avec étui de chargement sans fil Prix : 199,95 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Apple AirPods (2e génération) Prix catalogue : 159,00 $ Prix : 119,00 $ Vous économisez : 40,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

AirPod 3

Nouveaux AirPods Apple (3e génération) Prix : 174,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

AirPods Max

Apple AirPods Max – Gris sidéral Prix catalogue : 549,00 $ Prix : 479,00 $ Vous économisez : 70,00 $ (13 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Offres Apple Watch Black Friday sur Amazon

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Trois offres différentes au début du Black Friday Apple Watch sont actuellement en cours sur Amazon. Et il ne fait aucun doute que le plus gros risque de vente est l’Apple Watch Series 3. Elle est en vente dès maintenant à des prix commençant à seulement 169 $ !

Apple Watch Series 3 (GPS, 38 mm) – Boîtier en aluminium argenté avec bracelet sport blanc Prix catalogue : 199,00 $ Prix : 169,00 $ Vous économisez : 30,00 $ (15 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Amazon offre une profondeur Apple Watch série 6 des remises aussi. Les prix commencent à seulement 349 $ si vous en prenez un avant qu’ils ne soient partis. Et certains des modèles les plus abordables ont des réductions de prix supplémentaires allant jusqu’à 70 $.

Apple Watch Series 6 (GPS, 40mm) – (Produit) ROUGE – Boîtier en aluminium avec (Produit) ROUGE – Ba… Prix catalogue : 399,00 $ Prix : 349,00 $ Vous économisez : 50,00 $ (13%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Et last but not least, le tout nouveau Apple Watch série 7 a déjà une remise anticipée pour le Black Friday sur Amazon. Ce n’est pas une grosse remise, remarquez, mais c’est le seul endroit en ligne où il est en vente.

Apple Watch Series 7 GPS, boîtier en aluminium vert de 41 mm avec bracelet sport en trèfle – Prix normal : 389,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Faits rapides sur l’Apple Watch

Passez ou recevez des appels téléphoniques et des SMS directement sur votre poignet, même avec le modèle GPS qui n’a pas de cellulaire Un tout nouveau capteur et une application mise à jour vous permettent de mesurer votre niveau d’oxygène dans le sang Une application ECG et des capteurs spéciaux peuvent également vérifier votre rythme cardiaque pour prendre votre pouls Le nouvel écran Retina toujours allumé d’Apple est 2,5 fois plus lumineux à l’extérieur. Le chipset amélioré rend l’Apple Watch Series 6 jusqu’à 20 % plus rapide que son prédécesseur. même danser La résistance à l’eau vous permet de nager ou même de prendre une douche sans retirer votre Apple Watch. Synchronisez votre musique, vos podcasts et vos livres audio préférés pour les écouter sans votre téléphone

ipad air

Source de l’image : Apple Inc.

Amazon offre une belle grosse remise de 50 $ sur Apple ipad air pour un jour seulement. Considérant qu’il est épuisé dans la plupart des endroits, c’est un accord Apple Black Friday solide qu’Amazon exécute ! Notez que certaines offres proposent une remise supplémentaire appliquée à la caisse.

Le dernier iPad Air d’Apple est doté d’un superbe écran Liquid Retina de 10,9 pouces La nouvelle puce A14 Bionic est la puce la plus puissante jamais conçue pour un iPad

Le support Apple Pencil et Smart Keyboard est enfin arrivé

Caméra frontale FaceTime HD 7MP pour des appels vidéo d’une clarté cristalline

Excellente qualité sonore des haut-parleurs stéréo mis à niveau d’Apple Comprend la prise en charge Wi-Fi 6 (802.11ax)

Apple iPad Air 2020 (10,9 pouces, Wi-Fi, 256 Go) – Argent (4e génération) Prix catalogue : 699,00 $ Prix : 539,99 $ Vous économisez : 159,01 $ (23 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

A noter également, les deux versions du Pomme Crayon bénéficiez de réductions rares pour le Black Friday en ce moment !

Apple Pencil Prix catalogue : 99,00 $ Prix : 79,99 $ Vous économisez : 19,01 $ (19 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Apple Pencil (2e génération) Prix catalogue : 129,00 $ Prix : 99,99 $ Vous économisez : 29,01 $ (22 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Macbook Pro

Source de l’image : Apple Inc.

Les MacBook Pro (2020) est certainement l’une des meilleures offres Apple en ce moment. C’est fou qu’on puisse obtenir autant de puissance à un prix aussi bas ! Dépêchez-vous et vous économiserez 200 $ sur le modèle 256 Go ou la version 512 Go. Il y a une remise de 100 $, puis un autre 99,01 $ est prélevé à la caisse avec certains modèles.

La puce M1 d’Apple est une révolution dans l’espace informatique personnel, offrant des performances CPU et GPU inégalées Le réveil instantané signifie qu’il n’est plus nécessaire d’attendre que votre ordinateur portable se charge. Le processeur à 8 cœurs offre des performances jusqu’à 2,8 fois plus rapides, tandis que le processeur graphique à 8 cœurs à des graphiques 5x plus rapides Le M1 est également le chipset le plus efficace d’Apple, offrant jusqu’à 20 heures d’autonomie sur une seule charge Le moteur neuronal dédié à 16 cœurs permet des capacités d’apprentissage automatique avancées qui n’ont jamais été vues auparavant sur des ordinateurs portables comparables

Apple MacBook Pro 2020 avec puce Apple M1 (13 pouces, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage SSD) – Argent Prix : 1 099,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Le nouveau MacBook Pro 14 pouces (2021) et MacBook Pro 16 pouces (2021) bénéficient également de leurs toutes premières remises. Les M1 Pro et M1 Max d’Apple offrent des performances insensées, mais leur prix est élevé. Si vous pouvez économiser quelques dollars, pourquoi pas ?!

Prix: Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Prix: Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Mac mini – l’une des meilleures offres Black Friday Apple sur Amazon

Source de l’image : Pomme

Apple est à la vitesse de l’éclair Mac mini avec la puce M1 commence à seulement 699 $. C’est une valeur incroyable si l’on considère à quel point c’est plus rapide que la plupart des machines Windows à deux fois le prix. Rendez-vous sur Amazon dès maintenant, cependant, et il y a des remises que vous ne croirez pas. Dépêchez-vous et vous trouverez des prix à partir de seulement 599,99 $ ! Vous pouvez également économiser 150 $ sur le modèle 512 Go, ce qui est une excellente affaire.

Le nouveau Mac mini est l’un des premiers ordinateurs au monde à être alimenté par le chipset M1 d’Apple. graphiques que les puces PC comparables Travaillez plus rapidement et jouez plus fort que jamais Un moteur neuronal à 16 cœurs alimente l’apprentissage automatique avancé 8 Go de RAM et un SSD ultra-rapide avec 256 Go ou 512 Go de stockage La capacité de mise en marche instantanée réveille votre ordinateur du sommeil à une vitesse fulgurante Un Le système de refroidissement avancé garantit qu’il n’y a pas de baisse des performances Le Wi-Fi 6 de nouvelle génération permet la connexion sans fil la plus rapide possible Comprend 2 ports Thunderbolt / USB C, 1 port HDMI, 2 ports USB-A et 1 port Ethernet Gigabit

Apple Mac Mini 2020 avec puce Apple M1 (8 Go de RAM, 256 Go de stockage SSD) Prix catalogue : 649,00 $ Prix : 599,99 $ Vous économisez : 49,01 $ (8%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

