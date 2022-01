5 premiers points à retenir du vote des fans All-Star

Ah oui. C’est à nouveau cette période de l’année. Nous avons enfin nos premiers retours du premier tour de vote des fans pour le match NBA All-Star et les résultats sont tout aussi étranges que prévu.

Non, désolé, cette fois il n’y a pas d’Alex Caruso ou de Tacko Fall. Il n’y a pas trop de noms étranges qui sont apparus sur le tableau dans le décompte initial des votes. Les Lakers et les Celtics ne vont probablement pas assez bien pour tout cela.

Mais cela ne rend pas ce vote total que nous avons jusqu’à présent moins sauvage. Avec autant d’équipes compétitives dans la NBA cette année, beaucoup de choses vraiment étranges – mais cool ! – les noms reçoivent beaucoup d’amour.

Il y en a aussi qui ne devraient probablement pas être ici. Mais peu importe! C’est toujours amusant. Voici un rapide aperçu de ce que nous avons jusqu’à présent.

Passons en revue quelques-uns des plats à emporter.

DeMar DeRozan le tue.



DeMar DeRozan connaît très clairement une excellente saison jusqu’à présent à Chicago et c’est la raison pour laquelle les Bulls occupent la première place de la Conférence Est.

Mais est-ce que quelqu’un pensait qu’il allait avoir une saison de type «troisième dans le vote des fans de la Conférence de l’Est»? Absolument pas. Mais c’est là où il en est actuellement avec près de 1,5 million de votes de fans. Seuls Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant le devancent. Il dirige tous les gardes !

Maintenant, vous pouvez affirmer qu’il ne joue pas vraiment la garde pour Chicago – ce qu’il ne fait pas. Mais c’est cool. C’est tout simplement génial de le voir recevoir ce genre d’amour, peu importe où il se trouve.

Les fans sont définitivement fan de Kyrie Irving et Klay Thompson



Kyrie Irving et Klay Thompson se sont combinés pour jouer environ un (1 !) match complet de la NBA cette saison pour deux raisons totalement différentes, évidemment.

Malgré ce fait, ils figurent toujours dans le top 10 au total des votes All-Star. De toute évidence, c’est le produit de la bonne volonté qu’ils ont accumulée avec les fans au fil des ans depuis leurs bases respectives.

C’est aussi clairement pourquoi ils ont des votes et Ben Simmons, qui n’a pas joué non plus, n’en a pas.

Les fans de Warriors sont extrêmement fidèles



Les fans des Warriors ont essayé d’amener Andrew Wiggins dans le match des étoiles depuis le moment où il a réalisé son premier tir à 3 points cette saison.

Et regarde. Wiggins a fait une très belle saison. Il affiche des chiffres de carrière partout. Mais est-ce suffisant pour lui obtenir un clin d’œil All-Star par rapport aux autres attaquants de l’Ouest? Contre d’autres attaquants de son équipe (comme Draymond Green) ? Absolument pas.

Mais encore. Le voici dans le top 10 avec déjà près d’1 million de votes.

Homme sauvage.

Dehors avec l’ancien, avec le nouveau



Il manque quelques noms sur cette liste. Domantas Sabonis, Bradley Beal, Julius Randle, Mike Conley Jaylen Brown. Il semble que beaucoup de gars qui étaient All-Stars l’année dernière ne feront pas la coupe cette année.

Mais en même temps, il y a aussi beaucoup de nouveaux noms sur la liste. Fred Van Vleet, Darius Garland, Lamelo Ball, Miles Bridges. Certains de ces mecs n’y arriveront pas non plus. Mais c’est toujours cool de les voir déjà dans le mix.

Le manque de respect de Rudy Gobert doit cesser



C’est le dernier point que je vais faire parce que je veux qu’il reste avec vous. C’est tellement ridicule.

Les Jazz sont la 3e tête de série de la Conférence Ouest et Rudy Gobert est sans doute le joueur le plus important et le plus percutant de cette équipe. Il est très clairement leur meilleur ou au moins l’un des deux entre lui et Donovan Mitchell.

Pourtant, voici quelques-uns des noms que nous voyons énumérés avant lui sur le bulletin de vote des étoiles: Carmelo Anthony, Andrew Wiggins, Klay Thompson, Kyrie Irving, Derrick Rose. C’est juste pour n’en nommer que quelques-uns.

Je comprends qu’il n’a pas le jeu le plus flashy. Il n’est même pas nécessairement le joueur le plus sympathique du monde. Mais Rudy Gobert est bien, bien mieux qu’un peu plus de 218 000 votes. Bien mieux.

Espérons que cela se corrige pour le prochain tour.