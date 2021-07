5 principales transactions boursières du mardi : Bitcoin, MSTR, RIOT, HAS, GE

Les marchés ont encore grimpé à la hausse lundi, mais non sans quelques difficultés. C’est comme la Fed est sur le calendrier pour cette semaine, aux côtés d’une multitude de rapports sur les bénéfices. Dans cet esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières.

Principales transactions boursières pour demain n ° 1: Bitcoin (BTC-USD)

J’ai un ami qui a travaillé plusieurs décennies dans les salles des marchés à Chicago. Bien que se référant au S&P 500 à terme, il a un dicton qui dit quelque chose comme « Ils ont l’air si mauvais, tu dois les acheter ! »

C’est la première chose qui m’est venue à l’esprit dimanche soir en regardant un tableau de Bitcoin (CCC :BTC-USD) au cours de la semaine dernière.

Après s’être rallié pendant cinq jours consécutifs, Bitcoin a finalement clôturé au-dessus de sa moyenne mobile de 50 jours avant la session de lundi. Déchirant maintenant plus haut sur son sixième gain quotidien consécutif, Bitcoin frappe à la porte à 40 000 $.

La semaine dernière, j’ai dit que Bitcoin devait détenir la zone de 28 000 $ à 29 000 $, mais je m’en doutais. Cela ressemblait à de la merde – cela avait l’air si mauvais que je suppose que c’était un achat.

Voyons comment Bitcoin se comporte avec le sommet de juin, près de 41 350 $. Au-dessus, cela pourrait mettre en jeu la moyenne mobile de 200 jours. À la baisse, cependant, voyons que les moyennes mobiles à 10 jours et à 50 jours agissent comme support lors d’une éventuelle baisse.

Principales transactions boursières pour demain n° 2 : Microstratégie (MSTR)

Jetons un coup d’œil à quelques-uns des jeux Bitcoin du côté des capitaux propres, en commençant par Microstratégie (NASDAQ :MSTR). Cette entreprise a poussé fort dans l’espace, accumulant une tonne de Bitcoin

Voici un graphique mensuel pour l’action MSTR, montrant la volatilité qu’elle a connue cette année. Cela montre également que le titre continue de rebondir sur la moyenne mobile de 10 mois.

Actuellement, nous envisageons un mois intérieur pour Microstrategy. Si nous obtenons un intérieur et un haut – où le stock de MSTR sort du plus haut de juillet en août, en supposant que le plus haut de juillet est inférieur au plus haut de juin – alors nous pourrions voir une forte rotation plus élevée.

Personnellement, je préférerais cette configuration à une rotation mensuelle, où le plus haut de juillet élimine le plus haut de juin dans les prochains jours. Quoi qu’il en soit, nous pourrions envisager une rotation qui renverrait le stock de MSTR à plus de 800 $.

À la baisse, cependant, gardez un œil sur le milieu des 400 $ – ainsi que sur la moyenne mobile sur 10 mois.

Principales transactions boursières pour demain n ° 3: Riot Blockchain (RIOT)

Blockchain anti-émeute (NASDAQ :ÉMEUTE) apparaît également partout dans nos scanners.

Je déteste être trop simpliste, mais ce sont souvent les meilleures approches. À la hausse, gardez un œil sur 40 $. Si les prix du Bitcoin continuent d’augmenter, Riot le fera aussi, mais ce niveau a été remarquable tout au long de l’année.

À la baisse, cependant, je veux désespérément voir les moyennes mobiles de 10 jours, 21 jours et 50 jours se combiner pour servir de support. De retour en dessous de la moyenne mobile de 200 jours et qui sait, Riot pourrait retester les plus bas. Cela signifierait également probablement que Bitcoin est également dans une mauvaise passe.

Top Trades pour demain n°4 : Hasbro (HAS)

Hasbro (NYSE :POSSÈDE) saute après avoir déclaré des gains avant l’ouverture.

Tout au long de l’année, Hasbro a lutté avec le niveau de 100 $, que le stock dépasse actuellement. Je veux voir 100 $ devenir un soutien, comme le font tous les investisseurs qui sont restés avec celui-ci.

Si l’action HAS perd 100 $, cela met en jeu la moyenne mobile sur 50 semaines. En dessous de cela, et 90 $ sont sur la table.

Cependant, à la hausse, voyons si l’action Hasbro peut atteindre 109,50 $, le sommet pré-coronavirus de 2020. Au-dessus, cela pourrait ouvrir la zone de 120 $ à 121,50 $.

Les meilleurs métiers de demain n°5 : General Electric (GE)

General Electric (NYSE :GE) publiera leurs résultats mardi matin, les haussiers espérant obtenir suffisamment de bonnes nouvelles pour justifier une offre plus élevée.

Voici un graphique mensuel — j’aime faire un zoom arrière. Remarquez comment l’action GE détient les moyennes mobiles sur 10 mois et 50 mois. Il maintient également le niveau de 12,25 $. Je veux continuer à voir cela après que General Electric ait publié ses bénéfices.

Ci-dessous pourrait mettre 10 $ et la moyenne mobile sur 21 mois en jeu.

À la hausse, cependant, voyons si les actions peuvent dépasser le niveau de 14,40 $. Au-dessus, cela pourrait mettre 16,75 $ en jeu.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.