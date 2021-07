5 principales transactions boursières du mardi : Bitcoin, NVDA, PINS, XLF, DIS

Les actions ont atteint de nouveaux sommets historiques avant le début de la saison des résultats. Cela dit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières à l’approche de la mi-juillet.

Principales transactions boursières pour demain n ° 1: Bitcoin (BTC-USD)

Bitcoin (CCC :BTC-USD) a serpenté, manquant complètement d’élan. Il continue de lutter avec sa moyenne mobile de 21 jours et reste inférieur à sa moyenne mobile de 50 jours.

En baisse lundi, la moyenne mobile sur 50 semaines et la zone de 30 000 $ à 31 000 $ restent critiques. Comme nous l’avons souligné précédemment, ce domaine a été un soutien clé.

En dessous, le plus bas de juin se concentrera à 28 600 $. Un mouvement en dessous qui pourrait créer une rupture de liquidation plus bas. Cela met-il en jeu la zone de 20 000 $? Cela pourrait certainement (bien que cela ne signifie pas qu’il le fera).

Du côté positif, nous avons vraiment besoin de voir celui-ci prendre de l’ampleur via la rotation. Soit par une rotation hebdomadaire ou mensuelle et je veux vraiment le voir au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours.

Jusque-là, cependant, ne forcez pas de mauvais métiers. Pour mon style, j’ai besoin soit d’une rotation plus élevée, soit d’un retrait plus profond.

Principales transactions boursières pour demain n° 2 : Nvidia (NVDA)

Il a fallu quelques jours pour Nvidia (NASDAQ :NVDA) pour trouver sa place, mais il a fait exactement ce que nous recherchions. C’est-à-dire qu’il détenait la moyenne mobile sur 10 jours après une course monstre.

À partir de là, j’ai la mesure de 825 $ en tête, suivie de la zone de 833 $ à 835 $. Au-dessus de cela, 850 $ sont en jeu, puis 860 $, ce qui correspond à l’extension de 261,8% de la plus grande fourchette.

En revanche, gardez un œil sur la moyenne mobile sur 10 jours. Ci-dessous, le plus bas de la semaine dernière est proche de 788 $. En dessous de cela et la moyenne mobile de 21 jours est en jeu.

Les meilleures transactions boursières de demain n° 3 : Pinterest (PINS)

Alors que le marché a atteint de nouveaux sommets lundi, Pinterest (NYSE :ÉPINGLES) n’a pas aussi bien fonctionné. Au lieu de cela, le titre a chuté d’environ 4,5%.

Cependant, cela nous a donné une configuration vraiment propre et vraiment simple. L’action plonge jusqu’à la moyenne mobile à 10 jours. Légèrement en dessous se trouve la moyenne mobile sur 21 semaines. Je pense que l’action PINS devrait trouver un certain soutien dans ce domaine, entre 71,25 $ et 72,50 $.

Une rupture de ces moyennes mobiles pourrait mettre la moyenne mobile sur 50 semaines en jeu au milieu des années 60. Un rebond remet plus de 80 $ en jeu.

Top trades pour demain n°4 : SPDR Financial ETF (XLF)

je voulais regarder le Fonds SPDR Financial Select Sector (NYSEARCA :XLF) alors que les actions bancaires s’apprêtent à lancer la saison des résultats. Celui-ci est intéressant.

Au cours de sa forte progression, les moyennes mobiles à 10 semaines et à 50 jours ont été un support. Une fois l’échec, cependant, nous avons vu la moyenne mobile de 50 jours se transformer en résistance et la moyenne mobile de 21 semaines est devenue un support.

Avec le mouvement à la hausse de lundi, les actions remontent jusqu’à 50 jours.

Après les gains, je veux voir si le XLF peut effacer 37,50 $ et retrouver les sommets. S’il peut le faire, l’extension de 161,8% se profile près de 40 $. En revanche, surveillez les moyennes mobiles sur 10 et 21 jours. Ci-dessous, la moyenne mobile sur 21 semaines est en jeu. En dessous de cela, et le plus bas de juin est sur la table à 35,18 $.

Les meilleurs métiers de demain n°5 : Disney (DIS)

Disney (NYSE :DIS) a culminé début mars et a tendance à baisser depuis. Depuis des semaines maintenant, Disney est piégé en dessous de la moyenne mobile sur 10 semaines. Avec la pop de lundi, Disney efface ce niveau de résistance.

La moyenne mobile sur 10 semaines continue également de servir de support.

À partir de là, nous voulons voir Disney effacer la moyenne mobile de 21 semaines. Au-dessus, cela ouvre la porte au retracement de 61,8% de la fourchette actuelle, en hausse de près de 189 $. Au-dessus de cela, et 200 $ sont sur la table.

En revanche, gardez un œil sur la moyenne mobile sur 10 jours. En dessous, la moyenne mobile sur 10 mois est de retour, avec la barre des 168 $.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur NVDA et PINS. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.