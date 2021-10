5 principales transactions boursières du mardi : SOFI, LUV, TSLA, T, OCGN

Après une brève remontée, les actions ont légèrement baissé lundi alors que les investisseurs se préparent pour l’annonce du FOMC mercredi, ainsi que pour le début de la saison des résultats. Avec tout cela à l’esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières.

Les meilleures transactions boursières de demain n°1 : SoFi Technologies (SOFI)

Quel mouvement nous entrons Technologies SoFi (NASDAQ :SOFI), qui a bondi de 13,5% lundi. Le titre a franchi plusieurs niveaux clés ce jour-là.

L’obstacle à la moyenne mobile de 200 jours alors qu’elle augmente mensuellement par rapport au sommet de septembre à 18,08 $, et les taureaux envisagent davantage la hausse.

Plus précisément, ils surveillent probablement le niveau de 20 $ et le retracement de 61,8%. Au-dessus de ces niveaux, cela ouvre la porte à une hausse plus forte, potentiellement jusqu’à 25 $.

À la baisse, cependant, une baisse en dessous de 17,50 $ pourrait mettre plus de pression de vente en jeu et potentiellement un test de la moyenne mobile de 21 jours.

Principales transactions boursières pour demain n ° 2: Southwest Airlines (LUV)

Compagnies aériennes sud-ouest (NYSE :VUL) a enregistré sa cinquième baisse quotidienne consécutive lundi et a fait l’actualité en raison de tous ses vols annulés.

Pour l’instant, la moyenne mobile à 21 jours agit comme support, tandis que la moyenne mobile à 10 jours agit comme résistance. Cependant, celui-ci est assez simple.

À la baisse, je veux voir les actions LUV tenir les moyennes mobiles de 200 semaines et de 50 jours. Une baisse en dessous de ces marques met 50 $ en jeu. En dessous de cela, et la zone de 47,50 $ est sur la table.

À la hausse, cependant, recherchez un mouvement au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours. Au-dessus de cela, le retracement de 50% est en jeu.

Principales transactions boursières de demain n° 3 : Tesla (TSLA)

Bien que ce soit un nom discret ces derniers temps, Tesla (NASDAQ :TSLA) continue de très bien se négocier à mon avis.

Regardez l’action dans celui-ci, car Tesla en a fait un modèle pour négocier jusqu’à un certain niveau, se consolider en dessous, puis passer à une nouvelle fourchette. Plus récemment, Tesla a dépassé 763 $, un niveau qui est ensuite devenu un support.

Maintenant, les actions se consolident juste en dessous de 800 $. S’il peut à nouveau dépasser ce niveau, le retracement de 78,6% près de 823 $ pourrait être en jeu. Au-dessus de cela, et 880 $ peuvent être sur la table.

À la baisse, cependant, un mouvement inférieur à 781 $ met en jeu la moyenne mobile sur 21 jours et le niveau de cassure précédent à 763 $.

Top Trades pour demain n°4 : AT&T (T)

Ce n’est pas une bonne journée pour AT&T (NYSE :T) ou Verizon (NYSE :VZ), mais nous allons nous concentrer sur le premier plutôt que sur le dernier.

L’action atteint maintenant son plus bas niveau de Covid-19 et l’action des prix a été terriblement décourageante. Avec l’action de cette semaine, AT&T dépasse le support de la tendance haussière (ligne violette) et menace de faire de nouveaux creux post-coronavirus. Peu d’actions sont dans cette situation.

À la hausse, nous pouvons obtenir un rapport risque/rendement décent dans les actions AT&T avec une cassure de 26,10 $. Si le stock tombe en dessous de ce niveau puis le récupère, les haussiers peuvent utiliser le nouveau plus bas comme stop-loss et rechercher un rebond plus haut.

Top Trades pour demain n°5 : Ocugen (OCGN)

Malgré les jolis pops plus hauts, Ocugen (NASDAQ :OCGN) continue d’échouer lorsqu’il s’agit de générer une dynamique haussière durable.

En fait, la résistance à la tendance baissière (ligne violette) continue de contenir l’action OCGN.

Avec le rallye de lundi, Ocugen récupère un certain nombre de moyennes mobiles clés, bien que la résistance à la baisse reste en jeu. Au-dessus de cette marque, il y a une évolution positive, mais pour gagner plus d’élan, l’action OCGN doit atteindre 8 $.

Au-dessus de 8 $ ouvre la porte à 9,35 $, puis 10 $, puis 11,05 $.

À la baisse, cependant, un mouvement en dessous des 200 jours met 6,75 $ en jeu. En dessous, nous pouvons voir 6 $.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.