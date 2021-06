5 principales transactions boursières du mercredi : WEN, FSLY, IWM, CLOV, WKHS

in

Les marchés ont ouvert en hausse mardi, menés par la technologie, mais n’ont pas pu conserver l’essentiel de ces gains après les premières minutes. Cela dit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour mercredi.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 1 : Wendy’s (WEN)

Wendy’s (NASDAQ :LOUPE) est la dernière action à bénéficier du « traitement mème », les actions explosant vers de nouveaux sommets.

Wendy’s a dépassé son plus haut précédent à près de 25 $ et a presque atteint 30 $ ce jour-là. En fait, les actions se sont brièvement redressées grâce à l’extension de 161,8% de la fourchette actuelle. A partir de là, cette extension peut jouer un rôle clé.

Au-dessus de l’extension de 161,8%, le plus haut de mardi reste en jeu à 29,46 $. Au-dessus de cela, et l’extension de la plage à deux fois est sur la table à 30,75 $.

En dessous de l’extension de 161,8% et le plus bas de mardi reste vulnérable. En dessous de cette marque, un nouveau test du plus haut précédent pourrait être en jeu à près de 25 $, ainsi qu’un test de la moyenne mobile sur 10 jours.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 2: Rapidement (FSLY)

Rapidement (NYSE :FSLY) a signalé une panne du jour au lendemain, entraînant la suppression d’un certain nombre de sites Web importants. Le résultat? Un cours de l’action qui monte en flèche.

C’est peut-être parce que les gens apprennent enfin ce que fait Fastly… mais qui sait vraiment. L’important n’est pas la nouvelle, mais la réaction à la nouvelle.

À partir de là, voyons si nous pouvons combler les lacunes à 58 $ et une étiquette de la moyenne mobile de 200 jours. Si nous le faisons et que Fastly est rejeté, je veux voir la moyenne mobile sur 10 jours agir comme support, avec 50 $.

Au-dessus de 58 $, nous pouvons peut-être obtenir une poussée vers la moyenne mobile de 21 semaines.

Principales transactions boursières de demain n° 3 : l’ETF IWM (IWM)

le FNB iShares Russell 2000 (NYSEARCA :IWM) est de retour dans un rôle de leader, avec l’indice proche de ses plus hauts.

Le fonds négocié en bourse (ETF) se heurte à une résistance dans les 230 $, une zone qui est un vent contraire depuis février. Alors que les investisseurs continuent de réclamer une correction plus importante, gardez à l’esprit que des indices comme le Russel 2000 consolident depuis des mois, alors que de nombreux secteurs ont subi de lourdes rotations.

Si nous obtenons une cassure de plus de 235 $, les investisseurs peuvent peut-être utiliser un objectif de prix à moyen terme de 250 $. Non seulement c’est une belle cible de chiffres ronds, mais c’est aussi là que l’extension de 161,8% entre en jeu.

En revanche, gardez un œil sur la zone de 222 $ à 224 $. Dans cette zone, l’IWM trouve ses moyennes mobiles à 10 et 21 jours, ainsi que le retracement de 61,8%.

Top Trades for Tomorrow n°4 : Clover Health (CLOV)

Comme Wendy’s, Trèfle Santé (NASDAQ :CLOV) explose plus haut ce jour-là.

Comme l’emménagement Biogène (NASDAQ :BIIB) l’autre jour, le titre s’est rallié à l’extension de 161,8% avant de reculer.

A la hausse, l’extension de 161,8% et le plus haut de mardi sont la première cible. Au-dessus de ces niveaux, d’autres extensions clés s’ouvrent, comme la plage de deux fois et les extensions de 261,8%, respectivement.

À la baisse, attendez-vous à un nouveau test du plus haut précédent près de 17,50 $. Si cela tient, cela pourrait être une opportunité pour les taureaux. Sinon, recherchez un test de la moyenne mobile sur 10 jours.

Les meilleurs métiers de demain n°5 : Workhorse (WKHS)

Bourreau de travail (NASDAQ :WKHS) essaie de gagner plus d’élan haussier, mais il fait toujours face à une forte résistance de la moyenne mobile de 21 semaines. Tout comme la semaine dernière, il a du mal à franchir ce niveau.

Cependant, s’il peut le faire et augmenter chaque semaine, nous pourrions assister à un passage rapide à 20 $ et à la moyenne mobile de 200 jours. Cela pourrait mettre en jeu 28,50 $ – le retracement de 61,8% – suivi du comblement des lacunes à 31 $.

En dessous de 15 $, et nous pourrions obtenir un test de la moyenne mobile sur 10 jours. En dessous, cela met les 50 jours en jeu.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur FSLY. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.