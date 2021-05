5 principales transactions boursières pour jeudi: Ethereum, AMD, TGT, TJX, JD

Les actions ont ouvert nettement plus bas ce jour-là, car nous avons vu un effondrement du prix des crypto-monnaies. Cependant, beaucoup ont fait de fortes reprises ce jour-là et les actions ont rebondi. Examinons quelques-unes des principales transactions boursières de jeudi.

Principales transactions boursières de demain n ° 1: Ethereum (ETH-USD)

Ethereum (CCC:ETH-USD) avait participé à un rallye puissant il n’y a pas si longtemps. Cependant, il est sous pression depuis son sommet plus tôt ce mois-ci, puis est finalement tombé en panne mercredi.

Au plus bas de la session, Ethereum était en baisse de 37% aujourd’hui! Cependant, à partir des plus bas, il a en fait augmenté de 40%, réduisant ses pertes d’une journée à «seulement» 23% pour le moment. La volatilité a été sauvage, c’est le moins qu’on puisse dire.

Maintenant de retour au-dessus des moyennes mobiles sur 50 jours et 10 semaines, les taureaux doivent voir Ethereum se maintenir au-dessus de ces mesures. À tout le moins, il doit contenir plus de 2 550 $.

Si l’ETH perd la barre des 2500 $, nous ne pouvons pas exclure un retour au plus bas de cette semaine. Heureusement, les actions ont rebondi là où nous avons eu la cassure marquée, près de 2000 $.

À la hausse, cependant, voyons comment Ethereum fait un test de sa moyenne mobile sur 10 jours. Au-dessus, cela pourrait mettre en jeu la barre des 3500 $ et la moyenne mobile sur 21 jours.

Top des transactions boursières pour demain n ° 2: AMD (AMD)

Micro-systèmes avancés (NASDAQ:AMD) est dans la fourchette depuis l’été dernier, bien que 74 $ continuent de servir de support.

À la hausse, nous voulons voir un rebond à 80 $, où l’action AMD retrouvera ses moyennes mobiles sur 10 et 50 semaines. Au-dessus de ces mesures, la 21 semaine est sur la table, suivie d’une résistance à 88 $.

Sur une cassure sous le plus bas de la semaine dernière à 72,50 $, il est possible que nous voyions un mouvement plus bas. Dans ce scénario, gardez un œil sur la moyenne mobile sur 21 mois. Si, pour une raison quelconque, l’action AMD se cassait en dessous de cette mesure, le niveau de cassure de 60 $ pourrait être en jeu.

Top des transactions boursières pour demain n ° 3: Target (TGT)

Alors que d’autres détaillants ont connu des difficultés malgré de solides résultats, Cible (NYSE:TGT) se porte plutôt bien.

Les actions poussent à la hausse mercredi, atteignant leurs sommets précédents. De là, j’aimerais voir une poussée jusqu’à l’extension de 161,8% près de 220 $. Au-dessus de cela, l’extension de portée à deux fois à 233 $ est en jeu.

En revanche, gardez un œil sur 210 $. La perte de cette marque la place probablement sous les moyennes mobiles de 10 et 21 jours et met les moyennes mobiles de 10 semaines et de 50 jours sur la table. Pour l’instant, les taureaux sont en contrôle avec celui-ci.

Principaux métiers de demain n ° 4: les sociétés TJX (TJX)

Contrairement à Target, Entreprises TJX (NYSE:TJX) ne répond pas bien aux revenus. Cependant, ce n’est pas non plus la fin du monde.

Les actions se négocient jusqu’à la moyenne mobile de 21 semaines, une mesure qui a été soutenue toute l’année. S’il tient, regardez pour voir si le stock de TJX peut récupérer les 10 semaines.

Si cela ne parvient pas à le faire, il est possible que nous assistions à un nouveau test des sommets pré-coronavirus proches de 65 $, avec plus de soutien se situant dans les bas 60 $.

De retour au-dessus de 71 $, l’action TJX pourrait retester les sommets de tous les temps.

Principaux métiers de demain n ° 5: JD.com (JD)

JD.com (NASDAQ:JD) se négociait très bien à partir de 2021, mais comme d’autres actions de croissance, elle a beaucoup souffert depuis son sommet à la mi-février.

Après avoir chuté en cascade, l’action JD a rapidement vu ses moyennes mobiles à court terme passer du support à la résistance, alors qu’elle n’a pas réussi à récupérer 85 $. Cette combinaison aurait dû éloigner les taureaux du nom.

Ensuite, il n’a pas réussi à maintenir la zone de 78 $ à 79 $ et la moyenne mobile sur 50 semaines, ce qui s’est également transformé en résistance. Sentez-vous un modèle?

Maintenant, essayant de maintenir le plus bas de la semaine dernière à près de 66,50 $, parcourons celui-ci. À la hausse, voyez comment le stock JD fait un nouveau test de la zone de 77 $ à 80 $, s’il peut y arriver. Là, il trouve la résistance actuelle, mais il trouve également les moyennes mobiles sur 10 jours, 10 mois et 50 semaines.

Une clôture en dessous de 66,50 $ met probablement en jeu la moyenne mobile sur 21 mois et la zone de 60 $.

A la date de publication, Bret Kenwell détenait une position longue sur AMD. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.