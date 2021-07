5 principales transactions boursières pour jeudi: F, SHOP, MSFT, PFE, TLRY

in

Les actions tentent de grimper au milieu d’une saison des résultats chargée et d’une autre annonce de la Fed. Cela dit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 1: Ford (F)

Gué (NYSE :F) a déclaré des bénéfices après la clôture et le titre a fait une pause. Les actions ont explosé à la hausse depuis les creux de mai à 11,15 $ jusqu’à un sommet récent juste au-dessus de 16 $.

Négociant maintenant un peu moins de 14 $, les investisseurs veulent savoir quelle est la prochaine étape : 11 $ ou 16 $ et plus ?

En revanche, les taureaux doivent garder un œil sur la moyenne mobile sur 21 semaines. Une cassure de ce niveau pourrait inaugurer un nouveau test du plus bas de la semaine dernière à 12,79 $. En dessous de cela et 12 $ ou moins pourraient être sur la table.

À la hausse, cependant, je recherche un mouvement supérieur à 14 $ et un retour à l’extension de 161,8% juste au-dessus de 15 $. Au-dessus de ce niveau, le plus haut s’ouvre à 16,45 $ et met potentiellement l’extension de 261,8% sur la table.

Meilleures transactions boursières pour demain n ° 2: Shopify (SHOP)

Shopify (NYSE :MAGASIN) peine à se redresser sur les bénéfices, mais il ne s’effondre pas vraiment non plus. Les actions ont chuté d’un peu plus de 1% mercredi.

Pour l’instant, Shopify détient le niveau de 1 500 $. Il s’agissait du plus haut précédent de février, tandis que la moyenne mobile sur 21 jours entre également en jeu près de ce niveau.

Si Shopify ferme en dessous du plus bas de mercredi, cela pourrait ouvrir la voie à un test des plus bas de juillet près de 1 400 $ et de la moyenne mobile sur 50 jours.

Lors d’une rotation par rapport au sommet post-bénéfice, 1 600 $ sont en jeu, suivis d’un nouveau test des sommets proches de 1 650 $. Au-dessus de cela, et l’extension de 161,8% peut servir d’objectif à plus long terme.

Principales transactions boursières pour demain n° 3 : Microsoft (MSFT)

Microsoft (NASDAQ :MSFT) ne donne pas beaucoup de travail aux traders malgré la déclaration de leurs revenus. Les actions sont stables et vacillantes ce jour-là, car elles continuent de maintenir la moyenne mobile à 10 jours.

Si cela change et que l’action tombe en dessous des 10 jours, nous pourrions alors assister à une baisse rapide jusqu’à la zone de comblement des lacunes autour de 281,50 $, ainsi que la moyenne mobile de 21 jours.

En dessous de cela, une correction plus importante pourrait faire chuter les actions au niveau de remplissage des écarts de 271,50 $, ainsi qu’à la moyenne mobile sur 50 jours.

À la hausse, cependant, nous avons une résistance assez claire près de 290 $. Un mouvement au-dessus de cette marque met en jeu le niveau de 300 $ le plus évident.

Les meilleurs métiers de demain n°4 : Pfizer (PFE)

Pfizer (NYSE :PFE) atteint un sommet en un an après la publication de ses bénéfices.

La semaine dernière, les actions ont pu franchir la barre des 41 $. Au milieu de la course actuelle, les actions sont en hausse pendant cinq jours consécutifs, en hausse de neuf des 11 dernières et de 11 des 14 dernières sessions.

Affichant maintenant 43 $, les taureaux aimeraient voir ce niveau servir de support. Ci-dessous, la moyenne mobile sur 10 jours et potentiellement le niveau de 41 $ sont remises en jeu.

À la hausse, cependant, voyons si Pfizer peut atteindre le niveau de 45 $ à 46 $. Au-dessus de cela, il y a 49 $ à 50 $ sur la table.

Top Trades pour demain n°5 : Tilray (TLRY)

Enfin et surtout, nous avons Tilray (NASDAQ :TLRY), qui a bondi de près de 26% sur la journée.

Pour la plupart, les actions détenaient le niveau de 13,40 $ et montent maintenant en flèche. En cours d’exécution dans la moyenne mobile de 200 jours maintenant, gardons un œil sur celui-ci. S’il continue d’augmenter, regardez 17,42 $ et la moyenne mobile sur 21 semaines.

Non seulement l’effacement de ce niveau placerait l’action TLRY au-dessus des moyennes mobiles de 50 et 200 jours, mais cela placerait également Tilray au-dessus du plus haut de juillet. Cela ouvre la porte à la zone de 22,50 $ à 23 $.

Si les actions sont rejetées de la zone de 16 $ à 17,50 $, voyez si l’action détient la moyenne mobile sur 10 jours.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.