5 principales transactions boursières pour vendredi: F, MCD, QCOM, CAT, LYFT

Ce fut une session délicate, alors que le marché digère les résultats de la Fed, les résultats du PIB du premier trimestre et les gros bénéfices à l’approche de la fin du mois. Avec tout cela à l’esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour vendredi.

Top des transactions boursières pour demain n ° 1: Ford (F)

Gué (NYSE:F) sont sous pression après avoir publié des résultats, glissant d’environ 9,4% jeudi.

Le stock est en baisse jusqu’au plus bas de la semaine dernière et à la moyenne mobile de 21 semaines. À partir de là, les taureaux ont techniquement une situation d’achat à faible risque dans le sens où ils sauront assez rapidement s’ils se trompent ou non.

Une clôture sous le plus bas de jeudi indiquerait qu’ils ont tort et pourrait mettre 10,40 $ en jeu. À la hausse, cependant, voyons si les actions peuvent récupérer 12 $.

Au-dessus de 12 $, et peut-être que l’extension de 161,8% est possible.

Principales transactions boursières de demain n ° 2: McDonald’s (MCD)

Nous utilisons également un graphique hebdomadaire de McDonalds (NYSE:MCD) pour mettre en évidence certains des niveaux à long terme que nous surveillons.

Le titre est en légère hausse après avoir déclaré des bénéfices, alors que McDonald’s travaille sur son quatrième gain hebdomadaire consécutif et son huitième gain hebdomadaire au cours des neuf dernières semaines.

Une consolidation autour de la zone de 230 $ ou une baisse de la moyenne mobile sur 10 semaines ne serait pas malsaine à ce stade. Cependant, si la tendance haussière reste intacte, voyons si nous pouvons obtenir une poussée jusqu’à l’extension de 161,8%, à juste titre près de 150 $.

En dessous de ces deux zones de support potentielles – la moyenne mobile sur 10 semaines et 230 $ – pourrait mettre la zone de 221 $ en jeu.

Top des transactions boursières pour demain n ° 3: Qualcomm (QCOM)

Qualcomm (NASDAQ:QCOM) est également en hausse sur les bénéfices, mais les investisseurs vendent un peu dans cette force.

Plus précisément, les actions nous ont finalement donné une rotation mensuelle plus claire de plus de 140,13 $. Bien que nous ayons vu cette rotation plus tôt ce mois-ci, l’action a en quelque sorte évolué à ce niveau – elle n’a pas tourné avec autorité.

Eh bien, maintenant c’est le cas et la seule chose qui semble faire obstacle est la moyenne mobile à 100 jours, qui rejette l’action jeudi. Au-dessus du sommet post-bénéfice – et donc des 100 jours – pourrait mettre 150 $ en jeu. Au-dessus de 152 $, Qualcomm peut commencer à combler une partie de cet écart, jusqu’à 162 $.

À la baisse, cependant, une cassure de 140 $ et les moyennes mobiles sur 10 semaines ne sont pas de bon augure pour les taureaux. Même si la baisse est limitée, l’élan sera probablement sapé dans ce scénario.

Top des métiers de demain n ° 4: Caterpillar (CAT)

chenille (NYSE:CHAT) subit un léger recul après avoir déclaré ses bénéfices.

Les actions chutent aux moyennes mobiles sur 10 semaines et 50 jours, donnant aux taureaux un sentiment décisif à partir d’ici.

Ces deux moyennes mobiles sont supportées depuis des mois maintenant. Il n’est pas surprenant que le stock de Caterpillar ait initialement rebondi de cette zone. Cependant, la question est de savoir combien de temps le rebond peut durer.

J’aimerais voir une confirmation ici. Plus précisément, j’aimerais une journée intérieure serrée le vendredi, puis une rotation quotidienne le lundi – ou quelque chose d’une ampleur similaire.

Les taureaux agressifs seront longs ici, en ce moment et utiliseront le plus bas de jeudi comme arrêt. C’est bien aussi. Quoi qu’il en soit, sur la zone de 236 $ à 238 $, cela mettra probablement 250 $ à 252 $ en jeu.

À la baisse, cependant, une cassure de 222,50 $ met 208 $ à 214 $ sur la table.

Principaux métiers de demain n ° 5: Lyft (LYFT)

Lyft (NASDAQ:LYFT) est également en baisse, mais contrairement aux quatre autres noms de cette liste, ce n’est pas le cas sur les revenus. Cela vient la semaine prochaine.

Les actions se vendent fort ce jour-là, chutant de près de 10% et passant en dessous d’un certain nombre de moyennes mobiles clés. De plus, Lyft se négocie en dessous de ce mois-ci et le plus bas du mois dernier.

Cependant, le stock rattrape un rebond par rapport aux moyennes mobiles de 100 jours et 21 semaines, ainsi que des sommets d’avant le coronavirus 2020. En dessous de 54,50 $, et ce nom peut continuer à baisser, potentiellement jusqu’à 50 $. En dessous de cela, et peut-être qu’ils le réduisent à la moyenne mobile de 200 jours.

Gardez un œil sur le plus bas du mois dernier, près de 56,64 $ à 56,75 $. S’il ne peut pas récupérer cette zone, le vendeur pourrait garder un couvercle sur Lyft. De retour au-dessus, nous pourrions passer à la zone de 58,50 $ à 59 $, puis 61,50 $.

À la date de publication, Bret Kenwell occupait un poste acheteur dans QCOM.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.