5 prises intelligentes programmables pour économiser avec la nouvelle facture d’électricité | La technologie

L’arrivée de la hausse des tarifs d’électricité a produit un intérêt accru pour les prises intelligentes car avec elles, vous pouvez contrôler vos appareils. Ces modèles sont bon marché et vous pouvez les obtenir dès maintenant.

Depuis le 1er juin en Espagne, nous avons de nouveaux tarifs d’électricité et, sans surprise, ils sont plus chers qu’il y a un an. Avec l’augmentation du coût de la consommation d’énergie, ajoutée à celle du gaz et des carburants, de nombreuses personnes se tournent vers la technologie pour trouver des solutions pour économiser le plus possible.

L’un des produits les plus populaires sont les prises intelligentes. Ces produits sont simples à installer et à contrôler, ils sont bon marché et vous pouvez économiser de l’argent grâce à leur automatisation.

Les prises intelligentes se présentent sous différents modèles et formats, mais elles sont toutes identiques dans la pratique. Ils se connectent aux réseaux WiFi 2,4 GHz et de là à Internet. Avec une application installée sur votre mobile, vous pouvez contrôler les bases, l’allumer et l’éteindre.

Les applications de ces plugs vous permettent de faire bien plus, comme créer des calendriers à activer et désactiver au cours de la semaine, les ajouter à des assistants vocaux comme Alexa, Siri ou Google. Certains peuvent même mesurer le niveau de consommation d’énergie pour savoir à chaque minute combien vous dépensez.

Ce sont quelques-uns des les meilleures prises intelligentes que vous pouvez acheter dès maintenant au meilleur prix possible. Vous pouvez les obtenir dans des magasins comme Amazon, où ils vous les envoient gratuitement et rapidement si vous vous inscrivez à Amazon Prime.

TP-Link Tapo P100

Cette prise intelligente est compatible avec Alexa et Google Assistant, bien que vous puissiez également la contrôler depuis l’application TP-Link.

Ce plug est une vieille connaissance sur Amazon, en plus d’être l’un des meilleurs vendeurs grâce à ses fonctions et son prix. TP-Link Tapo P100 C’est une prise intelligente qui coûte moins de 10 euros et qui permet d’automatiser un peu plus sa maison.

Depuis son application, vous pouvez contrôler l’activation et la désactivation instantanément, où que vous soyez. Il vous permet également de créer un horaire ou d’ajouter une minuterie. Il dispose également d’un mode absence, qui allume et éteint automatiquement la prise pour donner l’impression que quelqu’un est à la maison, parfait pour les vacances.

Il est compatible avec Alexa et l’assistant Google et vous pouvez acheter une unité pour 9,74 euros, ou un pack de 2 unités pour 19,99 euros.

Prises intelligentes Meross

Contrôlez n’importe quel appareil électronique dans votre maison avec cette prise intelligente connectée à votre réseau WiFi. Il est également compatible avec Alexa et l’assistant Google.

Bien que techniquement ces fiches Meross soient pratiquement identiques au reste des fiches que vous pouvez trouver, il y a une différence importante et c’est qu’il s’agit de l’une des rares fiches de ce type à être bon marché et également compatible avec HomeKit d’Apple.

La configuration de Prises intelligentes Meross Avec iPhone c’est très simple, il vous suffit d’ouvrir l’application Home de votre iPhone et de scanner le QR code spécial qui y est attaché. Vous n’aurez pas besoin de télécharger une autre application et vous pourrez l’utiliser avec Siri.

Le pack de 2 plugs est la meilleure affaire, car ils coûtent 26,99 euros en appliquant le coupon Amazon. En comparaison, une unité coûte 21,99 euros.

Prise intelligente Teckin

Cette prise WiFi dispose de plusieurs fonctions intelligentes, comme le contrôle à distance depuis son application, la programmation, le suivi de la consommation électrique et la compatibilité avec Alexa.

La prise intelligente Teckin C’est également l’un des meilleurs vendeurs sur Amazon et compte plus de 1 500 critiques positives dans le magasin bien connu.

C’est une prise compacte et dispose d’une télécommande utilisant son application mobile Smart Life. Il peut également être associé à Alexa et à l’assistant Google.

Le point positif de cette prise Teckin est qu’elle permet de mesurer à tout moment la consommation d’énergie de l’appareil que vous avez connecté. De cette façon, vous pouvez voir la consommation de l’application et vous faire votre propre opinion si cela vaut la peine de l’activer.

Le prix d’une prise Teckin est de 13,99 euros, bien qu’elle dispose d’un coupon de réduction de 10% pour la rendre moins chère. Le pack de 2 unités coûte 23 euros et le pack de 4 unités coûte moins de 35 euros.

TP-Link HS100

Cette prise WiFi est compatible avec les principaux assistants virtuels. Il a une fonction de programmation, une minuterie et un compte à rebours pour allumer et éteindre.

Pour ceux qui recherchent un produit de la marque TP-Link, très apprécié dans les routeurs et amplificateurs de réseaux WiFi, ce TP-Link HS100 C’est une prise intelligente qui coûte 24 euros sur Amazon.

Il dispose de fonctions telles que le contrôle à distance depuis son application mobile, il n’a pas besoin de hub puisqu’il se connecte directement à votre réseau WiFi, création de programmes pour allumer et éteindre selon les heures et le jour de la semaine, un mode loin de chez soi pour faire croire qu’il y a quelqu’un à la maison à des heures différentes et une compatibilité totale avec Alexa et l’assistant Google.

Prises intelligentes Nooie

Pack de 2 prises connectées Nooie à 14,99 euros

Même si cela Prise intelligente Nooie Il ne diffère pas beaucoup du reste, nous l’aimons particulièrement car son design est plus compact, quelque chose qui peut être très bien selon l’endroit où vous souhaitez les placer, par exemple sur des bandes ou dans des zones où il y a peu d’espace.

Ce pack de 2 prises intelligentes Nooie coûte 14,99 euros, un bon prix pour ce type de produit.

Côté fonctions, ce à quoi vous pouvez vous attendre : contrôle intelligent depuis l’application mobile, il peut être utilisé avec Alexa et l’assistant Google et configuration de routines par jour ou par semaines entre autres.

