5 problèmes de finances personnelles en ces temps incertains qui doivent être résolus rapidement

La propagation de Covid-19 à un rythme alarmant et les blocages imposés pour contenir la propagation du virus ont fait des ravages dans la vie des gens à travers le monde. Au milieu de tout le chaos induit par la pandémie, l’incertitude financière a posé la plus grande préoccupation. Les entreprises, les organisations et plusieurs activités économiques ont été les plus touchées par les fermetures et les restrictions de mouvement.

Selon la FICCI, 80% des organisations ont signalé une diminution notable de leurs flux de trésorerie à la suite de la pandémie de coronavirus en Inde. La situation a laissé les gens dans l’insécurité financière. Par conséquent, il devient obligatoire pour les personnes de procéder à une évaluation appropriée et approfondie de leur situation financière actuelle et des implications de la pandémie sur celle-ci.

Voici les cinq problèmes de finances personnelles en ces temps incertains qui doivent être résolus :

1. Fonds d’urgence insuffisants – Il est sage d’avoir des fonds suffisants pour faire face à une situation d’urgence. On ne peut nier que la pandémie et la série de blocages ont fait prendre conscience de la nécessité de disposer de fonds d’urgence adéquats qui pourraient soutenir le ménage lors de situations défavorables résultant d’une baisse de salaire ou d’une perte d’activité. Plus important encore, les gens doivent avoir à leur disposition des fonds séparés afin de faire face aux dépenses d’une urgence médicale.

2. Augmentation de la dette – L’augmentation des dettes concerne vraiment les gens en cette période de pandémie mondiale. Les personnes touchées par une perte financière au travail ont du mal à rembourser les emprunts contractés pour plusieurs obligations liées au ménage. En particulier, les prêts immobiliers contractés à des taux d’intérêt élevés augmentent le fardeau des familles à faible revenu. Ne pas être en mesure de les rembourser à temps entraîne une augmentation du montant de la dette. Selon l’IBEF, une enquête LinkedIn menée auprès de 2 022 professionnels indiens pour la 16e édition du Workforce Confidence Index, indique que 35% s’attendent à une augmentation de leurs remboursements de dettes récurrentes, 35% s’attendent à une augmentation de leurs dépenses personnelles et seulement 30% s’attendent à une augmentation des revenus du travail.

3. Paiements en retard ou en retard – Les retards de paiement sont désavantageux car les gens doivent souvent payer des frais supplémentaires. Ainsi, cette préoccupation financière doit être résolue pour éviter des frais supplémentaires. Il est de la plus haute importance de trouver un moyen facile de gérer les passifs financiers. Les gens peuvent bénéficier en choisissant le processus de paiement automatique pour le paiement des IME. Si quelqu’un n’a pas les fonds suffisants pour payer l’IME, il/elle peut contacter la banque pour discuter des conditions associées au prêt et pour prolonger la date de son paiement.

4. Problèmes liés à la trésorerie – La trésorerie est très cruciale. Tout problème survenant dans les flux de trésorerie continue de préoccuper les gens car il perturbe le processus de budgétisation périodique. Les problèmes de trésorerie deviennent un obstacle pour ceux qui doivent s’acquitter de leurs obligations financières. Pour les hommes d’affaires souffrant de pertes dues à la propagation de Covid-19 et aux restrictions ultérieures, les problèmes de trésorerie peuvent être plus que jamais.

5. Absence de régimes d’assurance-maladie et d’assurance-vie – Le coronavirus n’étant pas totalement maîtrisé, les gens doivent choisir de bons plans d’assurance-maladie et d’assurance-vie. Ceux-ci sont essentiels pour les renforcer pour faire face à une situation d’urgence imprévue pendant la pandémie. Le manque d’assurance laisse un individu ainsi que les membres de la famille vulnérables aux difficultés et mal préparés à gérer les obligations financières qui pourraient survenir à tout moment. Avoir un régime d’assurance-vie soutient toute la famille en cas de crise. L’assurance maladie offre une couverture contre la plupart des urgences médicales et les dépenses résultant de ces conditions. En particulier, les assurances maladie offrant une couverture contre les maladies liées à Covid-19 doivent être souscrites, car il s’agit d’un besoin de l’heure.

Compte tenu des temps incertains, il est essentiel de résoudre le plus rapidement possible les cinq principales préoccupations en matière de finances personnelles mentionnées ci-dessus. Un plan efficace pour la bonne gestion des finances peut aider au bon fonctionnement de la vie et soulager un individu de beaucoup de soucis.

En plus de réaliser la nécessité d’économiser périodiquement une somme d’argent particulière, une budgétisation efficace et l’élimination des dépenses inutiles peuvent être très avantageuses.

Par conséquent, en gardant à l’esprit l’impact généralisé de Covid-19, il faut rester financièrement solide pour faire face à toute situation imprévue qui pourrait survenir.

par, Raghuvir Gakhar, PDG, CashBean

