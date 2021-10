5 prochaine crypto-monnaie à acheter pour des retours 10x – octobre 2021, semaine 2

Les crypto-monnaies à grande capitalisation comme Bitcoin ont ouvert la voie à l’industrie de la cryptographie. Cependant, leur valorisation boursière colossale signifie qu’ils ont peu de place pour plus de croissance.

Mais si vous recherchez le prochain Bitcoin ou Ethereum, cet article devrait vous être utile. Nous explorerons les cinq prochaines crypto-monnaies à acheter pour des retours 10x.

1. Axie Infini (AXS)

Axie Infinity est une star du marché de la cryptographie, et cela est mérité compte tenu de l’ascension fulgurante de la plate-forme de jeu cette année. En commençant l’année en tant que candidat aux jeux de blockchain, Axie Infinity a plus que triplé sa valeur depuis lors.

Le protocole intègre des personnages de jeu tokenisés appelés Axies avec la technologie blockchain, permettant aux joueurs de collecter, d’élever, d’élever, de combattre et d’échanger leurs Axies contre de l’argent réel.

Axie Infinity est une crypto-monnaie à acheter pour des rendements 10x, car l’actif numérique vise à apporter la blockchain à tous les joueurs. Une publication récente a confirmé que la communauté Axie avait franchi les 2 millions d’utilisateurs actifs quotidiens. Plusieurs investisseurs ont reconnu la croissance étonnante d’Axie Infinity, la société d’investissement populaire Andreessen Horowitz ayant dirigé un financement de série B de 152 millions de dollars pour l’actif début octobre.

Tout cela a porté ses fruits sur le prix AXS, le jeton numérique augmentant de 5 000 % depuis le début de l’année (YTD). Cela l’a vu grimper à 136,55 $ le 5 octobre contre 90,52 $ un mois plus tôt. Bien qu’AXS ait depuis perdu un peu d’élan, le jeton basé sur la blockchain a continué à se négocier dans la fourchette de 100 $. Il est actuellement en baisse de 2,50 % au cours des dernières 24 heures et se négocie à 120,15 $. Pendant ce temps, il se négocie au-dessus du prix de la moyenne mobile (MA) sur 20 jours de 104,19 $, ce qui montre un fort potentiel haussier à court terme.

2. Polkadot (POINT)

Polkadot est une autre crypto-monnaie de premier plan à acheter pour des retours 10x. Bien que le projet soit actuellement en cours de développement, Polkadot est l’un des nombreux protocoles de blockchain avec des fondamentaux solides et des cas d’utilisation réels. Conçu pour être un écosystème interconnecté de blockchains, Polkadot permet à la blockchain de transférer des actifs et des données de manière transparente.

En ce qui concerne l’adoption, Polkadot a récemment été répertorié sur la populaire plateforme de trading social eToro. Cela fait suite à un intérêt croissant pour le protocole hétérogène à mesure que sa vente aux enchères de parachain se rapproche.

Nous avons ajouté $DOT et $FIL à eToro ! ?? (Non disponible actuellement aux États-Unis) – eToro (@eToro) 5 octobre 2021

Parallèlement à cela, la première solution d’interopérabilité de la blockchain décentralisée Wanchain a récemment lancé un pont vers la plate-forme Polkadot. Cela permettra à Ethereum, Wanchain, Avalanche, Moonriver et plusieurs autres d’intégrer le jeton DOT de Polkadot dans leurs applications décentralisées (applications). Le DOT a été l’un des gagnants silencieux du mouvement des prix, car il s’est largement négocié entre 30 $ et 50 $. Cependant, il a grimpé à 49,35 $ le 15 mai avant l’effondrement du marché de la cryptographie. Cela a vu DOT perdre plus de 50% de ses gains, et il est tombé à 15 $ avant de reprendre.

DOT est actuellement en hausse de 5,64% sur le graphique de trading quotidien. 1 DOT change de mains à 35,42 $ et il est en hausse de 21,17 % au cours des sept derniers jours.

3. Solana (SOL)

La blockchain Solana fait la liste des crypto-monnaies à acheter pour des retours 10x. Début août, l’actif a largement conquis le monde après avoir fait son entrée dans le top 10 des protocoles de cryptographie les plus précieux. Destiné à activer les solutions DeFi et NFT sur sa plate-forme, Solana est une blockchain très performante.

Cela est largement dû aux intégrations et aux adoptions majeures du réseau. Solana a en moyenne une vitesse de transaction par seconde de 50 000, le protocole visant toujours 700 000 dans les mois à venir. Cela en a fait une solution idéale pour les protocoles dapps cherchant à s’appuyer sur un réseau économe en énergie, peu coûteux et hautement évolutif.

Compte tenu de son adoption fulgurante, le jeton SOL a largement surpassé nombre de ses rivaux dans la course DeFi. L’actif numérique a atteint un niveau record (ATH) de 214,46 $ le 4 septembre et s’est largement négocié sur une tendance haussière. SOL a continué à afficher de bons rendements malgré une accalmie dans ses gains de prix, et aujourd’hui n’a pas été différent. Alors que Bitcoin perd de la vitesse, SOL prend le relais et est en hausse de 2,73% au cours des dernières 24 heures.

Pour 146,83 $, l’actif numérique se négocie légèrement en dessous de son prix MA sur 20 jours de 150,29 $. Cependant, des nouvelles fondamentales récentes montrent que SOL se prépare à une évasion majeure et est une excellente crypto-monnaie à acheter pour des rendements 10x. L’échange crypto FTX.US a récemment ajouté la prise en charge des NFT Solana sur sa plate-forme.

« Nous fournissons ces outils pour que ces pionniers puissent aller toujours plus loin et repousser les frontières de l’innovation.

@EidJohann de #Chainlink Labs et @aeyakovenko de #Solana expliquent comment @chainlink et @solana permettront des applications #DeFi de niveau supérieur. https://t.co/LgzjitlCEl – Chainlink Today (@ChainlinkToday) 12 octobre 2021

De plus, le réseau Oracle décentralisé Chainlink prévoit de se lancer sur le réseau principal Solana au quatrième trimestre.

4. Polygone (MATIC)

Construit comme un protocole de couche deux pour le réseau Ethereum, Polygon est l’une des meilleures crypto-monnaies à acheter pour des retours 10x. Polygon a été développé pour supporter certaines des charges de transaction du réseau Ethereum et assurer une évolutivité élevée et un faible coût. Dans une large mesure, le cumul des connaissances zéro a été un énorme succès.

Depuis le changement de marque début mars, plusieurs protocoles se sont intégrés à la solution multi-chaînes pour puiser dans l’écosystème d’Ethereum. Un ajout récent est 88 mph qui a été lancé sur le réseau Polygon.

88 mph est maintenant 88 mph plus rapide sur Polygon ⚡️ ! Avec @0xPolygon, les utilisateurs de 88mph peuvent bénéficier de transactions à faible coût et à grande vitesse pour obtenir des taux de rendement fixes sur leurs actifs cryptographiques préférés. Commencez : https://t.co/urTymOnwKE pic.twitter.com/2BTxP0Ig4R – 88mph 🛹 (@88mphapp) 8 octobre 2021

De plus, le protocole Amun lance le Polygon Ecosystem Index (PECO), qui surveillera les projets sur le réseau Polygon.

En ce qui concerne les prix, le jeton MATIC de Polygon est en déchirure, atteignant un sommet de 2,445 $ en mai. Bien qu’il ait depuis retracé sa valeur, MATIC est en hausse de 3,56% par jour et se négocie à 1,207 $. Avec son rôle unique dans l’écosystème Ethereum, Polygon est l’une des meilleures crypto-monnaies à acheter pour des gains à long terme.

5. Avalanche (AVAX)

Autre rivale majeure d’Ethereum, la blockchain Avalanche a connu une croissance massive au cours des dix derniers mois. Destiné à permettre l’adoption de DeFi et la pénétration de la blockchain dans les transactions financières, le protocole Avalanche n’a cessé d’augmenter en raison de sa vitesse élevée, de sa faible consommation d’énergie et du faible coût de déploiement des dapps sur sa plate-forme.

Cela a vu le protocole de prêt Aave et CurveFinance s’intégrer au protocole. En outre, le populaire échange crypto américain Coinbase a ajouté la prise en charge du jeton AVAX en fonction de la demande des clients.

🚨 Big News Update 🚨 $AVAX est maintenant disponible pour le transfert vers @CoinbasePro ! La négociation devrait commencer demain, le 30 septembre, à ou après 9h00 PT. Cette liste augmente l’accessibilité de #Avalanche à un ensemble plus large d’utilisateurs, y compris ceux des États-Unis 🔺https://t.co/Bh8pCys1ma — Avalanche 🔺 (@avalancheavax) 29 septembre 2021

Le jeton AVAX a été en larmes au cours des trois derniers mois et montre un fort potentiel de croissance alors même que le marché de la cryptographie se contracte. AVAX a atteint un sommet à moyen terme de 76,93 $ le 23 septembre avant de s’essouffler. Il a continué d’afficher un fort potentiel de croissance et a atteint 68,72 $ début octobre. Bien qu’il soit en baisse suite à une accalmie sur le marché au sens large, AVAX se redresse une fois de plus et est en hausse de 7,68% au moment de la rédaction. AVAX se négocie à 55,41 $, avec une tendance à la hausse plus attendue.

