5 produits abandonnés par Apple en 2021

Apple a annoncé plusieurs nouveaux produits cette année, allant de l’iMac 24 pouces coloré à quatre modèles d’iPhone 13, mais nous avons également dit au revoir à certains autres produits. Ci-dessous, nous avons récapitulé cinq produits et accessoires abandonnés par Apple en 2021.

AccueilPod





En mars 2021, Apple a annoncé qu’il arrêtait le HomePod pleine taille afin de concentrer ses efforts sur le HomePod mini. À l’époque, Apple a déclaré qu’il continuerait à fournir des mises à jour logicielles, un service et une assistance pour le plus grand HomePod.

Lorsque le HomePod a été lancé en février 2018, les critiques ont loué le haut-parleur pour sa qualité sonore, mais son prix d’origine de 349 $ était nettement plus cher que les haut-parleurs intelligents concurrents comme Amazon Echo et Google Home. Même après qu’Apple ait abaissé le prix du HomePod à 299 $, les ventes de l’enceinte seraient restées médiocres.

iMac Pro





Le HomePod pleine taille n’était pas le seul produit Apple abandonné en mars 2021, car l’iMac Pro a également été supprimé le même mois. À l’époque, Apple avait déclaré que l’iMac 27 pouces était le choix préféré de la grande majorité des utilisateurs professionnels d’iMac, et a ajouté que les clients qui avaient besoin d’encore plus de performances et d’évolutivité pouvaient choisir le Mac Pro.

Lancé en décembre 2017, l’iMac Pro n’a reçu aucune actualisation matérielle importante au cours de sa durée de vie, ce qui a permis à l’iMac 27 pouces de devenir plus rapide et plus abordable que le ‌iMac‌ Pro standard avec un processeur Xeon W à 10 cœurs.

Alors que l’iMac Pro a été abandonné, Apple devrait sortir un iMac 27 pouces haut de gamme avec des puces M1 Pro et M1 Max l’année prochaine.

Accessoires magiques gris sidéral





Quelques mois après l’arrêt de l’iMac Pro, Apple a cessé de vendre les versions Space Gray du Magic Keyboard, du Magic Trackpad et de la Magic Mouse 2 pour Mac de manière autonome. Apple continue de vendre les accessoires en argent.

iMac 21,5 pouces





En octobre 2021, Apple a abandonné son dernier modèle d’iMac 21,5 pouces, qui était resté disponible en tant que configuration bas de gamme adaptée aux établissements d’enseignement. L’arrêt n’a pas été une surprise, car Apple avait introduit un iMac 24 pouces ultra-mince et coloré alimenté par sa puce M1 conçue sur mesure six mois auparavant.

Apple n’a plus que trois Mac à processeur Intel dans sa gamme, dont l’iMac 27 pouces, le Mac mini haut de gamme et la tour Mac Pro.

iPhone XR





Après le lancement de la série iPhone 13 en septembre 2021, Apple a abandonné l’iPhone XR. La gamme se compose désormais de quatre modèles d’iPhone 13, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini, l’iPhone 11 et l’iPhone SE de deuxième génération.

Lancé en septembre 2018, l’iPhone XR est doté d’un écran LCD de 6,1 pouces avec Face ID, d’une puce A12 Bionic et d’une seule caméra arrière.

Les autres produits abandonnés par Apple cette année après avoir été actualisés incluent l’iPhone 12 Pro, l’iPhone 12 Pro Max, l’Apple Watch Series 6, l’iPad mini de cinquième génération, l’iPad de huitième génération et l’Apple TV 4K de première génération.