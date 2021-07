5 produits chauffés à blanc sur Amazon sont enfin de retour après avoir été épuisés

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Amazon et d’autres grands détaillants en ligne ont eu de sérieux problèmes ces derniers temps pour garder les produits chauds en stock. Et les choses ne semblent pas s’améliorer de sitôt. Bien sûr, cela est parfaitement compréhensible et ne devrait vraiment surprendre personne pour le moment. Cela a évidemment beaucoup à voir avec le fait que les achats en ligne sont toujours en plein essor aux États-Unis. Même maintenant, alors que les choses se sont tellement améliorées, les gens se sont toujours habitués à faire plus de leurs achats en ligne. En conséquence, les géants de la vente au détail en ligne comme Amazon pourraient continuer à avoir du mal à garder certains articles en stock.

La commodité des achats en ligne est grande. De plus, vous pouvez généralement économiser une tonne d’argent par rapport aux achats dans les magasins physiques. Mais c’est une bénédiction et une malédiction. Pourquoi? Étant donné que tout le monde achète en ligne beaucoup plus qu’il ne le ferait normalement, les produits les plus populaires se vendent constamment.

Les produits les plus vendus sont en rupture de stock tout le temps sur Amazon en ce moment alors que tout le monde continue à envahir le site. Mais la bonne nouvelle est que certains des produits les plus populaires sur Amazon sont actuellement de retour en stock. En plus de cela, beaucoup sont en vente à des prix parmi les plus bas que nous ayons vus depuis un certain temps. Par example, AirPods Pro vient de revenir en stock à 197 $, et le nouveau très populaire Roku Express 4K+ pour seulement 39 $ !

Nous avons passé du temps à passer au crible autant de ventes que possible. En conséquence, nous avons rassemblé cinq types différents de produits très populaires qui ne cessent de se vendre. Ils sont tous de retour en stock en ce moment, ce qui est génial. Mais vous devriez probablement vous dépêcher car tout ou partie de ces produits pourraient se vendre à nouveau à tout moment.

Mini-prises intelligentes Wi-Fi Gosund

Il semble qu’il existe un million d’options différentes en matière de prises intelligentes Wi-Fi. Alors que certains sont assez chers, beaucoup d’entre eux ne coûtent que quelques dollars chacun. Bien sûr, comme c’est le cas pour tout le reste, toutes les prises intelligentes ne sont pas égales.

Si vous voulez les prises intelligentes préférées de nos lecteurs, c’est le moment de vous les procurer. Non seulement ils sont en vente, mais ils sont également à un nouveau prix bas historique sur Amazon ! Procurez-vous un paquet de 4 Mini-prises intelligentes Wi-Fi Gosund dès maintenant et vous ne paierez que 3,75 $ si vous utilisez le code promo LJFPY4K4. C’est vraiment une offre fantastique pour les prises intelligentes avec des milliers de notes 5 étoiles !

Smart Plug Fonctionne avec Alexa et Google Home Prix catalogue : 24,99 $ Prix : 14,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (40 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : LJFPY4K4

Haut-parleur portable Bluetooth OontZ Angle 3

“Haut-parleur portable Bluetooth OontZ Angle 3” n’est pas exactement un nom qui sort de la langue. Ce n’est pas non plus la marque audio personnelle la plus reconnaissable. Mais croyez-le ou non, il s’agit de l’enceinte Bluetooth n°1 la plus vendue sur l’ensemble du site Web d’Amazon. Il a également plus de 111 000 notes 5 étoiles sur Amazon, ce qui est plus qu’impressionnant.

Ce best-seller ne coûte que 35 $ et il est en vente tout le temps. Dans cet esprit, il est facile de comprendre pourquoi il pourrait se vendre de temps en temps. L’Angle 3 est de retour en stock aujourd’hui sur Amazon, et il est en vente pour seulement 25,99 $ !

Haut-parleur portable Bluetooth OontZ Angle 3 Prix catalogue : 34,99 $ Prix : 25,99 $ Vous économisez : 9,00 $ (26%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Apple AirPod

Si vous êtes ennuyé par le fait que les AirPod très populaires d’Apple continuent de se vendre sur Amazon, nous avons d’excellentes nouvelles. Non seulement sont AirPods Pro en stock pour moins de 200 $, mais AirPods avec étui de chargement sans fil et entrée de gamme AirPod ont également des remises importantes.

Aussi, croyez-le ou non, AirPods Max sont en fait réduits à un nouveau prix bas de tous les temps !

Lecteurs multimédias en continu Roku

Roku fabrique toujours les lecteurs multimédias en streaming les plus populaires au monde. Vous ne pouvez vous tromper avec aucun d’entre eux… si vous pouvez en trouver un en stock sur Amazon. Dans l’état actuel des choses, cependant, tous les modèles les plus populaires de l’entreprise sont en stock, y compris le Roku Express HD et le nouveau chaud Roku Express 4K+.

Également Roku Streaming Stick+ est en vente dès maintenant pour seulement 39 $!

Roku Streaming Stick+ Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 39,00 $ Vous économisez : 10,99 $ (22%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Aspirateurs robots Roomba

Les modèles Roomba les plus vendus d’iRobot semblent souvent être en rupture de stock ces jours-ci. Mais les deux best-sellers parmi nos lecteurs sont tous deux disponibles à prix réduit sur Amazon. le Aspirateur robot Roomba i3+ est l’un de nos modèles préférés depuis qu’il se vide après le nettoyage, et il est en vente avec un rabais de 50 $. Si vous voulez beaucoup de puissance mais que vous ne voulez pas dépenser autant d’argent, le Roomba 694 est également en vente dès maintenant pour 249,99 $.

Robot aspirateur iRobot Roomba i3+ (3550) avec élimination automatique de la saleté – se vide lui-même, avec… Prix catalogue : 599,99 $ Prix : 389,00 $ Vous économisez : 210,99 $ (35%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

iRobot Roomba 694 Robot Aspirateur-Connectivité Wi-Fi, idéal pour les poils d’animaux, les tapis, les sols durs, les sels… Prix catalogue : 274,00 $ Prix : 249,99 $ Vous économisez : 24,01 $ (9%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

