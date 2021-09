5 produits indispensables pour passer plus facilement l’ITV de votre voiture | La vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous êtes stressé pour savoir si votre voiture passera le contrôle technique annuel, ne vous inquiétez pas, vous pouvez obtenir des produits pour la préparer et passer l’ITV.

Passer l’ITV peut être une procédure comme une autre, mais pour les personnes qui ont un véhicule de plus de 10 ans cela commence à être une nuisance car, en plus de devoir le passer annuellement, s’accumulent des problèmes qui peuvent ne pas passer l’inspection.

Tout n’est pas perdu et vous n’avez pas à changer de voiture (si vous ne le souhaitez pas), heureusement Il existe des produits que vous pouvez acheter pour passer l’ITV et que vous pouvez utiliser vous-même.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Bien que beaucoup de choses concernant l’état physique de la voiture soient vérifiées lors de l’ITV, il y a des pièces qui peuvent donner du suspense et que vous pourriez bien réparer en dépensant peu d’argent.

Ces produits peuvent être achetés sur Amazon et ils vous éviteront quelques mécontentements, mais surtout, perdre une demi-journée à emmener la voiture à l’atelier ITV et que pour une erreur qui pourrait être résolue avec un investissement minime, ils ne vous donnent pas le favorable.

Polisseuse de phares

Kit restauration phare Zcenter à 15,99 €

L’éclairage de votre voiture est très important et est l’une des raisons pour lesquelles l’ITV peut être défavorable. C’est pourquoi il est important que vos phares soient propres et qu’ils aient une parfaite visibilité.

Vous pouvez vous procurer ce kit de restauration de phares pour les polir et retrouver tout leur éclat et leur transparence. Dites adieu aux phares à effet mat causés par le fait d’être à l’air libre ou exposés aux éléments.

Ce kit de restauration de phare comprend des crèmes de polissage, des tampons à utiliser dans une perceuse ou une polisseuse, avec un total de 14 pièces.

Vous pouvez l’obtenir sur amazon pour moins de 16 euros.

Réducteur d’émission

Pack pré ITV pour moteurs diesel STP à 13,29 €

Les émissions que génèrent les voitures sont très préoccupantes et les voitures anciennes, les plus polluantes, sont de plus en plus contrôlées.

Pour réduire les émissions de fumées et d’émissions, vous pouvez utiliser des additifs que vous introduisez directement dans le réservoir de carburant, tels que ce kit de deux produits STP.

Il dispose d’un nettoyeur d’injecteur diesel qui les débloque s’ils sont sales. Il dispose également d’un bidon anti-fumée, un produit qui réduit les émissions de fumée noire et de gaz d’échappement. La combinaison entraînera une réduction des émissions par réservoir et prendra effet en une heure.

Vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour 13,29 euros.

Lubrificateur de ceinture de sécurité

Spray silicone Sonax pour 7,96 €

L’un des tests effectués lors de l’ITV est que les ceintures de sécurité doivent fonctionner parfaitement. Cela signifie qu’ils doivent être verrouillés instantanément lorsqu’ils sont tirés, mais qu’ils doivent également se rétracter lorsqu’ils sont relâchés.

Il est important que les ceintures de sécurité soient bien lubrifiées afin qu’elles se rétractent rapidement lorsque vous les retirez.

Un léger défaut dans le système d’exploitation des courroies sera considéré comme un problème grave.

Cette spray silicone par Sonax lubrifie et entretient les pièces en métal, en caoutchouc et en plastique et fonctionne parfaitement pour les ceintures de sécurité, ainsi que pour toute pièce qui fait du bruit. Une merveille : il n’a pas d’odeur, ne laisse pas de tache et peut être utilisé pour tout.

Vous pouvez vous procurer une bouteille de 400 ml sur Amazon pour moins de 8 euros.

Nettoyant freins

Nettoyant frein Gam à 5,95 €

Un autre élément que vous devez avoir en parfait état est les freins. Mais pas seulement pour passer l’ITV, aussi pour votre sécurité et celle de tous.

C’est l’une des pièces de la voiture dans laquelle il ne faut pas cesser d’investir et il est possible que la saleté accumulée vous fasse perdre de l’adhérence ou de l’efficacité au freinage.

Si vous voulez vous assurer que vos freins sont parfaits, en plus de vérifier leurs plaquettes, vous devez les nettoyer avec ce Nettoyant frein Gam.

C’est un produit qu’il faut toujours avoir sous la main dans la boîte à outils de sa voiture et que l’on peut se procurer pour moins de 6 euros la canette de 400ml

Réducteur de fuite d’huile

Bouchon d’huile pour voitures STP à 14,22 €

Vous ne pouvez pas avoir de fuite dans votre voiture et l’une des plus courantes et que vous ne savez peut-être pas que vous avez est le réservoir d’huile.

Les joints et les bouchons d’huile peuvent tomber en panne en raison du temps qui passe et de la chaleur générée par les moteurs. C’est pourquoi un produit comme ce réducteur de fuite d’huile que vous pouvez ajouter au réservoir est très utile à ajouter avant de passer l’ITV.

Il ne contient pas de solides qui peuvent obstruer les filtres ou empêcher le débit d’huile normal. Ce flacon STP de 300 ml ne vous coûtera que 14 euros.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.