5 produits technologiques AmazonBasics très bon marché et utiles pour votre quotidien | La technologie

Amazon propose également des produits très bon marché et basiques – ce sont quelques-unes des technologies AmazonBasics que vous voudrez toujours avoir sous la main.

Amazon possède de nombreuses marques propres, par exemple des meubles, de la mode, de l’alimentation, de la technologie et des accessoires de toutes sortes. L’un d’eux est AmazonBasicsDes produits qui, comme leur nom l’indique, sont basiques et que vous voudrez toujours en avoir sous la main.

Les AmazonBasics se caractérisent par des produits très bon marché que vous pouvez utiliser tous les jours, par exemple des câbles, des chargeurs ou des accessoires pour l’ordinateur.

Ce sont quelques-uns des les meilleurs accessoires technologiques d’AmazonBasics très bon marché et utiles que vous devriez avoir à proximité.

Ce sont des prix très bas et dans de nombreux cas, ils sont conçus pour vous sortir d’une situation difficile pendant que vous recherchez un produit de meilleure qualité. En tout cas, le rapport qualité prix est plus que dépassé dans cette sélection.

Câble HDMI AmazonBasics

Câble HDMI 2.0 AmazonBasics 1,8 m pour 6,49 €

C’est un classique sur Amazon. Les câbles HDMI sont des produits qui doivent être très simples et peu coûteux. Un est toujours nécessaire pour un moniteur, un téléviseur ou pour connecter un ordinateur portable à un téléviseur ou à un projecteur. C’est pourquoi les câbles HDMI AmazonBasics sont si célèbres.

Vous pouvez vous procurer un câble HDMI 2.0 compatible vidéo 4K de 1,8 mètre pour seulement 6,49 euros.

Câble HDMI tressé de 1,8 m pour 14,99 €

Si vous voulez un câble pas cher et aussi tressé pour qu’il dure plus longtemps et ne souffre pas lorsqu’il est plié, cet AmazonBasics de 1,8 mètre coûte 14,99 euros et est disponible en 0,9 mètre, 3 mètres et 4, 6 mètres.

Chargeur mural 68W

Chargeur mural AmazonBasics 68W GaN pour 23,49 €

Avez-vous un ordinateur portable qui se recharge via USB-C ? Vous possédez également un mobile, une tablette, une batterie, une montre ou tout autre produit utilisant également l’USB-C ? Ensuite, vous pouvez économiser de l’espace et du poids en achetant un chargeur comme celui-ci.

C’est le chargeur avec deux connexions USB-C et 68 W de puissance d’AmazonBasics. Il suffit de charger des ordinateurs portables comme les MacBook Pro et d’autres modèles qui nécessitent autant de puissance.

L’un des ports USB-C donne un maximum de 18 W, tandis que l’autre donne 45 W. Si vous n’en connectez qu’un au plus puissant, il atteint 68 W.

Son prix n’est que de 23,49 euros.

Câbles USB-C AmazonBasics

Câble USB-C vers USB-C AmazonBasics 2,7 m pour 10,69 €

Avec l’arrivée de la connexion USB-C en standard dans tous les types de produits, des téléphones portables aux tablettes, en passant par les ordinateurs portables, les batteries et même les rasoirs, nous avons besoin de plus en plus de câbles de ce type.

Les câbles AmazonBasics UBS-C vers USB-C sont bon marché, durables et fonctionnent avec n’importe quel produit.

Le câble de 2,7 mètres ne vous coûtera que 10 euros et il fait partie de ceux que vous voudrez toujours avoir sous la main. Ni trop court pour être utilisé librement dans n’importe quelle situation, ni si long que c’est un problème.

Clavier sans fil AmazonBasics

Clavier sans fil AmazonBasics avec trackpad pour 19,80 €

C’est un clavier parfait à utiliser depuis le canapé avec votre Smart TV ou à avoir à portée de main pour une utilisation avec une tablette ou même avec un mobile.

Le clavier trackpad AmazonBasics coûte moins de 20 euros et est basé sur un clavier bien connu de Logitech, mais avec la remise pour être un produit Amazon.

Il s’agit d’un clavier sans fil avec adaptateur USB qui intègre un clavier espagnol avec un pavé tactile sur le côté. Tout en un produit pour économiser de l’espace. Il dispose de boutons de contrôle Windows et multimédia.

Support multi-angle AmazonBasics

Support multi-angle pour mobile ou tablette AmazonBasics pour 13,74 €

Ce produit est un incontournable sur votre bureau. C’est un support multi-angle où vous pouvez placer votre mobile, une tablette, une liseuse ebook ou même un livre pour l’avoir sous un angle où vous pourrez le voir sans problème.

Il est parfait pour tenir le mobile ou une tablette et ne pas se fatiguer de le tenir avec la main. Vous pouvez également contrôler l’inclinaison dont vous avez besoin à tout moment.

Il est en aluminium et peut être fermé pour qu’il occupe moins et le transporte. Son prix n’est que de 13,74 euros.

