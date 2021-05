5 produits très bon marché pour mettre en place une Smart Home | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Assembler une maison connectée ou une maison intelligente ne devrait pas être une tâche coûteuse et ce n’est vraiment pas le cas. Il existe de nombreux produits que vous pouvez utiliser, très bon marché, pour commencer à automatiser votre maison.

Contrôler la plupart ou la plupart des appareils électriques depuis votre mobile, voire les contrôler avec votre voix, est l’un des grands avantages d’avoir une maison connectée. Ces gadgets qui rendent votre maison plus intelligente qu’auparavant ne doivent pas nécessairement être des produits coûteux. En fait, aujourd’hui, vous pouvez construire votre maison intelligente pour très peu.

Si vous souhaitez vous lancer dans le monde de la maison connectée afin de contrôler de nombreux aspects depuis votre mobile, ne dépensez pas des centaines d’euros, avec ces produits connectés bon marché vous économiserez beaucoup d’argent.

La grande majorité des produits Internet des objets, ou les appareils qui se connectent à Internet pour être contrôlés, auront leur propre application ou utiliseront un protocole standard où ils vous demanderont normalement d’utiliser l’application Tuya. Ils seront également compatibles avec Alexa et l’Assistant Google. Dans une moindre mesure avec HomeKit d’Apple.

La plupart fonctionneront parfaitement avec votre application et un réseau WiFi 2,4 GHz de votre routeur, mais certains produits peuvent nécessiter une connexion de pont car ils n’utilisent pas le WiFi, mais Bluetooth.

Celles-ci Les produits connectés pour votre Smart Home sont bon marché et disposent d’une connexion WiFi pour les utiliser directement, sans ponts. La configuration est simple et vous pouvez commencer à utiliser Google Home ou Alexa pour créer des scènes et des automatisations, comme rentrer à la maison et activer ou désactiver divers produits avec une commande vocale.

Au total, si vous achetez chacun de ces produits vous dépenseriez environ 140 euros, y compris des éléments tels qu’un haut-parleur intelligent pour la commande vocale.

Amazon Echo Show 3e génération.

À l’heure actuelle, l’enceinte intelligente Amazon la moins chère est celle-ci Amazon Echo Show de 3e génération que vous pouvez trouver pour 49 euros. C’est un haut-parleur de la génération avant l’actuelle, mais il fonctionne parfaitement en reconnaissant votre voix.

Il a des commandes de volume et de microphone sur le dessus, ainsi que suffisamment de son pour lire de la musique, bien que vous ne devriez pas avoir cet Echo Dot comme équipement HiFi.

Votre alternative est la Google Nest Mini que vous pouvez trouver pour 59 euros et qui est très similaire, mais qui utilise la plate-forme Google.

Ampoule intelligente TP-Link Tapo L510E

Cette ampoule WiFi à intensité réglable est compatible avec tous les principaux assistants virtuels. De plus, vous pouvez le contrôler à partir de l’application TP-Link sans avoir besoin d’un pont ou d’un accessoire supplémentaire.

L’une des ampoules intelligentes les moins chères est cette TP-Link Tapo L510E. Il est blanc chaud et peut être réglé depuis votre application ou avec des assistants vocaux. La meilleure chose est que cela coûte moins de 10 euros chaque unité.

Il dispose d’une connexion E27, d’une luminosité maximale de 806 lumens, de 8,7 W et ne nécessite aucun type de hub puisqu’il se connecte à votre réseau WiFi domestique. Si vous voulez acheter l’équivalent mais capable d’émettre des millions de couleurs il vous faudra vous tourner vers le modèle L530E qui coûte moins de 15 euros.

Sans aucun doute, il est préférable d’acheter ce type d’ampoules en groupe car elles sont proposées à un meilleur prix. Ce pack de 2 ampoules Fitop RVB ne coûte que 17 euros et est compatible avec Alexa et Google.

Prise intelligente Teckin

Si vous allez dépenser de l’argent sur un produit connecté pour la maison, ce sera sans aucun doute le prises intelligentes. Ces produits sont plus intéressants qu’ils ne le paraissent car vous n’aurez pas à changer de produit dans votre maison, il suffit de mettre une de ces fiches entre la fiche normale et la prise électrique.

Cette prise intelligente Teckin Il coûte 12 euros sur Amazon et vous permet de contrôler n’importe quel produit que vous avez chez vous avec une prise. Des lampes que vous avez dans votre maison, en passant par les ventilateurs, les radiateurs électriques, les petits électroménagers, les chaudières …

Vous pouvez créer des scènes avec d’autres appareils, les combiner dans la même pièce ou simplement indiquer qu’à une certaine heure de la journée, il est allumé et à un autre moment, il est éteint. Les possibilités sont ce que vous décidez.

Une alternative est celle-ci TP-Link Tapo P100 Cela coûte moins de 10 euros. Et comme toujours, si vous achetez par lots de 2 ou plus, vous obtenez un meilleur prix. Le pack de 2 bouchons Teckin pour le moment, ils coûtent moins de 19 euros.

Caméra de sécurité Yi

Cette caméra de surveillance intérieure offre une résolution Full HD et une vision nocturne. Vous pouvez voir ce qui se passe chez vous directement depuis votre application mobile.

Ongle caméra de surveillance pour votre maison c’est aussi un produit connecté que vous devriez avoir chez vous. Ils fonctionnent très bien comme leur objectif est de surveiller votre maison lorsque vous êtes absent et de stocker des vidéos lorsque quelque chose se produit. Mais ils peuvent également être utilisés pour contrôler les animaux domestiques ou comme babyphone.

Cette caméra Caméra Yi Home 1080p Il est disponible sur Amazon pour 21 euros et fait partie de l’écosystème de produits Xiaomi, vous pouvez donc le contrôler avec son application ou avec Alexa et Google.

Thermostat intelligent Awow

Thermostat intelligent pour une installation facile directement sur le mur. Contrôlez le chauffage de votre maison au gaz et à l’eau directement depuis votre mobile et à distance. Compatible avec Alexa et Google Home.

Les thermostats sont des produits présents dans la plupart des maisons pour contrôler la température de votre maison, mais ce sont généralement des produits qu’il faut se lever pour les contrôler et qui peuvent même être configurés, mais ils sont très compliqués à comprendre.

Le thermostat intelligent Awow C’est l’une des options les moins chères pour contrôler le chauffage de votre maison à distance, où que vous soyez.

Comme tout autre thermostat, il dispose de boutons physiques pour contrôler la température de la chaudière, mais il se connecte également via WiFi à Internet et avec son application, vous pouvez le contrôler où que vous soyez. Vous pouvez créer des environnements personnalisés ou planifier des heures où il doit être activé et désactivé.

Son prix est inférieur à 50 euros et il est compatible avec Alexa et Google.

