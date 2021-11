5 programmes qui peuvent vous rapporter de l’argent

Avant de tourner la page de 2021, il reste encore quelques chèques de relance à venir et à envoyer bientôt à des millions d’Américains. Cependant, il existe un autre type de mise à jour du contrôle de relance qui doit également être partagé. Parce que ce ne sont pas seulement les paiements de l’IRS qui sont versés à des millions d’Américains par le gouvernement fédéral. Les États et les localités des États-Unis ont élaboré leurs propres programmes de relance, avec toutes sortes de moyens différents pour que les Américains puissent également être payés – au-delà de la réception d’un chèque de l’IRS.

Cet article examinera certains de ces programmes qui mettent de l’argent sur les comptes bancaires des Américains, sous la forme de tout, de l’aide financière aux propriétaires aux chèques du gouvernement pour les parents d’enfants éligibles. Aucun de ces paiements ne représente techniquement un quatrième chèque de relance. Mais les programmes obtiennent en quelque sorte le même résultat, de toute façon.

Mise à jour du chèque de relance — le crédit d’impôt pour enfants

Un chèque de relance est affiché, entouré d’espèces. Source de l’image : Jason Raff/Adobe

C’est probablement le plus gros effort de tous ceux que nous mentionnerons dans cet article. Déjà cette année, il a transféré des dizaines de milliards de dollars à des familles américaines.

Il reste encore deux chèques, sur un total de six, à venir avant la fin de cette année. Le prochain est le 15 novembre. Et puis il y a une dernière vérification du crédit d’impôt pour enfants après cela, le 15 décembre.

Ces chèques donnent aux familles admissibles quelques centaines de dollars pour chaque enfant qui répond aux exigences de cette prestation. Selon que votre enfant a moins de six ans ou entre six et 17 ans, les familles recevront respectivement 300 $ ou 250 $ pour chacun de ces enfants. Additionnez les six chèques de crédit d’impôt pour enfants, et c’est aussi le même montant que les familles bénéficiaires obtiendront l’année prochaine en tant que crédit d’impôt.

Argent de stimulation — factures à large bande

Pendant ce temps, il existe de nombreuses autres façons dont les familles peuvent bénéficier et mettre la main sur une tranche d’argent de relance.

La Federal Communications Commission, par exemple, offre aux ménages à faible revenu une remise temporaire sur le haut débit. L’idée est que la pandémie a rendu la connectivité plus vitale que jamais, à cause de choses comme des scénarios de travail à domicile. Ce programme offre aux ménages éligibles jusqu’à 50 $ de réduction sur leurs factures de large bande (et jusqu’à 75 $ de réduction pour les ménages sur les terres tribales). Certaines personnes pourront également obtenir un rabais unique pouvant aller jusqu’à 100 $ sur l’achat d’un ordinateur ou d’un ordinateur portable.

Chèques de relance pour les locataires et les propriétaires

Si vous avez des problèmes avec votre note de maison ou le paiement mensuel du loyer, il y a aussi de l’aide pour vous.

Pour les propriétaires, il existe un fonds fédéral d’aide aux propriétaires à connaître. Les bénéficiaires potentiels de l’aide doivent démontrer des difficultés financières liées à la pandémie. Ce lien comprend tous les détails, y compris les exigences de revenu. Et l’argent peut être utilisé pour des choses comme les versements hypothécaires, l’assurance habitation, etc.

Pendant ce temps, la loi de relance que le président Biden a signée plus tôt cette année, ainsi que la dernière législation de relance de l’administration Trump, ont réservé un total de 46,6 milliards de dollars d’aide d’urgence pour les programmes d’aide au loyer. Pour être admissible à cet argent, votre revenu ne peut généralement pas dépasser 80 % du revenu médian de votre région. Il existe également d’autres exigences locales, notamment liées aux revenus, selon l’endroit où vous habitez. Et les bénéficiaires de cet argent doivent démontrer une sorte de difficultés financières découlant de la pandémie. Plus de détails sont disponibles ici.

Bourse des ouvriers agricoles et alimentaires

Last but not least, pour l’instant, il y a un programme supplémentaire à mentionner. En septembre, le secrétaire américain à l’Agriculture, Tom Vilsack, a annoncé un programme de subventions de 700 millions de dollars pour les travailleurs agricoles et alimentaires. Il s’agit d’un paiement unique de 600 $ versé aux ouvriers agricoles et à la main-d’œuvre américaine de l’emballage de viande. Une partie des 700 millions de dollars, totalisant jusqu’à 20 millions de dollars, servira également à aider les employés des épiceries. Cependant, ces nouveaux paiements ne proviendront pas de l’IRS. Au lieu de cela, ils proviendront d’agences d’État, d’organisations à but non lucratif et de gouvernements tribaux.

« Cet allégement est destiné à couvrir les frais raisonnables et nécessaires d’ordre personnel, familial ou de subsistance liés à la pandémie de COVID-19 », explique une annonce du programme.