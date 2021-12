5 questions à se poser avant d’offrir un mobile à son enfant ce Noël

20/12/2021

Le à 13:05 CET

Marie Docteur

Si l’on lisait les lettres aux Rois Mages et au Père Noël d’enfants de plus ou moins 9 ans, on verrait que chez la plupart d’entre eux un objet apparaît : le mobile. En effet, selon une enquête de l’INE (Institut national de la statistique), 22% des moins de 10 ans ont un téléphone portable en Espagne. Et le chiffre grimpe à 93% pour les 15 ans.

Le téléphone portable est-il dans la lettre de vos enfants cette année ? Envisagez-vous de le lui offrir ? Je ne serai pas le seul à vous dire de ne pas le faire, je vous invite juste à vous poser 5 questions avant de prendre la décision.

Suis-je prêt pour que mon enfant ait un mobile ?

Normalement, on a tendance à se poser la question à l’envers : mon enfant est-il prêt à avoir un mobile ? Cependant, Jorge Flores, fondateur de Pantallas Amigas, propose que nous nous demandions si nous le sommes, et par là il se réfère si « nous avons les connaissances nécessaires et sommes prêts à consacrer suffisamment de temps à un accompagnement adéquat. En faisant une comparaison nous pourrions Demandez-nous à quel âge un enfant peut se baigner seul dans une piscine pour adultes, dans ce cas la réponse est claire, quand il sait nager.

Sommes-nous prêts à consacrer du temps et des efforts pour former nos enfants à un usage mobile responsable ?

Pour apprendre, ils ont dû recevoir la formation d’un adulte qui a dû avoir le temps et les connaissances nécessaires pour leur apprendre à le faire. Par conséquent, il n’y a pas d’âge, mais il doit y avoir des conditions qui dépendent plus des adultes que des enfants. De plus, choisir quand doit être une décision réfléchie, pas quelque chose qui nous est marqué de l’extérieur, que nous supposons parce que d’autres le font. « Et la vérité est que c’est quelque chose que nous avons très clair avec d’autres domaines, par exemple , Nous ne laisserions jamais une voiture à nos enfants sans avoir d’abord réussi l’examen du permis de conduire. Alors pourquoi si on leur laisse un Smartphone sans s’assurer au préalable qu’ils savent appréhender l’univers des possibles qui s’ouvre à eux dès cet instant ?

Suis-je conscient de ce que je vous donne?

Et avant cette question vous direz : oui, un mobile. Mais non, ce n’est pas seulement un mobile, c’est toutes les informations auxquelles on peut accéder via cet appareil, y compris le contenu que nous ne voudrions pas que nos enfants voient, comme la pornographie. En effet, depuis que les téléphones portables existent, l’accès des enfants à la pornographie se fait à un âge plus précoce. Selon des études récentes, une 10% des consommateurs de porno en ligne ont moins de 10 ans. Des données auxquelles il faut rajouter d’autres tout aussi préoccupantes, qui nous alertent que l’âge auquel nos enfants commencent à consommer de la pornographie se situe entre 8 et 12 ans, selon les données de la dernière campagne « Pourquoi pas, du porno. Éduquez vos enfants avant que le porno ne le fasse pour vous » lancée par la Fondation d’aide contre la toxicomanie (FAD).

Pourquoi mon fils veut un mobile ?

Nous devons prendre en compte pourquoi notre fils veut avoir un mobile et nous devons discuter avec lui pour savoir quelle utilisation il va en faire. Si vous voulez qu’il ait des réseaux sociaux et WhatsApp, nous devons également prendre en compte la recommandation que ces réseaux sociaux font de quel est l’âge minimum pour créer un compte: sur WhatsApp ils ont 16 ans ; sur TikTok les 13 ans ; sur Instagram tous les 14 ; sur Twitter le 13 ; et sur Twitch aussi les 13 ans.

Pour qui est le cadeau?

« Souvent, le Smartphone est un cadeau égoïste, car les plus grands avantages sont pour celui qui le donne (nous avons notre fils sous contrôle). Mais lors de la livraison d’un mobile, nous ne devons penser qu’à l’intérêt du destinataire, du mineur dans ce cas, il faut penser à son bien-être. Nous devons réfléchir aux avantages et aux inconvénients pour notre fils et voir si nous pouvons garantir un bilan positif. Il est vrai que l’apprentissage nous expose à des risques. Quand un enfant apprend à faire du vélo, il prend de nouveaux risques, mais rouler sur une surface plane n’est pas la même chose que sauter d’une colline », nous dit Jorge Flores.

Ai-je pris en compte le coût d’opportunité ?

Lorsque nous donnons un mobile à nos enfants, nous devons être conscients qu’il occupera une grande partie du temps dont ils disposent. Autrement dit, le temps que vous allez désormais consacrer à votre mobile est du temps que vous arrêterez de consacrer à d’autres choses, comme jouer en famille, se promener dans la nature, lire un livre…

Comme l’explique le psychologue Alberto Soler, « le fait d’être devant un écran occupe un temps qui autrement aurait pu être utilisé pour d’autres choses bien plus importantes et avec un bénéfice bien plus clair pour nos enfants : lire, courir, jouer avec des amis, développer un hobby, être en contact avec la nature. est ce qu’on appelle coût d’opportunité. Ce n’est pas que les médias soient si mauvais en eux-mêmes, mais que leur utilisation déplace d’autres alternatives qui se sont avérées bénéfiques très clair au niveau psychosocial & rdquor ;.

Répondre à ces questions est quelque chose que vous seul pouvez faire. Donner un téléphone portable à notre fils est une décision personnelle, personne ne devrait le faire à notre place.

Si cette année vous avez décidé non, pensez à avoir ces 5 questions sous la main, l’année prochaine vous devrez à nouveau y répondre. Réconforter!