5 questions auxquelles John Krasinski pourrait répondre dans un endroit calme, partie III

Le répulsif de monstre de Regan peut-il détruire l’espèce une fois pour toutes ?

Enfin, à la fin, Regan parvient à tuer d’autres monstres en amplifiant son appareil auditif à la station de radio, et bien que ce soit une nouvelle excitante pour elle et Emmett vivant un autre jour, nous nous demandons si la faiblesse peut vraiment faire baisser davantage la population extraterrestre. vivant sur Terre et si une partie III explorerait Regan essayant de sauver notre planète dans son ensemble, ou si restera une histoire contenue, peut-être juste sur la façon dont les Abbotts peuvent trouver un refuge permanent dans leur monde stérile.