5 questions massives sur le faucon et le soldat de l’hiver qui nous restent après l’épisode 4

Comme indiqué dans l’épisode, la conception du sérum de super soldat vous rend non seulement fort, mais accentue également la personne que vous êtes réellement. Steve Rogers a fait un grand Captain America parce que personne sur Terre n’était plus honnête, humble ou se sacrifiant. John Walker ne semble pas être de la même marque et du même modèle, et cela pourrait entraîner des problèmes effrayants. Nous l’avons déjà vu couper la tête d’un mec en colère, alors qui sait de quoi il est capable d’autre.