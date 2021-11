5 questions pour vous aider à choisir vos meilleures idées de marketing B2B

Il y a beaucoup de contenu B2B dans le monde, et une grande partie est mauvais. C’est peut-être dur, alors disons que c’est… faible. Il s’agit souvent de duvet superficiel, d’un « leadership éclairé » nombriliste ou tout simplement ennuyeux. Cela ne convertit pas le public. Zut, il ne se connecte même pas avec le public. Et pourtant, les marques continuent de le faire. Alors, comment éviter de créer ce type de contenu blah ? Comment trouver de bonnes idées de marketing B2B qui trouveront un écho auprès des bonnes personnes ? Eh bien, il ne s’agit pas seulement de réfléchir à un tas d’idées. Il s’agit de valider ces idées.

53 % des acheteurs déclarent qu’il est important que les nouvelles et les petites entreprises fassent preuve d’un leadership éclairé si elles souhaitent que les acheteurs envisagent de travailler avec elles. —Edelman/LinkedIn 2021 Étude d’impact sur le leadership éclairé B2B

Pourquoi vous devez vérifier vos idées de marketing B2B

Le marketing de contenu que vous créez est important. En fait, la recherche montre qu’il peut avoir plus d’impact que votre matériel de vente.

64% des acheteurs déclarent que le contenu de leadership éclairé d’une organisation est une base plus fiable pour évaluer ses capacités et ses compétences que ses supports marketing et ses fiches produits. —Edelman/LinkedIn 2021 Étude d’impact sur le leadership éclairé B2B

C’est pourquoi il est si important de proposer des idées de contenu passionnantes, engageantes et uniques. Cela peut être un défi si vous vous sentez obligé de garder votre calendrier de contenu plein à tout moment, mais n’oubliez pas que c’est la qualité qui l’emporte finalement sur la quantité. Prendre le temps de réfléchir et d’affiner vos idées se traduira toujours par un contenu meilleur et plus efficace qui vaut le temps de tout le monde.

Mais comment trouvez-vous ces idées ?

5 questions à poser lorsque vous réfléchissez à des idées de marketing B2B

Après avoir participé à quelques (OK, des milliers) de brainstormings pour nos clients B2B au cours de la dernière décennie, nous savons que les idées de contenu les plus solides vous permettent de démontrer votre expertise tout en répondant aux besoins de votre public. (Au fait, si vous ne savez pas qui est votre public, utilisez notre modèle de personas pour le découvrir.)

Pour vous aider à identifier les idées qui vous aideront à le faire, voici cinq questions que vous devriez poser avant de donner le feu vert à votre prochain contenu.

1) Est-ce intéressant ?

Le contenu est un excellent moyen de différencier votre marque, mais cela ne fonctionne que si votre contenu se démarque réellement de votre public. Pourquoi cette idée est-elle intéressante ? Est-ce que cela les empêcherait de défiler ? Est-ce que ça les ferait cliquer ?

55% des acheteurs déclarent que si un élément de leadership éclairé ne suscite pas leur intérêt dans la première minute, ils passeront à autre chose. —Edelman/LinkedIn 2021 Étude d’impact sur le leadership éclairé B2B

Heureusement, vous pouvez transformer une idée décente en une excellente idée en identifiant le crochet particulier avec lequel vous souhaitez diriger.

Conseil: Réfléchissez à la façon d’attirer l’attention de votre public via le sujet, l’angle ou même votre titre.

Adoptez une position provocatrice ou stimulante. Plongez profondément dans un sujet dense. Couvrez des tendances surprenantes ou des sujets d’actualité.

La façon dont vous intitulez votre article peut également beaucoup susciter l’intérêt. Essayez l’analyseur de titre de Coschedule pour créer un titre avec un crochet émotionnel.

Exemple : Zapier suscite l’intérêt avec une position controversée sur une croyance de longue date, proclamant fièrement que « le client n’a pas toujours raison ». Si vous travaillez dans le service client, cette position à elle seule suffit à vous donner envie de cliquer.

Le client n’a pas toujours raison. Voici comment donner à vos clients ce dont ils ont besoin tout en faisant ce qui est le mieux pour votre entreprise. https://t.co/gmJh2V4jjZ – Zapier (@zapier) 3 novembre 2021

2) Est-ce précieux ?



Un titre salace peut être intéressant pour quelqu’un, mais ce qui le fait rester et, idéalement, passer à l’étape suivante vers l’achat, c’est la valeur que le contenu offre.

La valeur se présente sous toutes les formes.

Éducatif le contenu enseigne aux gens quelque chose de valable.inspirant le contenu rend les gens excités et motivés.Divertissant le contenu apporte de la joie ou un soulagement bien nécessaire.

Pensez à ce que vous voulez que les gens retiennent de votre contenu. Qu’est-ce qui en vaudra la peine ?

71% des décideurs déclarent que moins de la moitié du leadership éclairé qu’ils consomment leur donne des informations précieuses. —Edelman/LinkedIn 2021 Étude d’impact sur le leadership éclairé B2B

Exemple : Ahrefs sait exactement quels sont les défis auxquels les startups sont confrontées en matière de croissance par rapport au budget. Créer un guide pratique pour aider les startups à développer leur référencement est très précieux pour leur public.

SEO pour les startups : 8 étapes pour grandir avec un budget par @m_makosiewicz Les startups sont toujours à la recherche de tactiques de croissance évolutives qui peuvent être réalisées avec peu ou pas d’argent. Le référencement est l’un d’entre eux. Apprenez à faire du référencement pour votre startup ici https://t.co/d4uFKv8Iuy – Ahrefs (@ahrefs) 14 novembre 2021

3) Est-ce unique ?

Même si vous n’êtes pas l’un des meilleurs concurrents dans votre domaine, un leadership éclairé unique peut vous aider à séduire les gens.

47% des acheteurs déclarent que le leadership éclairé les a amenés à découvrir et finalement à acheter auprès d’une entreprise qui n’était pas considérée comme faisant partie des leaders dans une catégorie particulière (c’est-à-dire une marque challenger). —Edelman/LinkedIn 2021 Étude d’impact sur le leadership éclairé B2B

Mais si vous créez le même contenu générique, remanié et non original que tout le monde, il sera difficile de vous démarquer. Lorsque vous proposez des idées, recherchez des moyens d’ajouter votre touche originale, votre perspective, votre expertise ou votre point de vue.

Conseil: Si vous cherchez d’autres moyens de vous démarquer grâce au contenu, effectuez un audit de contenu pour voir quel type de contenu vos concurrents produisent. N’oubliez pas non plus que l’un des meilleurs moyens de vous démarquer est de partager votre propre expérience unique, en particulier en ce qui concerne vos propres victoires et échecs. Cela vous rend plus transparent et honnête et vous aide à faire preuve d’empathie avec votre public (et vice versa) au sujet des défis auxquels ils peuvent être confrontés.

Exemple: Lorsque nous avons eu du mal à trouver des ressources de stratégie de marque intuitives pour notre propre marque, nous avons décidé de créer notre guide ultime pour créer une stratégie de marque que nous aurions souhaité avoir. Après avoir lu à peu près tous les autres guides de la planète, c’était quelque chose que nous nous sentions particulièrement qualifié pour produire. Depuis la publication, nous avons reçu une tonne de commentaires, d’e-mails et même deux messages vocaux réels de lecteurs qui disent que c’est le meilleur guide qu’ils aient rencontré.

4) Est-ce crédible ?

La crédibilité est la clé pour établir la confiance avec n’importe quel public. Plus vous vous positionnez en tant qu’expert averti, plus les gens vous considéreront comme une ressource de confiance vers laquelle ils peuvent se tourner de manière fiable encore et encore.

65% des acheteurs déclarent que le leadership éclairé a considérablement changé la perception d’une entreprise, pour le mieux, grâce à un leadership éclairé. —Edelman/LinkedIn 2021 Étude d’impact sur le leadership éclairé B2B

Si vous ne savez pas comment rendre votre contenu plus crédible…

Regardez les données. Raconter des histoires basées sur des données rend votre marque plus crédible et peut vous attirer l’attention que vous méritez. Creusez dans vos données internes et vous découvrirez peut-être des informations surprenantes qui peuvent devenir un excellent contenu original. Ou utilisez ces 100+ sources de données crédibles pour produire un contenu bien documenté qui peut vous procurer une couverture médiatique. (Les journalistes adorent le contenu basé sur les données.) Si vous ne savez pas comment utiliser les données dans votre contenu, consultez notre guide sur la narration de données pour savoir comment extraire ces histoires vous-même.Partenaire d’une publication. Les spécialistes du marketing ont en fait une occasion unique de combler les lacunes que les points de vente traditionnels n’ont pas la bande passante (ou les informations) pour couvrir. Découvrez comment présenter vos idées aux publications pour augmenter la portée de votre contenu.

Exemple : L’étude d’impact sur le leadership éclairé B2B LinkedIn/Edleman que nous avons citée tout au long de cet article est un excellent exemple de narration de données. En menant leur propre enquête et en synthétisant les résultats, ils constituent une ressource utile pour les spécialistes du marketing B2B de tous les secteurs.

5) Quel est le meilleur format pour cette idée ?

Si vous voulez que les gens se connectent à votre contenu, vous devez transmettre le bon message dans le bon package (c’est-à-dire le format avec lequel ils souhaitent interagir). Cependant, le format est souvent une réflexion après coup lorsque les marques proposent des idées de marketing B2B, et les marques n’évaluent pas toujours avec précision leur capacité à créer ce format. Des choses comme les éléments interactifs ou la vidéo peuvent nécessiter un investissement plus important en temps, en compétences et en argent, il est donc important de connaître vos capacités (et vos limites) pour vous assurer que votre résultat final est conforme aux normes.

Exemple : Au lieu de créer une liste de contrôle PDF ou un guide sur la façon de calculer la paie, Intuit a créé une calculatrice interactive pour aider les entreprises à calculer leurs chèques de paie horaires et salariés. Il s’agit d’une ressource pratique qui permet aux utilisateurs de faire leur travail plus efficacement et positionne Intuit comme une ressource incontournable.

Comment créer un meilleur contenu B2B

Même si vous avez les meilleures idées, si vous n’avez pas la capacité de bien les exécuter, elles peuvent ne pas obtenir les résultats que vous souhaitez. Pour vous assurer que vous êtes prêt à réussir…

Constituez la bonne équipe. Optimisez votre processus de création de contenu.Mélanger.Obtenez les bons yeux sur votre contenu.