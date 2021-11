5 questions sur Eternals – et ce que sa fin signifie pour le MCU

Bien que je ne sois pas sûr que Eternals soit le meilleur film Marvel de l’histoire du studio, je pense que c’est l’un des plus étranges. C’est peut-être aussi le plus ambitieux. L’incursion de super-héros de Chloe Zhao bouleverse délibérément tout ce que nous – les fans de Marvel, les curieux de Marvel ou peut-être les personnes qui ne se sont pas connectées depuis Fin du jeu – pensaient que nous connaissions l’univers cinématographique Marvel.

Les Éternels sont sur terre depuis la nuit des temps ! Ce sont des entités cosmiques qui ont créé la civilisation humaine ! Ils sont aussi excités mais pas doués pour les scènes de sexe ! Et ils peuvent être ou non responsables du bombardement atomique d’Hiroshima !

Quoi?

Un film aussi radical et étrange et aussi Marvel que celui-ci vous a peut-être laissé quelques questions sur les Éternels, les galaxies qu’ils sont censés créer ou leur responsabilité relative dans les grands désastres de l’histoire. Si oui, vous êtes au bon endroit. Je les ai aussi.

Voici quelques réponses possibles aux plus grandes questions que vous pourriez encore vous poser sur Eternals après l’avoir regardé. Et si vous n’avez pas encore vu le film, inutile de dire que les spoilers suivent !

Où étaient les Avengers ?

Dans Eternals, le groupe de super-héros éponyme nous sauve de leurs propres créateurs, les Celestials, arrêtant la fin du monde de quelques minutes, voire quelques secondes. Sersi (Gemma Chan) empêche le céleste nommé Tiamut d’éclore en le transformant en pierre et inverse ce qui semble être une apocalypse cataclysmique. Avant cela, Deviants – les êtres vilains ressemblant à des animaux – apparaissent et commencent à détruire Londres et un tremblement de terre mondial se produit. Les attaques et le tremblement de terre font l’actualité mondiale, on pourrait donc penser que cet événement international serait, à coup sûr, observé par les héros les plus puissants de la Terre. Droit?

Pourtant, aucun d’entre eux ne vient à la rescousse.

Docteur Strange, qui surveillerait la Terre à la recherche de menaces ? Silencieux. Okoye, qui fait partie de l’équipe d’observation mondiale de Black Widow dans Endgame ? Introuvable. Le capitaine Marvel, qui a également signalé à Nat dans Endgame, ne fait pas non plus d’apparition. Ni Ant-Man ni le nouveau Avenger, Shang-Chi.

Plus d’éternels d’Eternals ! Avec l’aimable autorisation de Marvel Studios

Eternals ne fournit aucune explication sur la raison pour laquelle aucun Avenger n’est au moins curieux de savoir à quel point nous étions proches de la fin de la Terre. Le seul raisonnement qui correspond à l’histoire précédemment construite par Marvel (c’est-à-dire qu’il y a toujours un ou deux Avenger surveillant ce qui se passe sur Terre) est que nous finirons par découvrir qu’ils partent pour une autre aventure.

Peut-être que le docteur Strange est coincé à réparer le multivers, le capitaine Marvel est dans l’espace, Ant-Man fait quelque chose avec le royaume quantique, Okoye a les mains liées à Wakanda et Shang-Chi ne fait pas encore pleinement partie de l’équipe ? Après tout, la dernière fois que nous avons vu Nick Fury, il était en vacances dans l’espace. C’est peut-être ce qui reconstitue l’équipe.

Les Eternals rencontreront-ils un jour les Avengers ?

Il ne semble pas que cela arrivera bientôt.

La scène de mi-crédits pour Eternals contient un gros indice. Eros alias Starfox (Harry Styles) est introduit dans le giron et dit essentiellement à l’équipe existante qu’elle aura besoin de son aide pour affronter Arishem, le chef des Célestes, et récupérer leurs amis kidnappés. Cela met essentiellement en place une suite dans laquelle les Eternals affrontent Arishem, n’est-ce pas? Et comme les Avengers ne sont pas intervenus dans le film, ils n’ont actuellement aucune affaire avec les Eternals ou Arishem.

Mais il y a quelques petites choses qui sont un peu curieuses. Le premier est Dane Whitman (Kit Harington); Dane, dans la scène du générique final, est sur le point de toucher une épée magique et de devenir le super-héros connu dans les bandes dessinées sous le nom de Black Knight. Avant qu’il ne touche l’épée, la voix désincarnée de Blade (Mahershala Ali) lui dit d’arrêter. Par conséquent, il pourrait y avoir une histoire dans laquelle Dane rejoint Blade ou les Eternals pour sauver Sersi, qui organise une rencontre avec Avengers et Eternals.

Mais il y a plus : dans Eternals, Phastos (Brian Tyree Henry) crée des anneaux qui permettent aux héros antiques d’absorber le pouvoir cosmique. Ces anneaux sont très, très similaires aux Dix Anneaux que possède Shang-Chi. Comme établi dans l’une des scènes post-crédits de Shang-Chi, les bagues de Shang-Chi sont d’origine inconnue : Wong, Captain Marvel et Bruce Banner les analysent et la seule chose qu’ils peuvent supposer est que les bagues sont très anciennes, très puissantes, et ont une balise attachée à eux. Cela ne semble pas être une coïncidence si les très anciens et très puissants Eternals ont maintenant des anneaux qui semblent émettre un signal.

L’Éternel noir et gay a-t-il vraiment inventé la bombe atomique ?

Ainsi, avant la sortie du film, après quelques projections initiales, des rumeurs sur son intrigue ont commencé à sortir. En particulier, il y a eu beaucoup de discussions sur le flash-back du film sur le bombardement atomique d’Hiroshima en 1945. Il a été décrit, de manière quelque peu fallacieuse, comme « Phastos a fait Hiroshima ».

Ce n’est pas tout à fait ce qui se passe. Mais les gens étaient confus, peut-être même chatouillés, devant la pure absurdité de cette perspective.

Phastos se sent mal à propos de la bombe, les gars. Avec l’aimable autorisation de Marvel Studios

Dans le film, il y a une scène de flash-back sur le bombardement d’Hiroshima. Phastos et Ajak (Salma Hayek) sont dans la ville japonaise, en deuil du bombardement. Le champignon atomique se profile dans le ciel. Le pouvoir de Phastos est l’invention, et il a l’impression que son aide dans le passé a poussé l’humanité vers cela. Ajak lui assure que non, mais cela ne l’empêche pas de pleurer.

Certes, l’optique de faire en sorte que ces deux Éternels se sentent et peut-être même être tangentiellement responsables du bombardement d’Hiroshima par le gouvernement américain est un choix. Cela pourrait être interprété comme ces deux êtres fictifs – joués par des personnes de couleur – ayant la responsabilité de la mort massive perpétrée par un gouvernement à prédominance blanche à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C’est en partie la raison pour laquelle tout le monde est tombé par défaut dans l’absurdité lorsqu’ils ont lu la scène.

Mais il semble que ce à quoi la réalisatrice Chloe Zhao voulait en venir dans cette scène, et avec laquelle le film joue constamment, soient les idées de colonialisme et d’isolationnisme. Les Éternels ont été envoyés sur Terre pour aider à cultiver l’humanité et débarrasser la planète des Déviants en même temps. Ils mettent en branle les avancées technologiques, les civilisations, la médecine, les arts et tout le reste. Mais on leur dit aussi de ne pas intervenir et de laisser les humains régler leurs différends, peu importe à quel point ils sont horribles ou horribles – par exemple, l’esclavage, le génocide des Indiens d’Amérique, l’Holocauste, la Première Guerre mondiale, etc. Ces décisions pèsent sur leurs âmes éternelles.

Votre kilométrage peut varier en fonction de la façon dont vous pensez que Zhao a exécuté cela. Il y avait certainement des parties maladroites et gommeuses. Quand j’ai vu le film pour la première fois, j’ai interprété la scène d’Hiroshima comme étant Phastos acceptant cet isolationnisme et comment il a mis l’humanité sur une voie qui a finalement conduit à l’explosion d’une bombe atomique, plutôt que « Phastos a fait Hiroshima ».

Je ne crois pas que le film veuille vraiment que vous pensiez que leur isolationnisme est une bonne chose. Ils ne réalisent pas que les conflits et la violence peuvent être quelque chose que les humains ont appris en regardant les Éternels traquer les déviants. Les Éternels auraient pu arrêter de telles atrocités et ils ne l’ont pas fait. De plus, leur long jeu repose sur la destruction complète de la Terre. Ils ne sont pas censés être des êtres intrinsèquement bons.

Le nœud principal du film est que les «bons» Éternels ont changé d’avis et se rendent compte que l’humanité vaut la peine d’être sauvée, mais la façon dont chacun arrive à cette conclusion n’est pas non plus ordonnée. Ajak est plus altruiste et s’inspire de la façon dont les humains et les Avengers ont combattu Thanos. Sersi et Phastos sont influencés en grande partie parce qu’ils tombent amoureux des humains.

En ce qui concerne Phastos, ce flashback de 1945 est important car c’est à ce moment-là qu’il perd toute foi en l’humanité. Il est d’accord pour abandonner les humains pour toujours. Cette foi n’est restaurée que par son mari et leur fils.

Comment Eternals et ses méchants, les Celestials, changent-ils le MCU ?

Depuis Fin du jeu, la narration de Marvel a fait avancer l’idée de dimensions alternatives en tant que nouvelle grande aventure du studio. Dans WandaVision, Wanda Maximoff montre qu’elle peut, entre autres, déformer la réalité elle-même. Dans Loki, il a été révélé que des chronologies alternatives existent et que l’organisation en charge d’eux a perdu tout contrôle. Le prochain film de Spider-Man, No Way Home (une collaboration entre Sony et Marvel) est censé présenter des héros et des méchants qui sautent dans les dimensions.

Il semble donc que ce multivers géant, tourbillonnant et peut-être déroutant soit là pour rester. Le plus gros problème, c’est que The Eternals introduit un concept à superposer : il existe des êtres cosmiques tout-puissants appelés Celestials, et ils créent constamment de nouveaux univers.

Les Éternels ont de jolies tenues ! Avec l’aimable autorisation de Sophie Mutevelian/Marvel Studios

Pour les fans, cela signifie qu’il n’y a pas seulement la possibilité de dimensions alternatives et de chronologies parallèles, mais qu’il pourrait y avoir des univers entiers non identifiés et peut-être pas encore créés dans le MCU, tous avec leurs propres chronologies et dimensions différentes. Nous pourrions nous diriger vers un terrier de lapin sans fin de possibilités, mais c’est finalement l’appel de Marvel.

Un effet immédiat – déjà en cours – sera probablement davantage une distinction entre les Avengers qui se lancent dans ces grandes aventures cosmiques (par exemple, Captain Marvel, Thor, Doctor Strange, les Gardiens de la Galaxie) et les Avengers qui sont plus au niveau de la rue ( par exemple, Hawkeye, Black Widow et le futur She-Hulk) et gérer les affaires terrestres. Nous en avons vu les débuts avec les débuts des émissions Disney + de Marvel comme The Falcon and the Winter Soldier et la fin de Black Widow. La scission pourrait être inévitable étant donné la taille que le MCU a l’impression qu’il va devenir.

Ce que cela signifie également pour le MCU, c’est probablement l’introduction de certains méchants cosmiques à affronter par les Gardiens de la Galaxie ou le Capitaine Marvel. Tout cela met en place une introduction du célèbre méchant de la bande dessinée Galactus, qui mange littéralement des planètes. Galactus a rencontré les Avengers et les Quatre Fantastiques à plusieurs reprises (et ce dernier groupe a un film en préparation). SWORD, qui a été évoqué dans une scène post-crédits de Spider-Man: Far From Home et référencé dans WandaVision, est une agence d’observation qui traite des menaces spatiales et devrait également prendre en compte de plus en plus l’avenir du MCU.

Alors, en quoi cette scène de sexe n’était-elle pas si sexy ?

Beauté ≠ sexy !! Avec l’aimable autorisation de Sophie Mutevelian/Marvel Studios

Je ne suis pas ici pour enterrer la scène de sexe des Eternals ni pour l’exalter. La seule chose que je puisse dire, c’est que les règles des scènes de sexe ne sont pas simples ni finies, et même une scène impliquant Richard Madden et Gemma Chan sur une plage peut mal tourner.

Deux personnes d’apparence normale pourraient filmer la scène la plus torride de l’existence cinématographique. Deux belles personnes pourraient filmer la scène de sexe la plus flasque connue de l’homme. Je ne fais pas les règles !