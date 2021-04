5 raisons clés pour lesquelles Bitcoin connaîtra bientôt de nouveaux sommets historiques

Le prix du Bitcoin (BTC) est soumis à de fortes pressions de vente de la part des baleines depuis deux mois, comme le révèlent les données en chaîne.

Cependant, cinq indicateurs clés suggèrent que les principaux vendeurs sont sur le point de se transformer à nouveau en hodlers ou même en accumulateurs de Bitcoin alors que la demande institutionnelle reste élevée. Il s’agit d’une configuration explosive qui pourrait envoyer Bitcoin à de nouveaux sommets à court terme.

Les baleines ont cessé de vendre

Le nombre de baleines, qui sont considérées comme des adresses Bitcoin avec un solde égal et supérieur à 1000 Bitcoin, a diminué de plus de 10% depuis le 8 février, suggère une vente massive de Bitcoin.

Alors que le prix du Bitcoin a réussi à atteindre deux sommets sans précédent au cours de la période de dumping de deux mois, la hausse globale des prix s’est considérablement ralentie, les prix trouvant une forte résistance à environ 60 000 dollars. Depuis le 31 mars, cependant, les grands détenteurs de Bitcoin ont cessé de vendre.

Bitcoin: nombre d’adresses avec solde> 1k. Source: glassnode

Le rééquilibrage du portefeuille par les institutions est typique des liquidations avant la fin du trimestre. Comme Bitcoin a connu une hausse de prix de 104% depuis le début de cette année, il faut s’y attendre.

Grayscale, le plus grand gestionnaire d’actifs numériques, a annoncé hier qu’il venait de subir un rééquilibrage de son fonds numérique à grande capitalisation au détriment de la vente de Bitcoin.

Si le rééquilibrage est le principal moteur et compte tenu du fait que le nombre d’adresses détenant un niveau égal ou supérieur à 1K BTC est de retour aux niveaux observés pour la dernière fois en fin d’année à partir desquels la hausse significative des prix a commencé, les baleines pourraient finir de vendre pour le moment.

Les hodlers à long terme vendant du Bitcoin ralentissent

Avec Bitcoin, briser le sommet de 2019 en octobre dernier a non seulement commencé l’une des augmentations les plus rapides, mais aussi l’une des plus longues de Coin Days Destroyed (CDD).

Cette métrique sur la chaîne exprime le poids auquel les hodlers à long terme se vendent. Il est calculé en prenant le nombre de pièces dans une transaction et en le multipliant par le nombre de jours écoulés depuis la dernière utilisation de ces pièces. Cela signifie que plus le nombre de jours détruits est élevé, plus ils vendent de volume.

Cependant, depuis le début de l’année, non seulement les ventes de clandestins à long terme ralentissent drastiquement, mais elles sont presque revenues au niveau à partir duquel la vente avait été déclenchée initialement l’année dernière.

Bitcoin: Coin Days Destroyed (CDD) Moyenne mobile sur 21 jours. Source: glasssnode

Cela suggère que les hodlers à long terme sont devenus de plus en plus confiants dans un prix Bitcoin plus élevé à court terme.

Les mineurs sont redevenus des accumulateurs Bitcoin

Comme le flux de revenus des mineurs de Bitcoin est nouvellement extrait du Bitcoin, ils doivent régulièrement vendre leur Bitcoin extrait pour payer leurs dépenses opérationnelles telles que les coûts d’électricité. Cependant, certains mineurs ont tendance à être des spéculateurs sur les prix.

En retenant la vente de Bitcoin, ils deviennent des accumulateurs nets. Ceci est exprimé dans le changement de position nette des mineurs, qui montre le changement 30D de l’offre détenue dans les adresses des mineurs.

Bitcoin: Coin Days Destroyed (CDD) Moyenne mobile sur 21 jours. Source: glasssnode

La dernière fois que les mineurs hésitaient à vendre leur Bitcoin, c’était juste avant une augmentation majeure des prix, il y a près de trois mois. Ce changement positif suggère que les mineurs s’attendent à des prix plus élevés dans un proche avenir.

La demande institutionnelle reste élevée

Malgré la pression de vente matérielle des baleines, la demande institutionnelle de Bitcoin n’a pas ralenti. Le volume net de transfert de Bitcoin depuis / vers les échanges est profondément dans le rouge, presque à un niveau historiquement bas, ce qui signifie que plus de Bitcoins sont actuellement retirés des échanges que déposés.

C’est un signe que ces pièces sont déplacées vers une chambre froide. Ceci est typique des institutions car elles ont tendance à faire des investissements à long terme et préfèrent des solutions de conservation plus sûres que de les laisser en bourse.

Bitcoin: Volume de transfert net depuis / vers les échanges Moyenne mobile sur 14 jours. Source: glasssnode

Le plus grand resserrement de l’offre des soldes de change de l’histoire du Bitcoin est un phénomène depuis la pandémie. Elle est devenue encore plus matérielle à mesure que les institutions ont commencé à s’accumuler en plus grande quantité depuis novembre 2020.

Cela devient clair par la forte baisse continue du solde Bitcoin sur les échanges, et en particulier sur Coinbase, qui est principalement fréquenté par les institutions au cours des derniers mois.

Bitcoin: équilibre sur les échanges. Source: glasssnode

Pendant ce temps, Coinbase a publié hier ses résultats et ses perspectives pour le premier trimestre dans lesquels il déclare:

Les actifs sur plate-forme de 223 milliards de dollars, représentant 11,3% de part de marché des actifs cryptographiques, comprennent 122 milliards de dollars d’actifs sur plate-forme provenant d’institutions. … Nous prévoyons une croissance significative en 2021 tirée par les revenus de transaction et de garde compte tenu de l’intérêt accru des institutions pour la classe d’actifs cryptographiques.

Il n’est pas seulement certain que les institutions ont sensiblement augmenté leurs revenus, mais cela montre également leur confiance dans le fait que cette tendance à l’achat ne s’arrêtera probablement pas de sitôt.

Triangle ascendant hebdomadaire proche d’une pause

Depuis début février, un triangle ascendant hebdomadaire s’est formé. Statistiquement, ce modèle graphique donne une probabilité plus élevée de casser à la hausse qu’à la baisse.

Si le prix venait à casser à la hausse, la taille du triangle suggère une cible potentielle de cassure vers 79 000 $. Bien que ni la cassure à la hausse ni l’objectif de prix ne soient une certitude, c’est un graphique qui mérite d’être surveillé parallèlement aux principaux signaux en chaîne.

Graphique de bougie BTC / USD sur 1 semaine. Source: Tradingview

Des forces fortes sur le marché, qu’il s’agisse de hodlers à long terme, de mineurs ou de baleines, montrent toutes des signes de confiance dans une augmentation du prix du Bitcoin.

Le triangle ascendant donne encore plus de raisons de croire que ce mouvement pourrait être imminent et à la hausse. Bien que personne ne se soucie d’un prix Bitcoin de 79000 $ dans un proche avenir, une rupture du triangle est également une possibilité à prendre en compte car tous les signaux clés de la chaîne ne sont pas encore entièrement alignés.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques. Vous devez mener vos propres recherches au moment de prendre une décision.