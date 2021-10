5 raisons d’acheter la maison de vos rêves en cette période des fêtes

Les taux d’intérêt des prêts immobiliers sont actuellement à leur plus bas niveau, ce qui en fait un moment opportun pour les demandeurs potentiels de logement.

Si vous êtes un acheteur potentiel et que vous attendez depuis un certain temps pour acheter la maison de vos rêves, vous devez vous dépêcher. Car, c’est peut-être le moment le plus approprié pour posséder une propriété à usage personnel ou à des fins d’investissement.

Diverses études menées récemment suggèrent que le sentiment d’achat d’une maison a déjà considérablement augmenté, car la plupart des gens recherchent un toit au-dessus de leur tête ou une maison plus grande en temps de pandémie. L’« indice IRIS » de Housing.com, par exemple, a révélé que les recherches en ligne de propriétés résidentielles ont atteint un niveau record en septembre 2021, avec Delhi-NCR en tête du classement. « Cela s’explique par les perspectives positives des consommateurs dans un contexte d’apaisement des inquiétudes sur le front de Covid-19, de taux d’intérêt historiquement bas sur les prêts immobiliers et de plans de paiement flexibles proposés par les agents immobiliers pour attirer les acheteurs », indique l’étude.

En fait, des prix de l’immobilier stables et des prêts immobiliers moins chers, ainsi que de nombreuses autres raisons, sont suffisamment incitatifs pour acheter sa propre maison. Nous examinons ici quelques-unes des principales raisons d’acheter la maison de vos rêves en cette période des fêtes ou dans un avenir proche.

1. Des prix immobiliers stables

Durement touchés par la pandémie et influencés par d’autres facteurs, les prix de l’immobilier en Inde sont modérés depuis quelques années maintenant, ce qui en fait un bon moment pour acheter ou investir dans un logement.

Selon un récent rapport de Knight Frank India, par exemple, les ventes de logements ont augmenté de 67% en glissement annuel au premier semestre 2021, cependant, les prix des logements sont restés pour la plupart contenus au cours de la même période avec une réduction de -1% à -2% sur un an ( YoY).

Certains autres rapports ont également souligné ce fait. Cependant, les prix de l’immobilier peuvent ne pas rester au niveau actuel pour toujours et sont appelés à augmenter à l’avenir. Cela signifie que l’on peut avoir à payer plus pour la même propriété dans les mois à venir.

2. Les prix de l’immobilier pourraient augmenter à court terme

Les prix de l’immobilier dans les principales villes du pays sont stables depuis longtemps. Cependant, la situation pourrait changer au cours des prochains mois car la demande de logements augmente rapidement et le coût des matières premières augmente également de manière substantielle, ce qui pourrait obliger une majorité de promoteurs à augmenter les prix des unités résidentielles.

«Les attentes selon lesquelles la pandémie entraînerait une chute des prix de l’immobilier ont été anéanties par le fait que la demande de logements est si forte. Cette demande, associée à l’augmentation des coûts des intrants de construction pour les développeurs, entraînera une augmentation des prix plus tôt que tard. Les prix de l’immobilier sont actuellement au plus bas. Alors que les coûts pour les développeurs ont augmenté, ils ont réussi à maintenir les prix bas afin d’exploiter la demande de la saison des fêtes – et ont même ajouté des remises et des offres lucratives », a déclaré Santhosh Kumar, vice-président du groupe ANAROCK.

3. De nombreuses options de logement

Le marché a plus que suffisamment d’options à choisir en cette saison des fêtes. Plus important encore, les acheteurs peuvent opter pour des maisons prêtes à emménager des promoteurs les plus réputés du pays. La saison des fêtes est le bon moment pour explorer le marché et profiter des offres sur certains des meilleurs projets car il y a une gamme de choix si tentante, à bas prix pendant la période la plus propice de l’année pour investir dans des maisons.

4. Les prêts immobiliers les moins chers

Les taux d’intérêt des prêts immobiliers sont actuellement à leur plus bas niveau, ce qui en fait un moment opportun pour les demandeurs potentiels de logement.

« Plusieurs banques et sociétés de financement du logement proposent des taux d’intérêt avantageux à partir de 6,4 % pour encourager les utilisateurs finaux. Des taux d’intérêt aussi bas offrent un avantage lucratif à ceux qui envisagent sérieusement d’acheter une maison, poussant ainsi la demande globale de logements sur les principaux marchés du pays », déclare Shveta Jain, MD, Residential Services, Savills India.

Kumar ajoute : « Nous ne nous attendons pas à ce que la RBI maintienne le taux des prises en pension plus longtemps. Mais actuellement, les taux d’intérêt des prêts immobiliers sont au plus bas que nous ayons vu depuis 15 ans ou plus. De nombreuses banques ont réduit leurs taux pour coïncider avec la saison des fêtes. Par conséquent, bloquer le taux d’intérêt le plus avantageux pendant cette période est tout à fait logique. »

5. Offres lucratives des développeurs

Après COVID-19, la plupart des développeurs ont rationalisé leurs prix, améliorant ainsi l’abordabilité pour les acheteurs de maison. En outre, beaucoup d’entre eux ont également proposé des offres intéressantes et des remises pour attirer les acheteurs potentiels.

« Alors que la saison des fêtes est actuellement en cours, les développeurs proposent en outre des offres, des remises et des offres qui incluent des remises en espèces, des cadeaux, des options de paiement flexibles, des incitations telles que le retour de location à court terme, des offres d’augmentation du plancher, etc. pour inciter le processus d’achat. La saison des fêtes, associée aux offres lucratives des promoteurs, constitue une période attrayante pour investir dans l’immobilier », explique Jain.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.