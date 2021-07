5 raisons d’acheter le casque Huawei FreeBuds 4 avec suppression active du bruit en vente | La technologie

in

Les Huawei FreeBuds 4 sont les nouveaux écouteurs antibruit de Huawei, qui ont été mis en vente il y a quelques mois à peine. Attention à cette offre…

Il y a beaucoup de casques sans fil sur le marché, mais il y a deux différences majeures que vous devez prendre en compte : la qualité du son, et la présence (ou non) d’annulation de bruit.

Les Huawei Freebuds 4 casque antibruit 2.0 sont maintenant en vente avec 30 euros de remise, ils ne coûtent que 119 euros dans la boutique officielle Huawei.

nous allons vous donner 5 raisons pour lesquelles ces écouteurs haut de gamme en valent la peineEncore plus si vous pouvez les obtenir avec une remise de 30 euros.

Casque sans fil à réduction de bruit active. Ils ont des pilotes de 14,3 mm pour offrir un son de qualité. Ils sont capables de réduire le bruit ambiant de 25 dB. Chaque écouteur offre 4 heures d’autonomie et 20 heures dans l’étui de charge.

La qualité audio est très bonne

Fonctionnalité Freebuds 4 qualité sonore exceptionnelle, grâce à son driver de 13 mm capable d’accorder des basses vraiment puissantes et des médiums et aigus très bien définis.

La suppression du bruit réduit le stress et protège contre la perte auditive

L’agitation continue des grandes villes est un facteur qui augmente le stress. Avec un casque antibruit, vous pouvez vous détendre tout en écoutant votre musique préférée. Beaucoup de gens les utilisent même pour dormir.

Et comme il n’y a pas de bruit, vous pouvez baisser le volume de la musique, réduire le risque de perte auditive.

Charge rapide

Huawei Freebuds 4 avoir une autonomie réelle comprise entre 4 et 6 heures, en fonction de l’utilisation de la suppression du bruit, et le boîtier a une batterie qui donne trois charges et demie, environ 20 heures au total.

Mais le meilleur est charge rapide: les écouteurs se rechargent à 60% en 15 minutes dans la boite, et le boitier lui-même à 75% en une demi-heure.

Les commandes sont simples et intuitives

Vous n’avez besoin d’installer aucun type d’application pour utiliser les écouteurs. Ils fonctionnent simplement avec le capteur tactile qui permet de répondre aux appels, de mettre la musique en pause, d’activer la suppression du bruit et d’augmenter/diminuer le volume.

Logiciel complet pour iOS et Android

L’application Freebuds est enfin disponible pour iOS, en plus de celle habituelle pour Android.

Il permet de sélectionner le mode d’égalisation (trois profils), de modifier les commandes, configurer la qualité sonore et la captation HD des micros, activer que le contenu soit mis en pause lors de leur séparation de l’oreille ou rechercher les écouteurs si nous les perdons.

