5 raisons d’acheter le Pixel 6 standard au lieu du Pixel 6 Pro

Pour la plupart des gens, le modèle de base Pixel 6 sera plus que suffisant pour un smartphone.

Au cours des années passées, Google lançait un téléphone Pixel standard et une version « XL » – en fait le même téléphone en deux tailles. Cette année, avec le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, la division est davantage basée sur le prix et ce que vous attendez réellement d’un combiné. Le Pixel 6 Pro est le produit phare de Google tout chantant et tout dansant, et son prix est tel. Mais le Pixel 6 ordinaire offre à peu près toutes les fonctionnalités de base de son grand frère, et le prix de départ de 599 $ est une proposition incroyablement tentante pour l’un des meilleurs téléphones Android du marché.

En fait, pour la plupart des gens, le Pixel le moins cher pourrait être le meilleur achat cette année. Donc, si vous n’êtes pas prêt à dépenser près de 900 $ sur le Pro, voici quelques raisons pour lesquelles le Pixel 6 ordinaire pourrait être le téléphone qu’il vous faut.

1. Pas de réelle différence de performances

Tous les téléphones Pixel 6 de Google sont alimentés par le même processeur Tensor haut de gamme, produit par la société en partenariat avec Samsung. Cela signifie que pour les performances quotidiennes générales, vous aurez exactement la même puissance à votre disposition avec un Pixel 6 qu’avec le Pro. Ainsi, que vous jouiez, que vous parcouriez Twitter avec désinvolture ou que vous utilisiez des fonctionnalités d’IA uniques comme la traduction en direct, le téléphone plus petit et moins cher fonctionnera aussi bien que son frère plus cher.

Même puce Tensor, mêmes performances de premier ordre.

Et en ce qui concerne les écrans, bien que le Pixel 6 Pro bénéficie d’un taux de rafraîchissement plus rapide de 120 Hz, nous n’avons remarqué aucune différence de vitesse ou de performances perçues par rapport au Pixel 6 vanille. Même en utilisant les deux téléphones côte à côte, le Pixel 6 ordinaire se sent toujours comme un téléphone rapide. Ce n’est pas trop surprenant étant donné les rendements décroissants que vous voyez souvent avec le passage de 90 à 120 Hz.

2. La même excellente configuration de caméra – principalement

Le principal compromis ici est l’absence d’un téléobjectif dédié par rapport au Pixel 6 Pro. Et il y a une caméra frontale un peu plus faible sans option selfie grand angle, ce qui n’est pas non plus une grande perte pour la plupart des gens. Mais il y a de fortes chances que vous puissiez vous en passer, et le grand capteur principal de 50 mégapixels du Pixel 6 est parfaitement capable de prendre de superbes photos zoomées à 2-3X grâce à sa résolution pure. De plus, pour les portraits, vous utiliserez de toute façon le capteur principal, en tapant environ 2X pour les gros plans flous en arrière-plan.

Sinon, vous avez une configuration de caméra presque identique. Le Pixel 6 contient les mêmes appareils photo principaux de 50 mégapixels et ultra-larges de 12 mégapixels que le Pro. Ainsi, vous prendrez les mêmes photos étonnantes avec les deux combinés, tout en bénéficiant des mêmes fonctionnalités photographiques alimentées par l’IA, telles que le flou de mouvement et le flou du visage.

3. Un facteur de forme plus petit et moins glissant

Le Pixel 6 n’est pas exactement petit, mais il est petiteuh que le 6 Pro, qui est un combiné assez énorme. La différence entre un écran de 6,4 pouces et un écran de 6,7 pouces, pour certaines personnes, fera la différence entre utiliser un téléphone avec un confort relatif et lutter avec une seule main tout au long de sa durée de vie. Ayant utilisé les deux côte à côte, je peux attester que les parois latérales plus épaisses et la taille plus petite rendent en effet le Pixel 6 ordinaire plus facile à utiliser.

Cela est dû en partie à l’utilisation d’un écran plat dans ce modèle. Comme tous les smartphones dotés d’écrans OLED incurvés, le Pixel 6 Pro vous offre moins d’espace pour vous tenir sur les côtés, ce qui aggrave les problèmes d’accessibilité susmentionnés. Donc, à moins que vous ne soyez un fan de très gros téléphones, le plus petit Pixel peut être celui qu’il vous faut cette année.

4. C’est beaucoup moins cher

La différence de prix de 300 $ est la moitié du coût d’un autre Pixel 6.

La différence de prix de 300 $ entre le modèle de base Pixel 6 et Pixel 6 Pro est un gros changement. D’un autre côté, c’est la moitié du prix du Pixel 6 vanille. Maintenant, le Pixel 6 Pro n’est pas une mauvaise affaire et, en fait, représente un bien meilleur rapport qualité-prix que de nombreux produits phares d’Android. Mais compte tenu des similitudes matérielles entre le Pixel 6 plus petit et le Pro, je ne pourrais pas vous blâmer si vous décidiez que la majoration de 300 $ n’en vaut pas la peine – surtout quand une grande partie de l’expérience de base du grand téléphone Google peut se trouvent également sur le Pixel 6 standard.

Que vous payiez d’avance ou que vous financiez le téléphone via un plan de service d’opérateur, vous en aurez plus pour votre argent avec le Pixel 6 standard.

5. Plus de couleur !

Si vous êtes un fan de couleur dans vos smartphones, comme d’habitude, le plus petit Pixel est là où il se trouve. Cette année, les deux teintes les plus audacieuses sont exclusives au Pixel 6 ordinaire, le Pro offrant à la place une paire d’options de couleurs plus ostentatoires. Bien sûr, le noir est toujours une option quel que soit le Pixel que vous choisissez, mais il y a de fortes chances que vous souhaitiez l’une des variantes les plus dynamiques du Pixel 6 en « sorta seafoam » ou « un peu corail ».

Si vous avez besoin de couleur dans votre vie – et votre téléphone – le Pixel 6 vanille a plus une palette plus vibrante à choisir.

Téléphone plus petit, grande valeur

Google Pixel 6

Probablement le meilleur téléphone Android pour la plupart des gens

Après un palmarès aléatoire, le Pixel 6 est un solide téléphone Android haut de gamme doté de nombreuses excellentes fonctionnalités Googley basées sur l’IA et d’une configuration de caméra phénoménale. Pour un peu moins de 600 $, il est difficile de critiquer le modèle de base Pixel de cette année, surtout lorsque le Pro coûte 300 dollars de plus.

