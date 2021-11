5 raisons de profiter de l’offre sur le Microsoft Surface Laptop GO qui le laisse à seulement 529 € lors du Cyber ​​Monday 2021 | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Aujourd’hui est un bon jour pour acheter un ordinateur, surtout si vous voulez un ultrabook à un prix abordable et qui peut déjà être mis à jour vers Windows 11.

Les offres du Cyber ​​Monday 2021 ont peu à envier à celles du Black Friday, pratiquement rien, et c’est que dans des magasins comme Amazon ce sont des ventes « à la traîne » qui durent depuis près de deux semaines et qui durent jusqu’à épuisement des stocks. .

L’une des bonnes affaires qui est toujours là et qui vaut vraiment la peine est celle qui laisse le Surface Laptop GO à seulement 529 euros, un ordinateur portable Microsoft qui a la garantie de cette marque à tous les niveaux.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles ce PC est idéal par exemple pour les étudiants, une alternative à bas prix aux modèles d’ordinateurs beaucoup plus chers, comme les MacBook d’Apple ou tout autre ultrabook.

Le Surface Laptop Go est l’ordinateur portable le plus léger de Microsoft, idéal pour le télétravail et les études. Avec des améliorations de caméra pour les appels vidéo, un clavier complet, une mise sous tension instantanée, une charge rapide et une autonomie d’une journée.

270€ de remise, mais attention, c’est une offre qui se termine aujourd’hui, alors dépêchez-vous

Cette offre qui rend le Microsoft Surface Laptop Go moins cher que jamais est temporaire et se termine aujourd’hui, donc si l’acheter pour seulement 529 € vous intéresse, faites-le maintenant.

Il est évolutif vers Windows 11 dès que vous l’allumez, prêt à profiter des améliorations introduites par Microsoft

Cet ordinateur portable peut profiter des nouvelles fonctionnalités de l’entrée Windows 11, car il est évolutif à partir de la minute 1.

Seulement 1,1 kg, il est donc idéal si vous emportez toujours votre ordinateur portable avec vous au bureau ou en cours

C’est un excellent ordinateur avec lequel travailler, l’un des meilleurs, et son poids dépasse à peine un kg.

Avec SSD, le format de stockage le plus rapide et le meilleur allié de Windows

Il existe une version qui n’a que 64 Go de capacité au format eMMC, bien que dans ce cas, il s’agisse de l’édition qui dispose de 128 Go de SSD.

13 heures d’autonomie sur une seule charge, vous pouvez donc pratiquement oublier le chargeur

L’autonomie de sa batterie vous permet de passer une journée de travail ou d’école loin d’une prise sans problème.

Vous pouvez l’avoir à la maison en seulement 24 heures si vous êtes un utilisateur Prime

Si vous profitez de l’occasion pour vous inscrire au mois d’essai d’Amazon Prime (si vous ne l’avez pas déjà fait), vous bénéficierez de la livraison gratuite en seulement 24 heures.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.