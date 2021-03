5 raisons d’essayer le niveau gratuit de Peacock

Le niveau gratuit fournit toujours aux streamers environ 13 000 heures de programmation financée par la publicité. Parmi le contenu que vous trouverez, vous trouverez les deux premières saisons de The Office, des épisodes de la saison en cours et des émissions spéciales de NBC et de Telemundo, des clips d’actualité et plus de 30 chaînes thématiques de clips sélectionnés parmi les meilleurs programmes d’actualités et de culture pop.

Peacock propose également une sélection tournante d’environ 700 superproductions et des vedettes de la liste B, avec seulement environ 60 films bloqués derrière le mur de paiement premium à la fois. La gamme actuelle de films disponibles sur le niveau gratuit de Peacock comprend la franchise Bourne, Psych 2: Lassie Come Home, A Beautiful Mind, Forgetting Sarah Marshall et les trois premiers films de la franchise Harry Potter.

Annonces limitées sur Peacock

Les publicités sur l’offre gratuite de Peacock sont limitées à seulement cinq minutes de publicités par heure, marquant un ratio publicité / émission bien inférieur à celui que vous rencontrerez à la télévision ordinaire ou dans la version publicitaire de Hulu, la dernière des ce qui coûte 6 $ par mois.

Vous pouvez regarder les saisons complètes de vos émissions préférées