5 raisons du succès du concurrent d’Ethereum Solana (SOL)

in

Solana a fait la une des journaux un peu partout ces jours-ci, et le succès du projet ne cesse de croître.

L’autre jour, nous abordions le fait que dans le passé, l’énorme demande d’espace de blocs Ethereum a entraîné une congestion du réseau, ce qui a évidemment entraîné des frais de transaction très élevés.

Cette congestion a créé diverses opportunités pour les solutions de couche 2, les chaînes latérales et les nouveaux réseaux de couche 1 – ceux-ci visent à créer des dApps évolutifs au-delà d’Ethereum. Solana fait partie de ces réseaux de couche 1, et le succès du projet semble exploser.

Nous avons récemment abordé les 5 meilleures pièces de l’écosystème Solana et nous vous suggérons de jeter un œil à l’article précédent.

Le NASDAQ a récemment révélé cinq raisons pour lesquelles SOL continue de croître, et le projet connaît un tel succès.

Le passage de Solana aux NFT

L’article note que Degenerate Apes a été la première grande incursion de Solana dans les NFT. Cette collection de singes costumés présente divers traits avec divers degrés de rareté. La collection s’est vendue en moins de 10 minutes.

Solana attire un large éventail de projets

Il y a plus de 400 projets construits sur le réseau de Solana et ceux-ci incluent des applications DeFi.

Les investisseurs recherchent des alternatives ETH

Les gens recherchent actuellement des alternatives à Ethereum, étant donné que le réseau est aux prises avec des frais élevés et une congestion.

Si Solana continue à bien performer, il y a de fortes chances que cela devienne un meilleur choix.

Le lancement d’un projet de trou de ver

Pour Solana, le trou de ver offre un moyen de relier différents réseaux.

«Selon Coindesk, les projets peuvent désormais utiliser le trou de ver pour déplacer des actifs entre Ethereum et Solana rapidement et à moindre coût. Solana dit que la prochaine étape sera de connecter Terra (LUNA) et la Binance Smart Chain », écrit le NASDAQ.

Solana est rapide

SOL est l’un des cryptos les plus rapides du bloc. Le projet prétend pouvoir traiter plus de 50 000 transactions par seconde qui coûtent moins de 0,01 $ par transaction.

Ceci est compétitif avec les capacités de traitement des paiements de Visa. Solana dit qu’il pourra aller plus vite à mesure que le matériel s’améliore – il pourrait atteindre 700 000 TPS. Ethereum traite 15 à 45 TPS.

Solana surfe définitivement sur la vague du succès, alors restez à l’écoute pour plus de nouvelles.