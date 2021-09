5 raisons pour lesquelles avoir un aspirateur robot a absolument changé ma vie pour le mieux

De toute évidence, avoir un aspirateur robot comporte des avantages considérables qui rendent la vie meilleure. Vivre ma journée n’est qu’un peu plus agréable lorsqu’il est entouré de sols propres. Marcher pieds nus ne laisse pas la plante de mes pieds noircie par la saleté, et je ne suis pas régulièrement confronté à l’inconfort des petits débris qui s’accumulent sur la plante de mon pied. Et, pour être honnête, je ne sors pas toujours tout le sable de mon sac à dos, de mes chaussures ou de mes poches après une journée à la plage, mais l’aspirateur s’en charge. Mais c’est exactement ce que vous obtiendriez en passant l’aspirateur régulièrement en général. Avoir un aspirateur robot a eu des effets plus importants qui ne peuvent être ignorés.

Les poils d’animaux ne sont plus les nuisibles qu’ils étaient autrefois

Même passer l’aspirateur tous les week-ends est à peine suffisant pour faire face à tous les poils d’animaux dans un foyer avec plusieurs animaux de compagnie, surtout si l’un d’entre eux est un chat à poils longs ou un chien hirsute. Mais, avec un aspirateur robot, je peux programmer des nettoyages fréquents pour faire le tour de l’appartement et empêcher les poils d’animaux de s’accumuler. Plus de cheveux collés à mes pieds quand je sors de la douche et plus de touffes qui soufflent librement dans l’appartement, attendant que je les capture lorsque le ménage du week-end arrive. Le robot aspirateur l’atteint juste avant qu’il ne devienne assez mauvais pour le remarquer.

Pas de lapins de poussière cachés sous les meubles

Un aspirateur à main peut faire beaucoup, mais les aspirateurs robots ont plus de facilité à aller à certains endroits. Normalement, je déplace les meubles de temps en temps pour faire un nettoyage en profondeur. Pendant ce temps, une armée de lapins de poussière pourrait s’amasser sous les meubles. Vous pourriez penser “hors de vue, hors de vue”, mais si jamais vous laissez tomber quelque chose et le faites rouler sous les meubles, soudainement, cette armée de lapins de poussière recouvre vos affaires et le bras avec lequel vous avez tendu la main pour extraire les choses. Tant pis si vous devez tâtonner pour trouver ce que vous avez laissé tomber. Étant donné que mon aspirateur robot peut facilement passer sous le canapé et de nombreux autres meubles, cette zone fait régulièrement partie de son nettoyage. Parfois, il trouve même des choses que je ne savais pas que j’avais laissées tomber.

Un air plus pur

C’est agréable de voir le soleil filtrer à travers la fenêtre chaque matin, mais pas tellement s’il y a une tonne de poussière et de poils d’animaux qui brillent dans cette lumière du soleil alors qu’elle flotte dans l’air. Le fait que le robot aspirateur nettoie si régulièrement a permis de s’assurer que tous les cheveux et la poussière ont tout simplement disparu, ne s’accumulent pas et ne sont pas projetés dans les cheveux. L’installation d’un filtre HEPA dans l’aspirateur aide également à piéger les allergènes plus petits, de sorte que l’aspirateur ne se contente pas de projeter un tas de pollen et de poussière fine dans l’air pendant qu’il nettoie le sol. Plus cette odeur de “juste aspiré”.

Plus de temps pour se concentrer sur les tâches de nettoyage moins régulières

Le nettoyage du sol serait normalement l’une des tâches les plus fréquentes dans la maison. Mais, avec le robot aspirateur qui gère principalement cela tout seul, je peux passer un peu plus de temps à m’attaquer aux tâches de nettoyage qui seraient plus susceptibles d’être négligées. Le robot aspirateur récupère le sol de la cuisine pendant que je dégraisse les boutons de la cuisinière. Le robot aspirateur manipule le sol de la salle de bain pendant que je retire les cheveux du drain avant qu’ils n’aient une chance de s’accumuler. Le robot aspirateur nettoie sous le canapé pendant que je sors tous les quartiers sous les coussins. Maintenant, au lieu que les sols soient simplement nettoyés, tout l’appartement devient plus propre.

Le plaisir occasionnel de regarder les chats

Ce n’est peut-être pas leur chose préférée, mais c’est un divertissement régulier de regarder les chats lutter pour décider de ce qu’ils pensent du robot aspirateur. Parfois ils sont curieux, parfois ils l’ignorent comme si c’était de l’histoire ancienne, et parfois ils jouent au poulet avec, prétendant que ça ne va pas droit pour eux.

Dans l’ensemble, le robot aspirateur améliore simplement les choses.