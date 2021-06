25 juin 2021 20:42 UTC

| Mise à jour:

25 juin 2021 à 20:42 UTC

Par Clark

Lorsque nous pensons à l’investissement, nous pensons à des éléments comme l’or, le bitcoin et l’immobilier. Mais on a souvent trouvé des gens qui posaient des questions sur la façon dont le bitcoin pourrait être similaire à l’or ou à l’immobilier.

Mais, devinez quoi ?

Désormais, le bitcoin coûte encore plus cher que l’or ou l’immobilier. L’or et l’immobilier sont bien sûr un bon investissement mais encore mieux que le bitcoin. Nous avons rassemblé ici ce que Bitcoin Supreme et de nombreux autres experts avaient à dire à ce sujet.

5 raisons pour lesquelles Bitcoin est un meilleur investissement que l’or et l’immobilier

Certains investisseurs disent que le bitcoin est un meilleur investissement tandis que d’autres disent que l’or et l’immobilier sont meilleurs. Mais dans la plupart des cas, on peut dire que l’or et l’immobilier sont de meilleurs bitcoins, mais si nous y examinons de manière approfondie, vous constaterez que le bitcoin est meilleur.

Raison 1 – Existence physique

La monnaie fiduciaire est toujours adossée à de l’or, ce qui signifie que l’or et la monnaie dépendent complètement l’un de l’autre. Si nous parlons de sécurité, dans les deux cas de l’or et de l’immobilier, la sécurité est un problème. Il est très difficile de garder l’or et l’immobilier en sécurité car les deux ont une existence physique.

Dans le cas de l’or, il faut acheter un coffre-fort pour garder l’or, tandis que ceux qui ont des biens immobiliers doivent également faire une solide protection autour de celui-ci. Par conséquent, il est très important de comprendre que dans le cas du bitcoin, il n’y a pas de telle étendue supplémentaire pour garder le bitcoin en sécurité. On peut garder le bitcoin en sécurité, simplement en ayant un bon portefeuille logiciel et matériel.

Raison 2 – Portable

L’or et l’immobilier sont difficiles à déplacer d’un endroit à l’autre. L’or et les biens immobiliers ne peuvent pas être déplacés ou peuvent être transportés ailleurs. Si vous voyagez, vous devrez vous soucier de la propriété que vous laissez derrière vous.

Alors que dans le cas du bitcoin, il peut être facilement transporté partout où vous allez. Donc, fondamentalement, vous n’avez pas à vous soucier de l’actif bitcoin que vous possédez. Vous pouvez facilement le transporter partout où vous allez et le vérifier quand vous le souhaitez.

Raison 3 – Vendre des propriétés

La vente de bitcoin est beaucoup plus facile que la vente d’or et de biens immobiliers. Dans le cas d’un bien immobilier, l’acheteur voudra visiter l’emplacement et voir la propriété. Dans le cas de l’or, l’acheteur ou le commerçant à qui vous pourrez le revendre le rendra alors liquide et prendra alors en considération la mesure ou le poids de l’or.

Mais en ce qui concerne le bitcoin, vous pouvez simplement vendre du bitcoin sur l’une des plateformes de trading sans être jugé ni perdre de temps supplémentaire. Cela peut être fait quand vous le souhaitez, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de temps réel pour vendre ou acheter le bitcoin.

Raison 4 – Rareté

Si on parle d’immobilier, il n’y a en fait pas de rareté dans l’immobilier. Il existe d’énormes terrains ouverts pour construire n’importe quel bien immobilier, mais l’or et le bitcoin sont de nature rare. Bien que le bitcoin ne soit pas présent en abondance et ait un approvisionnement limité, le bitcoin est très rarement disponible, il est dit que seulement 21 millions de bitcoins sont présents dans le monde et qu’ils sont utilisés et réutilisés et que leur nombre n’augmente donc pas.

La méthode de l’or et du bitcoin est à peu près la même, les deux peuvent être extraits et ils ont une limite sur terre. L’or peut être extrait, mais après un certain temps, il ne peut plus être extrait, de même, l’or peut être extrait, le bitcoin peut également être extrait, mais jusqu’à un certain point.

Raison 5 – Risques de perte

Eh bien, si vous avez acheté un bien immobilier, il n’y a aucune raison de subir une perte, mais le risque demeure. Si vous avez loué le bien immobilier et si vous n’obtenez pas le loyer, vous devrez subir la perte. Dans le cas de l’or, le prix du volatil n’est pas si volatil, il ne subira donc pas de perte en tant que tel, mais chaque fois que l’or est fondu, il existe une certaine différence entre l’or solide et l’or liquide. Alors que le bitcoin est très peu susceptible d’être risqué.

Clark

Chef de la technologie.

