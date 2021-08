5 raisons pour lesquelles ce moniteur grand écran LG peut être votre meilleur allié pour travailler | La technologie

in

Un bon motif, comme un bon clavier ou une bonne chaise, est un élément essentiel dans tout espace de travail. Si vous songez à changer le vôtre, il y en a maintenant un de LG qui vous intéresse sûrement.

Beaucoup de gens ne travaillent pas avec le bon moniteur, et ça se voit, même si ce n’est pas évident au début. Cela a un impact négatif sur la productivité, et c’est pourquoi l’année dernière, depuis le début de la pandémie, la demande de moniteurs panoramiques a explosé.

Ce format est très utile pour certains types de professionnels, et il n’est pas non plus aussi cher qu’un moniteur 4K ou incurvé peut l’être. En effet, la référence du secteur est abaissée à seulement 179 euros, un modèle LG assez complet.

Il est vendu par la boutique en ligne espagnole PcComponentes, qui propose également la livraison gratuite depuis l’Espagne.

Ce moniteur à écran large de 29″ est parfait pour afficher plus d’informations en un coup d’œil. Il a une résolution Full HD et une dalle IPS avec un taux de rafraîchissement de 75 Hz.

En ce moment c’est réduit à moins de 200 euros chez PcComponentes et chez Amazon c’est plus cher

Ce même moniteur dépasse les 200 euros sur Amazon, donc l’offre PcComponentes est de loin la meilleure du moment.

Plus d’informations en un coup d’œil pour augmenter votre productivité

Le format grand écran de ce modèle LG ajoute 33% d’écran latéral en plus par rapport à ce qui serait un format 16:9 classique.

29 pouces de diagonale, bien plus que les modèles Full HD les plus basiques

Les moniteurs les moins chers sont généralement de 21 pouces ou 24 pouces au maximum. On parle ici de pas moins de 29, une diagonale plus qu’honorable pour travailler.

HDR10 et AMD FreeSync : ce n’est pas du jeu, mais ça vous aidera à jouer

Bien qu’il ne puisse pas être considéré comme un modèle conçu pour le jeu, il s’adapte parfaitement à pratiquement tous les jeux et donne même un certain avantage grâce au format panoramique.

Taux de rafraîchissement de 75 Hz : un peu au-dessus de la moyenne dans sa gamme de prix

Le taux de rafraîchissement des modèles à bas prix est généralement de 60 Hz pour le moment. Ici, il ne se déclenche qu’au 144 Hz que l’on commence déjà à voir dans des modèles plus complets, mais il monte jusqu’au 75 Hz.

