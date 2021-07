5 raisons pour lesquelles cette tablette Lenovo bon marché est parfaite pour tout utilisateur | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Nous expliquons pourquoi la nouvelle tablette Lenovo M10 est une option parfaite pour presque tout le monde, que vous en recherchiez une pour regarder des vidéos ou que vous souhaitiez qu’elle joue dans votre vie de tous les jours.

Malgré le fait que les mobiles deviennent de plus en plus gros, plus puissants et moins chers, les tablettes résistent comme un support parfait pour consommer des divertissements en tout genre, notamment à la maison mais aussi à l’extérieur.

De nombreux utilisateurs décident d’en acheter un, bien que ce ne soit pas un choix facile: L’iPad (349 euros) continue de dominer massivement et la concurrence Android n’en finit pas de décoller. Samsung propose plusieurs modèles abordables et la plupart des concurrents laissent beaucoup à désirer.

Cette tablette avec un écran de 10,1″ est parfaite pour regarder des séries et des jeux. Son processeur Mediatek Helio P22T est parfait pour cela et son prix est également abordable.

Cependant, il existe une tablette bon marché de Lenovo qui a l’air exceptionnelle : la Lenovo Tab M10 HD de 2e génération qui peut être la vôtre pour seulement 139 euros sur Amazon, bien que parfois Media Markt la vende un peu plus, bien qu’elle inclue un chargeur intelligent.

Dans les deux cas, il s’agit d’un prix assez compétitif pour une tablette entièrement conforme dans presque tous les aspects. Ici, nous énumérons rapidement certaines des clés pour lesquelles cela en vaut la peine.

La plupart de la concurrence sur les prix provient de marques chinoises totalement inconnues

Il existe de nombreuses tablettes chinoises à moins de 100 euros à vendre, bien qu’elles soient de marques peu connues et dans certains cas elles peuvent ne pas répondre aux standards d’une firme comme Lenovo.

Il est livré avec Android Q et toutes ses nouveautés, ce qui garantit plusieurs années de mises à jour

Cette tablette occupe Android 10, l’avant-dernière version disponible de l’OS de Google. De nombreux modèles à bas prix sont équipés de versions précédentes, ce qui joue en faveur de la Tab M10 car elle laisse de la place pour les futures mises à jour.

Le Mediatek Helio P22T est un processeur qui peut faire tourner une bonne partie des jeux Android

Comme nous l’avons vu avec divers appareils, l’Helio P22T est une puce d’entrée de gamme, mais elle fonctionne très bien dans presque toutes les circonstances.

Son écran 10,1″ HD est un assez bon support pour regarder des séries et des films n’importe où

Bien qu’il n’ait “que” une résolution HD, l’écran de ce Lenovo Tab M10 2nd Gen est assez grand, ce qui est très apprécié lorsque l’on regarde des vidéos.

Son stéréo dans vos haut-parleurs et maintient la prise casque 3,5 mm

Que vous prévoyiez d’utiliser un casque ou non, cette tablette offre des options de premier ordre, y compris le son stéréo.

Prend en charge la carte nanoSIM pour avoir la 4G n’importe où

Si vous disposez d’une ligne mobile supplémentaire avec data, vous pouvez vous connecter à Internet depuis votre tablette où que vous soyez.

