5 raisons pour lesquelles chaque investisseur doit éviter Dogecoin

Je ne suis généralement pas un fan des crypto-monnaies. Le marché de la crypto essaie de mûrir mais des jetons comme Dogecoin (CCC :DOGE-USD) confirment que la maturité et la profondeur sont très éloignées. Et DOGE-USD est un altcoin que je n’aime pas du tout. Je n’investirais jamais un seul centime dans un actif comme celui-ci.

J’ai déjà écrit deux articles sur Dogecoin. Le premier en avril 2021 a souligné à quel point le plaisir est une raison de spéculer, pas une raison d’investir, et a aidé à comprendre comment et pourquoi DOGE-USD effectuait des mouvements de prix aussi erratiques.

Dans mon deuxième article le mois suivant, j’expliquais pourquoi Dogecoin devait s’effondrer sur terre.

En mai, j’ai dit qu’il y avait une raison d’investir dans Dogecoin. Mais notez mon argument :

« Si vous êtes un investisseur avec une politique d’investissement axée sur la spéculation pure, que vous avez une tolérance au risque très élevée, que vous êtes prêt à perdre potentiellement tout votre argent et que vous ignorez les fondamentaux, en vous concentrant uniquement sur les derniers « actifs » mèmes et même sur les investissements sur les réseaux sociaux basés sur sur des choix douteux, alors Dogecoin peut être quelque chose avec lequel envisager de spéculer… Mais à un moment donné, cette tendance se terminera pour Dogecoin, et je suppose que cela se terminera très mal.

La simple vérité est que la soirée Dogecoin s’est terminée peu de temps après mon deuxième article. Dogecoin est passé d’environ 0,74 $ à 0,2022 $ à la fin du mois de juillet. C’est une baisse de 73% de la valeur de Dogecoin. Mais comme je l’ai écrit dans le passé, être analyste financier ne consiste pas à faire des prédictions réussies ; il s’agit de présenter des arguments bien documentés et étayés par des données.

Mon analyse financière pour Dogecoin montre que même à 0,20 $, ce n’est pas bon marché. DOGE-USD reste trop cher. En fait, je lui donnerais une juste valeur de 0 $.

Si vous avez encore besoin d’être convaincu, voici mes cinq principales raisons d’éviter Dogecoin.

C’est de la pure spéculation

Tout mouvement de prix dans Dogecoin a été strictement dû à la spéculation. Elon Musk l’a soutenu, puis a changé d’avis et les forums de médias sociaux ont poussé Dogecoin à un prix prévisible insoutenable.

La différence entre l’investissement et la spéculation est que la spéculation implique des actifs dont les fondamentaux sont faibles ou faibles et aucune raison logique de les acheter autre que l’espoir que quelqu’un d’autre les achètera plus cher que ce que vous avez payé. Cela s’est avéré de très courte durée pour DOGE-USD car les gens se sont précipités pour enregistrer des bénéfices.

Oui, quand la chance est de votre côté, vous devriez en profiter au maximum. Mais lorsque la logique est revenue sur le marché des crypto-monnaies, Dogecoin s’est écrasé, comme il se doit. Spéculer sur cet actif n’était rien de plus qu’un vœu pieux.

Un business plan et un cas d’utilisation risibles

Qu’est-ce que Dogecoin?

Le site officiel indique que « Dogecoin est une monnaie numérique peer-to-peer open source, privilégiée par Shiba Inus dans le monde entier. Dogecoin se distingue des autres monnaies numériques avec une communauté incroyable et dynamique composée de gens sympathiques comme vous.

Le site indique que Dogecoin est une monnaie numérique révolutionnaire. Quelle? Révolutionnaire pour quoi exactement ? Facilité d’utilisation? Pourboire un commentaire sur Twitter ou envoyer de l’argent à votre groupe préféré ? Faire un don à un organisme de bienfaisance? Ou si vous êtes un créateur pour recevoir le soutien de vos fans ? Vous pouvez effectuer toutes ces choses avec des formes d’argent classiques. Dans l’ensemble, l’utilisation commerciale de Dogecoin est pour moi au moins très minime. Je ne vois aucune utilité à Dogecoin qui a de la valeur. Il est très restreint au sein de sa communauté, avec de faibles perspectives.

Prix ​​très volatils

Dogecoin est un altcoin très volatil, inadapté comme actif d’investissement pour la majorité des gens. Qui veut passer chaque jour à surveiller ses portefeuilles, se réveiller un jour avec des gains massifs et des pertes horribles le lendemain ? Qui a besoin du stress de savoir que ses investissements sont sensibles à la manipulation des prix sur les réseaux sociaux et aux agendas des influenceurs ?

Bien sûr, les actions peuvent aussi être volatiles. Mais au moins les actions évoluent généralement pour des raisons fondamentales au-delà de la pure spéculation.

Pourquoi les développeurs s’en soucieraient-ils ?

Sur la page d’assistance du site Web Dogecoin, il est dit en partie :

« Dogecoin est un logiciel libre. Si vous êtes un développeur de logiciels, vous pouvez utiliser vos shibapowers pour faire le bien et améliorer Dogecoin. Vous pouvez même créer de nouveaux services ou logiciels étonnants qui utilisent Dogecoin.

Je crois qu’il n’y aura aucun enthousiasme de la part des développeurs à investir du temps, de l’argent et des efforts dans un altcoin qui n’a aucune valeur intrinsèque. Bien sûr, il y a du battage médiatique et de la spéculation, ce qui signifie qu’il y a de l’argent à gagner – pour l’instant. À un moment donné, cette attention diminuera à mesure que les crypto-monnaies à utilité légitime deviendront plus largement connues.

Dogecoin : une agitation, une bulle et une leçon d’investissement

L’investissement et le trading sont à la fois des activités continues qui permettent des erreurs ainsi que des opportunités d’évoluer et d’apprendre de ces erreurs.

Dogecoin est une leçon précieuse pour quiconque pense que vous pouvez investir avec de la chance et que les bénéfices viendront quoi qu’il arrive, simplement parce que les médias sociaux prennent en charge un altcoin. Arrêtez d’être naïf.

La bulle épique que j’avais prédite dans Dogecoin est maintenant une réalité. Il existe trop d’opportunités d’investissement pour envisager un investissement dans DOGE-USD. Arrêtez d’être irrationnel.

Permettez-moi de terminer cet article par une parabole basée sur une histoire vraie.

Imaginez que vous voyagiez pour la première fois sur une île exotique. Vous êtes sur une belle plage, tellement excitée et impatiente de nager. Une fois que vous êtes entré dans les bas-fonds, une personne s’approche pour vous accueillir dans ce magnifique endroit.

Mais ils vous donnent un conseil. Plus loin du rivage, cette belle plage a des courants très forts et un risque très élevé de requins. Vous savez maintenant que nager n’est pas seulement excitant, mais aussi risqué. Ce que vous faites avec ces informations est votre choix.

Dogecoin est l’eau, ce que vous en ferez est votre choix.

Mon choix est d’éviter complètement DOGE-USD. J’ai essayé de trouver une seule raison d’écrire quelque chose de positif à ce sujet. Je n’en ai trouvé aucun.

