5 raisons pour lesquelles Crypto est reconnaissant

Bien qu’il y ait eu beaucoup d’attention aux États-Unis et dans d’autres pays développés sur le flot d’investisseurs institutionnels dans les actifs cryptographiques (voir point 3), il existe une tendance tout aussi importante d’adoption dans le monde en développement. Les envois de fonds transfrontaliers basés sur des bitcoins et des pièces stables augmentent dans de nombreux pays en développement, les paiements cryptographiques se sont rapidement développés dans des économies en difficulté telles que la Turquie et l’Argentine, et, plus intéressant encore, de nouveaux pôles d’innovation uniques ont fait leur apparition dans le monde en développement.

Share