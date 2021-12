5 raisons pour lesquelles de nombreuses personnes recherchent du travail à distance

Le travail à distance n’a jamais été aussi populaire, avec de plus en plus de personnes réalisant ses avantages. Le début de la dernière pandémie a peut-être accéléré la mise en œuvre du travail à distance, mais le changement se serait quand même produit.

Comment venir?

D’une part, la prémisse est si riche que même l’énorme demande ne peut pas y répondre. De toute évidence, la possibilité de choisir parmi les clients les plus avantageux de n’importe où dans le monde est un énorme avantage. Pour les grandes entreprises, le travail à distance offre la possibilité d’externaliser les employés de l’étranger et d’économiser massivement dans le processus.

Peu importe comment vous le regardez, c’est une situation gagnant-gagnant.

1. Il y a plus de travail à distance disponible que jamais

Selon une récente étude Mercer, 70 % des entreprises envisagent d’adopter un modèle de mots hybride. L’indice des tendances du travail de Microsoft de mars 2021 montre que 66 % des employeurs dans le monde réaménagent leur espace de travail pour accueillir le travail hybride.

De plus, le travail à distance est connu pour attirer les talents, 90 % des cadres supérieurs s’attendant à travailler à distance. Enfin, une enquête FlexJob de 2020 montre que 79% des personnes seraient plus fidèles à l’employeur si on leur proposait des options d’emploi flexibles.

Dans l’ensemble, les tendances recherchent des modèles de travail hybrides, qui sont bénéfiques dans la mesure où ils peuvent aider à éliminer progressivement les processus standard.

La bonne question est : comment obtenir un travail à distance adapté à vos besoins ?

Les places de marché en ligne sont nombreuses et de nouvelles apparaissent en permanence. Selon votre expertise, vous pouvez vous référer à des places de marché spécialisées pour avoir accès à de meilleurs tarifs. Les emplois à distance populaires sont omniprésents ; Les experts en rédaction, en enseignement, en référencement et en informatique sont recherchés par tous.

2. Les travailleurs à distance peuvent toujours être responsabilisés et engagés

À l’origine, de nombreuses personnes pensaient qu’il était difficile pour une équipe distante d’être engagée et même responsabilisée. Même là où c’était vrai, la pandémie a changé la pratique.

Alors qu’au départ, de nombreuses personnes contraintes de travailler à distance se plaignaient de distractions, elles ont compris entre-temps les avantages du travail à distance. Maintenant, ils en profitent complètement.

L’engagement est une catégorie plutôt subjective, et c’est en effet à l’employeur de responsabiliser les employés – qu’ils travaillent à distance ou au bureau.

Selon l’enquête de FlexJob mentionnée ci-dessus, ils le font bien. À savoir, un incroyable 97% des travailleurs recherchent une forme ou une autre de travail à distance. En fait, 58% des personnes déclarent qu’elles chercheraient un autre emploi si le travail à distance n’était pas proposé.

3. Les travailleurs distants ont les mêmes objectifs et résultats clés

On a beaucoup parlé de la discipline et de la planification dans le contexte du travail à distance. La vérité est que les travailleurs à distance s’en tiennent aux mêmes OKR que les employés de bureau, principalement parce qu’ils ne les configurent pas.

Dans le cas des indépendants et des nomades numériques, ils s’appuient souvent sur plusieurs clients et s’en tiennent à une stratégie différente, mais certainement, chaque individu a ses propres objectifs et plans.

Ce qu’il est important de noter, c’est que le travail à distance, dans son essence, n’est pas si différent du travail traditionnel, surtout s’il consiste à s’asseoir devant l’écran. Quelle est la différence entre s’asseoir devant l’écran de votre ordinateur depuis votre chaise confortable et s’asseoir devant l’écran de l’entreprise depuis une chaise un peu moins confortable ?

Au contraire, faire les choses à votre façon ne peut être que bénéfique. Si vous rencontrez des problèmes de discipline, planifiez mieux votre journée et arrêtez de penser que le travail à distance équivaut à travailler selon un horaire de vacances. Le travail c’est le travail !

4. Le travail à distance peut améliorer votre équilibre travail/vie personnelle

L’un des plus grands avantages du travail à distance est qu’il vous laisse plus de temps libre. Il suffit de penser au temps perdu chaque jour pour les trajets domicile-travail, les préparatifs, le petit-déjeuner, etc., et vous disposerez facilement de 2 à 4 heures de temps libre supplémentaires.

La seule chose que vous devez faire est d’apprendre à vous organiser pour que le temps puisse être dépensé comme bon vous semble.

5. Le travail à distance offre plus d’indépendance

Enfin, ce qu’est vraiment le travail à distance, c’est la liberté. Liberté de vivre une vie selon vos propres conditions où vous avez suffisamment de temps pour le travail et les loisirs. Pour cette raison, de nombreux travailleurs à distance choisissent d’aller plus loin et de devenir des nomades numériques.

La perspective de parcourir le monde et de vivre de nouvelles expériences chaque jour sans avoir à se soucier de ses finances (enfin, pas plus que toute autre personne) est vraiment libératrice. Les employeurs s’orientant de plus en plus vers des modèles de travail hybrides (pensez à combien d’argent ils peuvent économiser uniquement sur la location de bureaux !), de plus en plus de personnes recherchent de nouvelles destinations.

C’est en effet une opportunité unique, alors pourquoi la gaspiller ?

Les personnes interrogées expliquent : pourquoi elles aiment le travail à distance

Revenons à l’enquête de FlexJob une fois de plus et voyons ce que les répondants disent pourquoi ils aiment le travail à distance :

Moins d’interruptions (68 %) Environnement de travail plus calme (68 %) Lieu de travail plus confortable (66 %) Temps plus concentré (63 %) Éviter la politique de bureau (55 %)

Quant aux employeurs, ils rapportent que la productivité de l’entreprise est soit restée la même (67 %), soit supérieure (27 %) depuis que les employés ont commencé à travailler à domicile. Gardez à l’esprit que nous parlons d’une situation d’urgence (la pandémie) où les gens n’avaient pas beaucoup de choix en la matière.

Imaginez les tarifs pour les personnes qui se tournent vers le travail à distance de leur propre choix. Les chiffres ne peuvent qu’augmenter.

Que faut-il pour travailler à distance ?

Il suffit d’un peu de volonté pour ne pas se laisser distraire par les suspects habituels en termes d’interruptions : notifications par e-mail, fil d’actualité sur les réseaux sociaux, faire de courtes pauses trop souvent…

Les personnes qui débutent dans le travail à distance peuvent s’y habituer plus rapidement si elles rédigent des horaires quotidiens qui incluent toutes les tâches (triées par priorité), les pauses régulières et les loisirs.

De cette façon, vous pouvez vraiment profiter du temps supplémentaire économisé sur les déplacements et les préparatifs. Adoptez le nouveau style de vie et profitez de la balade !

Auteur : Angela Ash

Angela Ash est une rédactrice de contenu, une rédactrice et une spécialiste du marketing experte, et elle travaille avec Flow SEO, fondée par Viola Eva, spécialiste bien connue du référencement. Elle écrit sur une multitude de sujets, mais accorde une importance particulière au marketing de contenu, au référencement, à la productivité, aux équipes distantes et aux applications métier.… Voir le profil complet ›