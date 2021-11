5 raisons pour lesquelles Disney Plus en vaut la peine (en plus d’être la plateforme la moins chère) | Divertissement

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

« A quelle plateforme de streaming dois-je m’abonner ?« Vous vous êtes sûrement posé cette question plus d’une fois. Et il ne s’agit plus seulement de Netflix ; maintenant, vous avez Netflix, Disney +, HBO, Prime Video et d’autres plateformes pleines de contenu intéressant.

Mais s’il y a deux gros concurrents, ce sont Netflix et Disney +. Netflix, qui a été celui qui a déclenché le boom du streaming, et Disney+, qui se targue d’avoir à son catalogue des séries mythiques, des films d’animation classiques et toute la filmographie de franchises comme Star Wars et Marvel.

Mais, Vaut-il vraiment la peine de s’abonner à Disney + sur Netflix ? Disney + a-t-il quelque chose à offrir, ou est-il uniquement basé sur la série Marvel et The Mandalorian ?

Eh bien, c’est ce que nous voulons vous dire aujourd’hui : quelles sont les Cinq différences Disney + qui en font une bonne alternative à Netflix. Nous avons commencé!

Son prix

La première raison principale qui place Disney + au-dessus de Netflix est qu’il est Disney + beaucoup moins cher. Si la différence n’est pas énorme, elle se voit dans votre poche, surtout à la fin du mois, et son catalogue vous propose beaucoup pour très peu.

En comparant les prix, Netflix propose trois forfaits différents selon la façon dont vous utilisez votre compte :

Régime de base : Il coûte 7,99 euros par mois, mais vous ne pouvez visualiser et télécharger du contenu que sur un seul écran à la fois et en définition standard, c’est-à-dire en SD. Forfait standard : le plan le plus demandé. Il coûte 11,99 euros par mois et permet de visualiser du contenu sur deux écrans simultanément, en définition HD. Forfait Premium : Il coûte 15,99 euros par mois et avec lui, vous pouvez regarder du contenu UltraHD sur quatre écrans simultanément.

En revanche, Disney+ ne propose qu’un seul forfait avec deux modes de paiement : mensuel et annuel. Vous pouvez vous abonner à Disney + pour 8,99 euros par mois ou pour 89,90 euros par an. Si vous optez pour cette deuxième option, vous payez au final 5,83 euros par mois.

Choisissez le forfait que vous choisissez, pour un prix nettement inférieur vous pouvez regarder du contenu en 4K et sur quatre appareils différents en même temps. Vous pouvez faire la différence, non?

Votre catalogue enfant

Pour opter pour une plateforme ou une autre, le prix et le catalogue entrent en ligne de compte. On a déjà vu que Disney+ l’emporte par un raz-de-marée sur la question du prix, mais qu’en est-il de son catalogue ?

Dans les deux cas, vous devrez consacrer des années de votre vie à regarder tous les films et séries qui sont sur les deux plateformes, vous avez donc du contenu à donner et à offrir. Mais quel type de contenu ?

Aussi, Disney+ propose bien plus que des séries et des films– Il propose également des documentaires incroyables et National Geographic, ainsi que plus de contenu pour adultes avec Star. Vous avez même toutes les saisons des Simpsons !

Parce que oui, Disney+ s’adresse à tous les publics mais dispose d’un catalogue enfant bien plus large, que ce soit avec ses innombrables séries ou films. Donc, si vous avez des enfants à la maison, Disney + est sûrement l’option parfaite pour profiter de nombreuses soirées sur le canapé et la couverture avec la famille.

Ses films classiques

Un point fort de Netflix est qu’il propose des films originaux très intéressants. Tellement, que beaucoup sont perdus dans son vaste catalogue, mais c’est quelque chose qui arrive avec toutes les plateformes de streaming. Et bien, qu’en est-il de Disney + ?

Eh bien quoi Disney + vous propose des films que tout le monde connaît. Non seulement ils ont tous les films Star Wars et Marvel à leur actif, même les plus récents, mais vous pouvez également y voir tous les films Disney et Pixar. Même les classiques de Disney difficiles à trouver !

Si vous avez grandi en regardant des films d’animation Disney ou Pixar, vous apprécierez sûrement beaucoup plus le catalogue Disney +, puisque vous retrouverez vos films préférés de toute la vie en qualité 4K : Le Roi Lion, La Petite Sirène, Aladdin, Dumbo, même très classiques classiques comme Robin des Bois ou Les Trois Caballeros.

A esto se añaden los contenidos de producción propia, Disney+ Originals, como la serie The Mandalorian o todas las series basadas en el universo Marvel y exclusivas de la plataforma, como Wandavision, Loki o What If…?, y las que quedan por arriver.

Leurs profils

Bien que les plateformes aient essayé de le combattre dans un premier temps, elles se sont rendu compte qu’il était très difficile de lutter contre les comptes partagés, elles ont donc décidé d’étendre ses possibilités en ajoutant des profils dans un seul compte afin qu’il puisse être utilisé par plusieurs personnes. Et de combien de profils parlons-nous ?

Vous pouvez avoir jusqu’à cinq profils dans le même compte Netflix. Pour sa part, Disney + permet jusqu’à 10 appareils enregistrés sur le même compte et vous permet de créer jusqu’à sept profils différent et chacun aura sa propre liste de lecture, son historique de lecture ou ses recommandations basées sur les goûts.

Votre streaming simultané

Le streaming simultané est devenu un incontournable pour les plateformes de streaming. Dans le cas de Netflix, son forfait Premium vous permet de jouer en même temps sur quatre appareils différents, tandis que le forfait Standard le permet sur deux.

Disney + gagne à nouveau par un raz de marée, puisqu’il a un plan unique qui vous permet de lire du contenu sur quatre appareils en même temps pour beaucoup moins cher, puisque votre abonnement mensuel est de 8,99 euros par mois et le forfait Netflix Premium coûte 15,99 euros par mois.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Alors comme tu vois Disney + est une option parfaite pour les nostalgiques, pour ceux qui partagent un compte avec des mineurs et, surtout, pour ceux qui veulent voir beaucoup pour très peu. Bien que si vous pouvez vous le permettre, nous vous recommandons d’opter pour les deux plates-formes. Il y a tellement de choses à voir que ça vaut le coup !

