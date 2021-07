5 raisons pour lesquelles Ghostbusters 2 est bien meilleur que vous ne vous en souvenez

Cela remet leur vie en question et les divise. Ray et Winston organisent maintenant des fêtes d’anniversaire pour enfants, vous savez donc qu’ils vont devoir revenir à la grandeur. Egon expérimente les émotions (ce qui revient plus tard, mais j’y reviendrai bientôt), et Peter est en fait passé à autre chose et fait un talk-show maintenant. Lorsque son ex, Dana, a un fils avec son ex-mari et que ce bébé est en danger, cela soulève tout un tas de luttes internes pour Peter car il a toujours des sentiments pour elle et veut l’aider.

Zut, même Louis est maintenant le comptable des Ghostbusters. À tous égards, les personnages ont grandi, à la fois en tant qu’individus, mais aussi à part, ce qui signifie que les enjeux sont élevés puisqu’ils doivent redevenir une équipe, ce qui m’amène à mon point suivant.