5 raisons pour lesquelles Inception est toujours le meilleur film de Christopher Nolan

Mais Inception a une distribution assez importante et chacun des personnages se sent significatif. Si vous consultez l’article “Dream Experts” ci-dessus, je suis allé étape par étape avec la façon dont chaque personnage était tellement plus profond qu’il n’aurait pu le laisser croire, et ils se sentaient tous essentiels à l’intrigue, qui était toujours une histoire de GRANDE IDÉE. Comme je l’ai dit plus tôt, j’ai vu Inception 10 fois, et à chaque fois, je constate que je suis un personnage différent tout au long de son voyage dans le terrier du lapin. En fin de compte, ils valent tous la peine d’être suivis, ce qui rend ce film si spécial.