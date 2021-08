5 raisons pour lesquelles je considère Mulholland Drive comme un film d’horreur (et un excellent)

Mais je pense que je viens de dire le nom clé : David Lynch. Les vrais fans le savent, mais il n’y a pas d’autre réalisateur comme lui. Je veux dire, bien sûr, non? Il est l’un des seuls réalisateurs à avoir son propre « ian ». Tu sais ce que je veux dire. Kubrickian, Spielbergian, et bien sûr, Lynchian. Pour ce dernier, cela signifie à peu près tout film qui utilise des images oniriques et surréalistes avec des effets sonores généralement rebutants et effrayants. Et tandis que Lost Highway est probablement le film le plus lynchien, Mulholland Drive est à mon avis son plus efficace. Et effrayant pour démarrer! C’est pourquoi j’ai cinq raisons pour lesquelles je considère Mulholland Drive comme un film d’horreur, et un excellent en plus.

Oh, et spoilers à venir.