5 raisons pour lesquelles je pense en fait qu’un autre nouveau film de King Kong serait meilleur qu’un autre nouveau film de Godzilla

Cela dit, Wingard fait un travail incroyable avec Kong, qui semble avoir évolué depuis que nous l’avons vu pour la dernière fois à Kong: Skull Island. Dans les mains de Wingard, Kong est vraiment le protagoniste, ce qu’aucune autre histoire du MonsterVerse n’a pu faire jusqu’à présent. Oui, nous avons de nouveau eu des personnages humains dans Godzilla Vs. Kong, mais on pourrait dire que Kong a porté ce film. Et bien que oui, c’est parce que c’était dans le scénario, on peut soutenir que Godzilla Vs Kong est beaucoup plus un film de King Kong qu’un film de Godzilla, et entre les mains de Wingard, cela fonctionnait toujours depuis qu’il a fait un si bon travail avec Kong. Cela m’amène à ma raison finale et la plus controversée.