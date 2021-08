5 raisons pour lesquelles je pense que les fans de Star Wars aimeront un jour les suites de Star Wars, en particulier les derniers Jedi

Mais c’est comme ça que sont les générations, et si j’enseigne assez longtemps, je parie que mes futurs étudiants diront qu’ils adorent les suites, et que The Last Jedi est leur The Empire Strikes Back. Parce que c’est avec ça qu’ils ont grandi. Curieusement, je pense que ces sentiments vont se répandre, parce que les fans de Star Wars, si quoi que ce soit, aiment Star Wars, même s’ils semblent aimer le détester. De cette façon, je pense que cette nouvelle génération transformera les ennemis en amants, ce qui m’amène à mon dernier point.