CM Punk aurait une nouvelle liste intéressante avec laquelle se quereller

À l’époque où CM Punk était encore à la WWE, il avait des querelles avec des gens comme The Undertaker, John Cena, Jeff Hardy et Brock Lesnar. Et bien que certains de ces mêmes lutteurs soient toujours à la WWE, je doute fortement (ou du moins j’espère) que les scénaristes n’essaieraient pas de recommencer ces vieilles querelles si CM Punk revenait un jour à la WWE. Là encore, connaissant la WWE…