5 raisons pour lesquelles je préférerais que ma fille regarde des films Disney récents comme Moana que des classiques comme la petite sirène

Même les “méchants” apprennent une leçon dans les dessins animés modernes de Disney

À Moana, la « méchante », Te Ka, est énervée parce qu’un homme a volé son cœur, et maintenant elle est un volcan enragé. Le fait est qu’elle a oublié qui elle est vraiment, et le voyage de Moana est de lui rappeler qu’elle est vraiment Te Fiti. De cette façon, le «méchant» avait une raison certaine de rager. Et nous, le spectateur, apprenons à être doux avec le cœur des gens. Dans Raya, le « méchant », Namaari, a été induit en erreur par sa mère pour se méfier des autres, et elle apprend à la fin du film que ce n’est pas une façon de vivre et qu’elle doit faire confiance aux autres pour trouver la paix. Ce sont de bonnes leçons de vie !