5 raisons pour lesquelles je regarderais encore plutôt l’ancien film de Mortal Kombat plutôt que le nouveau

Ce premier film cloue vraiment l’intrigue des deux premiers jeux, qui concernent tous un tournoi. Dans ce film, les héros d’Earthrealm doivent combattre les méchants d’Outworld dans un tournoi à mort, et les héros font exactement cela. Cela dit, le film récent N’A MÊME PAS DE TOURNOI. Je ne peux pas le crier assez fort. Oui, le redémarrage a une tonne d’oeufs de Pâques pour les fans, mais alors quoi? J’ai l’impression que le film de 1995, les mauvais effets spéciaux et tout, suit beaucoup plus étroitement les histoires de Mortal Kombat dont je me souviens, et quand il s’agit d’un film, l’histoire compte, bon sang.